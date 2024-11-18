Futbolda Alışılmışın Dışında Forma Numaraları Tercih Eden İsimler

Futbolcuların forma numaraları genelde onlarla özdeşleşir. Bazı futbolcuları sanki hiç farklı numara ile izlememişiz gibidir. Türkiye'de forma seçimlerinde klasik 1-11 arası tercihler haricinde şehir plakaları da eşlik ediyor. Avrupa'da benzer numaralar gördüğümüzde ise anlam vermekte zorlanıyoruz. Alışılmışın dışına çıkan forma numaralarını derledik.