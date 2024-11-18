Yapay Zeka Süper Lig ve Avrupa Liglerinde Şampiyonluk Adaylarını Açıkladı

Süper Lig ve Avrupa'da ligler şekillenmeye başladı. Muhakkak herkesin bir hayal, beklenti ya da tahmini var. Puan tabloları ışığında tahminler belirginleşse de mayıs ayına dair bir şey söylemek güç. Biz de yapay zekaya Süper Lig'i ve Avrupa'yı sorduk. Tahminleriyle birlikte mayıs ayını beklemek belki bu haliyle daha da heyecanlı olacak.