Açıklamalarıyla Futbolun Yanında Bize Hayatı Sorgulatan Aykut Kocaman'dan Unutulmaz Sözler
Açıklamalarıyla Futbolun Yanında Bize Hayatı Sorgulatan Aykut Kocaman'dan Unutulmaz Sözler
Aykut Kocaman her zaman kendine has üslubu ve duruşuyla diğer hocalardan ayrılmayı başardı. Futbolculuğunda da teknik adamlığında da bugün hiçbir görev almazken de soğukkanlı ve gerçekçi açıklamaları hep gündemi belirledi. Sözlerinin derinliği ise futbola ilgisi olmayanları bile kendine çekti. X'te bir kadının ayrıldığı sevgilisinden veda cümlesi olarak duyduğu söz hepimizin hafızasında. Ama Aykut Hoca'da bundan daha fazlası da var.
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Maç önü, maç sonu, özel röportaj... Aykut Kocaman ise söz konusu kişi kalemi kağıdı elinize alın çıkacak yeni aforizmayı hayatınızın neresine koyacağınıza karar verin. Aykut Kocaman'ın hafızalara kazınan sözlerini derledik.
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"Çok sakin biri değilim, agresif değilim ama çok sakin de değilim. Bu mesleği yapıp ülkemizde hiç kolay değil aksi. Ama kızgınlıklarımı öfkelerimi biraz daha kontrol edip insanlara yansıtmamaya çalışıyorum.
"Son zamanlarda daha fazla duygusallaştım televizyonda, film ve haber izlerken... Bakışlardaki umutsuzluk beni çok etkiliyor. Fazla duygulandırıyor beni. Çok sık ağlıyorum, son dönemlerde arttı. Beni donuk görüyorlar ama ne yazık ki öyle değil. Keşke olabilseydim."
"Hayatta hissedersin ya... Olmuyor bir şeyler" (Genel)
"Bunlarla uğraşmak da istemiyorum, kendimi anlatmak da istemiyorum. Ne hali varsa görsün insanların halindeyim, çekildim kenara izliyorum"
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"Neden gelişemediğimizin bir örneğidir bu. Marsilya maçında aynı 90 dakika içinde 2-0 öndeyken "Kocaman gururumuz" 2-2 olunca "Aykut istifa"... Ben de yaşadım. İnsana ait hiçbir şey beni şaşırtmıyor. Etrafımdakiler benim gibi düşünsün yeter şimdilik. Ancak böyle ilerleyebiliriz."
"Çok şey söylemek de istiyorum, hiçbir şey de söylemek istemiyorum. Aslında bu konuda susma hakkımı kullanayım."
Alex'in kitabının ardından yaşananlar: "Bu konudaki asıl tepkimi Samet Güzel ile konuşup teyit ettikten sonra vereceğim. Bu konudaki haberleri, konuya ilişkin satırları ilk okuduğumda bu kitabın bir anı kitabı mı yoksa kurgu bir roman mı olduğu sorusunu sormadım dersem yalan olur.
"Şu anda o bambaşka bir hayat yaşıyor, ben bambaşka bir hayat yaşıyorum. Keşke Alex'le karşılaşsaydık, sarılırdık birbirimize, eski günlerimizi yad ederdik. Şansı bahtı açık olsun."
çArşı'nın "köpek" demesi üzerine: "Beni bu dünyada yaşayan bir canlıyı kullanarak aşağılamaya çalışıyorlar. O canlılardan biri benim evimde de yaşıyor. Üzüldüm ama aşağılanmış hissetmedim. Çarşı grubu da bu haldeyse çok üzüntü verici"
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Ve o her ortama uyacak, her aşkın bitişinde, her vedada söylenebilecek o söz...
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