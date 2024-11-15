Açıklamalarıyla Futbolun Yanında Bize Hayatı Sorgulatan Aykut Kocaman'dan Unutulmaz Sözler

Aykut Kocaman her zaman kendine has üslubu ve duruşuyla diğer hocalardan ayrılmayı başardı. Futbolculuğunda da teknik adamlığında da bugün hiçbir görev almazken de soğukkanlı ve gerçekçi açıklamaları hep gündemi belirledi. Sözlerinin derinliği ise futbola ilgisi olmayanları bile kendine çekti. X'te bir kadının ayrıldığı sevgilisinden veda cümlesi olarak duyduğu söz hepimizin hafızasında. Ama Aykut Hoca'da bundan daha fazlası da var.