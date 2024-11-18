Yapay Zeka Süper Lig ve Avrupa Liglerinde Şampiyonluk Adaylarını Açıkladı
Yapay Zeka Süper Lig ve Avrupa Liglerinde Şampiyonluk Adaylarını Açıkladı
Süper Lig ve Avrupa'da ligler şekillenmeye başladı. Muhakkak herkesin bir hayal, beklenti ya da tahmini var. Puan tabloları ışığında tahminler belirginleşse de mayıs ayına dair bir şey söylemek güç. Biz de yapay zekaya Süper Lig'i ve Avrupa'yı sorduk. Tahminleriyle birlikte mayıs ayını beklemek belki bu haliyle daha da heyecanlı olacak.
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Şampiyonlar Ligi tahmini ile başlayalım... Yapay zeka diyor ki siz bakmayın dört maç üst üste kaybettiklerine, kupa yine City'nin olacak.
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Avrupa Ligi'nde Chatgpt sürprize hazır olun diyerek genç Ajax'ı ön plana çıkardı ama ilk favorisi Atletic Club Bilbao oldu.
Premier Lig'de de Şampiyonlar Ligi gibi "sallansa da şampiyon değişmeyecek" diyor yapay zeka ve Manchester City'yi ön plana çıkarıyor:
Bundesliga'da ara verilen Bayern geleneğine yapay zekaya göre bu sezon da devam edilecek:
Yapay zekaya göre İspanya'da Real Madrid saltanatına ara verilecek. Barcelona sezona iyi başladığı gibi bitirecek ve şampiyonluğu kazanacak.
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Yapay zekaya göre Mbappe'den yoksun PSG şu an altı puan önde olsa da Monaco tarafından geçilecek. Ligue 1'de bu sene Monaco'nun şampiyon olacağı iddiası yapay zeka için bile uçuk gelebilir ama Mayıs ayını bekleyeceğiz.
Napoli yeniden Serie A 'da zirveye dönüyor. Napoli'nin şampiyonluğu yapay zeka için oldukça olası:
Gözümüz kulağımız Portekiz'de Kerem ve Orkun'da... Yapay zeka da onları bir adın önde görüyor. Portekiz'de şampiyonluk favorisi Benfica:
TFF 1.Lig'de zirve değişmeyecek. Yapay zeka şu an ilk üçte yer alan Kocaelispor, Bandırmaspor ve Kocaelispor'un Süper Lig'e yükseleceğini söylüyor. Yapay zekanın yorumuna göre Kocaelispor ve Bandırmaspor ilk ikide olacak ancak sıralamaları değişebilir.
Türkiye Kupası'nda yarı finale Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kalacak. Ancak yapay zekanın tahmini kupada Fenerbahçe gülen taraf olacak.
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Ve hasret sona eriyor... Yapay zekanın tahminine göre Mayıs ayında Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu göreceğiz. Chatgpt'nin tahmini ve yorumu şu şekilde:
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kim eğitmiş yapay zekayı rambo okan mı