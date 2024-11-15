Bazı Yıldız İsimlerin Milli Maç Saysını Görünce Çok Şaşıracaksınız

Milli takım her futbolcunun hayalinin bir köşesinde muhakkak yer alır. Milli takımıyla uluslararası turnuvalarda kupa kaldırma hayali ile birçok yıldız kendini motive eder. Ancak bazı isimler de var ki ağızlarıyla kuş tutsa o kapıdan içeri giremiyorlar. Kimi hoca tercihi, kimi farklı sebeplerle hayali olan milli takıma hasret veda ediyor. İlk bakışta göze çarpan 30'un altında milli olmuş bazı isimleri derledik.