onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Yapay Zeka Süper Lig ve Avrupa Liglerinde Şampiyonluk Adaylarını Açıkladı

Yapay Zeka Süper Lig ve Avrupa Liglerinde Şampiyonluk Adaylarını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.11.2024 - 15:32

Süper Lig ve Avrupa'da ligler şekillenmeye başladı. Muhakkak herkesin bir hayal, beklenti ya da tahmini var. Puan tabloları ışığında tahminler belirginleşse de mayıs ayına dair bir şey söylemek güç. Biz de yapay zekaya Süper Lig'i ve Avrupa'yı sorduk. Tahminleriyle birlikte mayıs ayını beklemek belki bu haliyle daha da heyecanlı olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şampiyonlar Ligi tahmini ile başlayalım... Yapay zeka diyor ki siz bakmayın dört maç üst üste kaybettiklerine, kupa yine City'nin olacak.

Şampiyonlar Ligi tahmini ile başlayalım... Yapay zeka diyor ki siz bakmayın dört maç üst üste kaybettiklerine, kupa yine City'nin olacak.

Manchester City, mevcut performansıyla kupanın en büyük favorisi. Ancak Real Madrid gibi tecrübeli bir takım veya Bayern Münih gibi güçlü rakipler her zaman sürpriz yapabilir. Şampiyonluğu belirleyecek en kritik faktörler, sakatlıklar ve eleme turlarındaki eşleşmeler olacaktır. Final tahmini ise Real Madrid - Manchester City...

Avrupa Ligi'nde Chatgpt sürprize hazır olun diyerek genç Ajax'ı ön plana çıkardı ama ilk favorisi Atletic Club Bilbao oldu.

Avrupa Ligi'nde Chatgpt sürprize hazır olun diyerek genç Ajax'ı ön plana çıkardı ama ilk favorisi Atletic Club Bilbao oldu.

Premier Lig'de de Şampiyonlar Ligi gibi "sallansa da şampiyon değişmeyecek" diyor yapay zeka ve Manchester City'yi ön plana çıkarıyor:

Premier Lig'de de Şampiyonlar Ligi gibi "sallansa da şampiyon değişmeyecek" diyor yapay zeka ve Manchester City'yi ön plana çıkarıyor:

'Arsenal, geçen sezonki performansıyla şampiyonluk için iddialı bir takım olduğunu gösterdi ve Liverpool, Arne Slot'un etkisiyle oldukça iyi bir form yakalamış durumda.

Yine de, en yüksek ihtimalle Manchester City'nin kazanacağı söylenebilir, çünkü son yıllarda Premier Lig'deki hakimiyetlerini sürdürüyorlar.'

Bundesliga'da ara verilen Bayern geleneğine yapay zekaya göre bu sezon da devam edilecek:

Bundesliga'da ara verilen Bayern geleneğine yapay zekaya göre bu sezon da devam edilecek:

Dortmund, genç oyuncularıyla dikkat çekerken, Leipzig de istikrarlı bir şekilde güçlü bir takım yapısı oluşturdu.

Ancak Bayern Münih'in geçmişteki üstünlüğü ve şu anki kadro gücü göz önüne alındığında, yine şampiyonluk için en büyük favori olarak öne çıkıyorlar.

Yapay zekaya göre İspanya'da Real Madrid saltanatına ara verilecek. Barcelona sezona iyi başladığı gibi bitirecek ve şampiyonluğu kazanacak.

Yapay zekaya göre İspanya'da Real Madrid saltanatına ara verilecek. Barcelona sezona iyi başladığı gibi bitirecek ve şampiyonluğu kazanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yapay zekaya göre Mbappe'den yoksun PSG şu an altı puan önde olsa da Monaco tarafından geçilecek. Ligue 1'de bu sene Monaco'nun şampiyon olacağı iddiası yapay zeka için bile uçuk gelebilir ama Mayıs ayını bekleyeceğiz.

Yapay zekaya göre Mbappe'den yoksun PSG şu an altı puan önde olsa da Monaco tarafından geçilecek. Ligue 1'de bu sene Monaco'nun şampiyon olacağı iddiası yapay zeka için bile uçuk gelebilir ama Mayıs ayını bekleyeceğiz.

Napoli yeniden Serie A 'da zirveye dönüyor. Napoli'nin şampiyonluğu yapay zeka için oldukça olası:

Napoli yeniden Serie A 'da zirveye dönüyor. Napoli'nin şampiyonluğu yapay zeka için oldukça olası:

Napoli'nin son yıllardaki performansı ve şampiyonluk hedefi, onları bu sezon için favori kılıyor. Inter Milan ve AC Milan ise Napoli'yi zorlayabilecek takımlar olarak dikkat çekiyor. Yine de, Napoli'nin güçlü kadrosuyla şampiyonluk için öne çıkması muhtemel görünüyor.

Gözümüz kulağımız Portekiz'de Kerem ve Orkun'da... Yapay zeka da onları bir adın önde görüyor. Portekiz'de şampiyonluk favorisi Benfica:

Gözümüz kulağımız Portekiz'de Kerem ve Orkun'da... Yapay zeka da onları bir adın önde görüyor. Portekiz'de şampiyonluk favorisi Benfica:

Bu sezonda da Benfica ve Porto şampiyonluk için en güçlü adaylar gibi görünüyor, ancak benzer şekilde her iki takım da birbirini zorlayacak gibi duruyor. Benfica, son dönemdeki istikrarlı performansı ile biraz önde gibi gözüküyor.

TFF 1.Lig'de zirve değişmeyecek. Yapay zeka şu an ilk üçte yer alan Kocaelispor, Bandırmaspor ve Kocaelispor'un Süper Lig'e yükseleceğini söylüyor. Yapay zekanın yorumuna göre Kocaelispor ve Bandırmaspor ilk ikide olacak ancak sıralamaları değişebilir.

TFF 1.Lig'de zirve değişmeyecek. Yapay zeka şu an ilk üçte yer alan Kocaelispor, Bandırmaspor ve Kocaelispor'un Süper Lig'e yükseleceğini söylüyor. Yapay zekanın yorumuna göre Kocaelispor ve Bandırmaspor ilk ikide olacak ancak sıralamaları değişebilir.

Türkiye Kupası'nda yarı finale Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kalacak. Ancak yapay zekanın tahmini kupada Fenerbahçe gülen taraf olacak.

Türkiye Kupası'nda yarı finale Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kalacak. Ancak yapay zekanın tahmini kupada Fenerbahçe gülen taraf olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ve hasret sona eriyor... Yapay zekanın tahminine göre Mayıs ayında Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu göreceğiz. Chatgpt'nin tahmini ve yorumu şu şekilde:

Ve hasret sona eriyor... Yapay zekanın tahminine göre Mayıs ayında Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu göreceğiz. Chatgpt'nin tahmini ve yorumu şu şekilde:

'Fenerbahçe’nin bu sezonki istikrarı ve kadro genişliği, Galatasaray’ın ise tecrübeli yıldız oyuncuları ve geçen sezonki ivmesi yarışta belirleyici olabilir. Şu an için Fenerbahçe bir adım önde gibi görünüyor. Ancak her iki takım da istikrarlı şekilde devam ederse yarış son haftalara kadar sürebilir.'

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Mert Ökten

kim eğitmiş yapay zekayı rambo okan mı