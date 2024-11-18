Futbolda Alışılmışın Dışında Forma Numaraları Tercih Eden İsimler
Futbolda Alışılmışın Dışında Forma Numaraları Tercih Eden İsimler
Futbolcuların forma numaraları genelde onlarla özdeşleşir. Bazı futbolcuları sanki hiç farklı numara ile izlememişiz gibidir. Türkiye'de forma seçimlerinde klasik 1-11 arası tercihler haricinde şehir plakaları da eşlik ediyor. Avrupa'da benzer numaralar gördüğümüzde ise anlam vermekte zorlanıyoruz. Alışılmışın dışına çıkan forma numaralarını derledik.
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Tanıdık bir isimle başlayalım... Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 yenmiş, maçın son bölümünde kalecinin kırmızı kart görmesiyle Pancu kaleye geçmişti. Sonraki sezon Pancu, 1 numara ile oynadı.
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1 numarayı tercih eden bir başka isim de Pantelis Kafes... PAOK, AEK, Olympiakos formaları giyen Kafes, orta sahada yıllarca 1 numarayı taşıdı.
Efsane futbolcu Edgar Davids de Barnet'te futbolcu menajer olarak rol almış, kendisine 1 numarayı layık görmüştü.
9 numara her golcünün hayalini süsler. Şili ve Real Madrid'in 9 numarası Zamorano'nun da... Ama transfer olduğunuz takımda Ronaldo varsa, 9 numara biraz uzak hayal olabilir; o da çözümü 1+8 formülü ile buldu.
PSG neyse ama 30 numaralı Barcelonalı Messi'yi unutmuştuk neredeyse ama giymiş... Sebebi ise fotoğrafta görülüyor. Messi kariyerine 30 numara ile başladı.
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Reyes, Club America'da 134 numaralı formayı giydi. Sebebi ise uğurlu sayısı olduğunu iddia etmesi.
Avustralyalı Tommy Oar da 121'in kendisinin uğurlu sayısı olduğuna çevresini ikna etmiş.
Manchester United'da 7 numara adeta Beckham'ın derisine kazınmıştı. Los Galacticos'a geldiğinde ise M. Jordan'dan esinle 23 numarayı tercih etti. Çünkü 7 numara büyük golcü Raul'deydi.
Meksikalı kaleci Jorge Campos, sadece forma tasarımlarıyla değil numaralarıyla da fark yarattı. Eskiden forvet olan kaleci, gollerine veda etti ama numarasına asla!
Donnarumma'nın 99 tercihinin basiti ise çok basit... İtalyan kaleci 1999 doğumlu!
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5 numaralı Samuel Eto'o görmeye hazır olmayabilirsiniz ama böyle de bir şey yaşadık Everton formasıyla.
Genç yaşta trafik kazasında yaşamını yitirene kadar arkadaşlarının "Zero" lakabıyla çağırdığı Hicham Zerouali, 0 numara giydi.
Galatasaray'dan Rayo Vallecano'ya gittiğinde 9 numarayı dolu gören Falcao 3 numarayı seçti. Sebebi ise babasının futbolculuk günlerinde giydiği forma numarasının 3 olması...
Nicklas Bendtner, bir anda 52 numara giymeye karar verdi. Sebebi ise oldukça basit: Annesinin falcısı 52'nin şans getireceğini söyledi.
Cristiano Lupelli, on numara bir kaleci miydi bilmiyorum ama Chievo'da arkadaşlarıyla girdiği bir iddia sebebiyle 10 numara giymiş.
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Bixente Lizarazu 69 numaralı formayı giydi hep. 1969 doğumlu, 1.69 boyunda olması ve 69 kilo olması bu tercihte etken olmuş olabilir. Evet tamamen bu yüzden.
Wolves kalecisi Ikeme kanser teşhisiyle takımdan ayrıldığında 1 numara giyiyordu. Onun yerine gelen kaleci Rui Patricio ise 1 numarayı almayarak saygı gösterdi ve 11'i tercih etti.
Bu tercih biraz karanlık... Buffon'un 88'i tercih etmesinin nedeninin Heil Hitler'i(HH) simgeleyen alfabede H'nin 8. sırada olması olduğu iddia edildi. İddiayı güçlendiren şey ise Buffon'un Mussolini'nin sözü olan bir tişörtü zamanında giymiş olması.
Ve final... Juventus'ta 21 giydi, milli takımda 10... Ama Zidane, Real Madrid'e geldiğinde 10 numara Figo'daydı; Başkan Perez ise futbolcuların geleneksel numaralar giymesini tercih ediyordu. 5 uygun görüldü...
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