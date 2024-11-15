İki Milli Takımda Forma Giyen Futbolcular: Futbolun İstisna İsimleri
İki Milli Takımda Forma Giyen Futbolcular: Futbolun İstisna İsimleri
Milli takım tercihi her futbolcu için çok önemlidir. Özellikle bizdeki 'gurbetçi' kavramı gibi durumlarda, futbolcular doğdukları yer ve 'kan bağı' ile bağlı oldukları yer arasında seçim yapamıyorlar. Milli takımımız bu nedenle birçok yıldızdan faydalanamamıştı. Eskiden daha katı olan bu kural biraz esnetildi. Eskiden bir maçta forma giymeniz yeterliydi başka takıma gidememek için. Ancak FIFA, 3 maç ve yaş kuralı getirerek futbolculara kolaylık sağladı. Bu sebeple bazı isimler iki A milli forma ile sahalarda mücadele edebildi.
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Milli takım seçimi bir futbolcunun kariyeri için çok önemlidir. Ancak genç yaşta verilen kararlardan pişmanlık duymak da oldukça insani bir durum.
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Eskiden daha katı olan "milli takım kararı" günümüzde esnetilmiş olarak daha kolay bir hale geldi. Bu sebeple bazı futbolcular iki takım forması giyebildi. Öne çıkan bazı isimleri derledik:
Milot Rashica, Arnavutluk milli takımında forma giydi ancak bugünlerde ülkesi Kosova için mücadele ediyor. Kosova, yeni kurulan, bağımsız olan bir ülke olarak birçok oyuncusu bu haktan faydalanabildi. Hatta bir dönem Necip Uysal'a bile kökenleri gereği teklif yapmışlardı.
Izet Hajrovic, İsviçre formasını çok genç yaşlarda giydi. Ancak kararını değiştirerek o da Bosna Hersek'i seçti. Kökenlerinin izinden giden Hajrovic için İsviçre günleri artık hayal meyal bile değil.
Almanya milli takımıyla başlayan kariyerine Rusya milli takımında devam etti. Fenerbahçe forması da giyen Roman Neustädter bu konudaki en ilginç geçişlerden birini yaşadı.
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Bugünlerde Ankara Keçiörengücü forması giyen Steven Caulker'ın milli kariyeri de İngiltere'de başladı. Milli takım daveti alamadığı günlerde ise Sierra Leone'i seçti.
Eski Beşiktaşlı Jermaine Jones, Almanya milli takımı forması giydiğinde kariyerinin çok daha iyi olacağı bekleniyordu. Almanya'dan davet alamayınca o da ABD'nin yolunu tuttu. 3 kez Almanya 69 kez ABD forması giydi.
Nacer Chadli, ülkesi Fas için bir kez forma giyebildi. Kariyeri yükselişe geçince Belçika'dan da davet aldı. Chadli, ülkesi yerine doğduğu ülke Belçika'yı seçmekte kararsız kalmadı.
Tyler Boyd'un kariyeri de Yeni Zelanda ile başladı. Ülkemizde Ankaragücü ve Beşiktaş forması giyen Boyd, Amerika Birleşik Devletleri'ni seçti tıpkı Jones gibi.
Thiago Motta, Brezilya futbolunun Avrupa'ya sayısız armağanlarından biri. 2 kez A milli takım forması giydikten sonra tercihini İtalya'dan yana yaptı ve İtalya'nın efsanesi oldu.
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Brezilya'da doğdu, o da Motta gibi yalnızca iki kez milli formayı giydi ve tercihini İspanya'dan yana kullandı. İspanya'da adeta tarih yazarak milli takımın vazgeçilmezi oldu.
Declan Rice, İrlanda milli takımı forması giyen hatta İngiltere'ye karşı eylemleriyle bilinen IRA'yı açık şekilde desteklediği destekleyen bir isimdi. Bugün ise kraliçenin takımı İngiltere için ter döküyor.
Bir değil, iki değil tam üç milli takım... Inaki Williams, İspanya'da oynadı ardından doğduğu topraklar olan özerk bölge milli takımı Bask milli takımının formasını terletti. Son durağı ise kökenlerinin olduğu ülke Gana oldu.
İngiltere'yi seçen ve potansiyeli ile parmak ısırtan Wilfried Zaha, İngiltere'de davet almamaya başlayınca alternatiflerini aradı ve kökenlerinin oluğu Fildişi Sahili milli takımını seçti.
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