İki Milli Takımda Forma Giyen Futbolcular: Futbolun İstisna İsimleri

Milli takım tercihi her futbolcu için çok önemlidir. Özellikle bizdeki 'gurbetçi' kavramı gibi durumlarda, futbolcular doğdukları yer ve 'kan bağı' ile bağlı oldukları yer arasında seçim yapamıyorlar. Milli takımımız bu nedenle birçok yıldızdan faydalanamamıştı. Eskiden daha katı olan bu kural biraz esnetildi. Eskiden bir maçta forma giymeniz yeterliydi başka takıma gidememek için. Ancak FIFA, 3 maç ve yaş kuralı getirerek futbolculara kolaylık sağladı. Bu sebeple bazı isimler iki A milli forma ile sahalarda mücadele edebildi.