Bazı Yıldız İsimlerin Milli Maç Saysını Görünce Çok Şaşıracaksınız
Bazı Yıldız İsimlerin Milli Maç Saysını Görünce Çok Şaşıracaksınız
Milli takım her futbolcunun hayalinin bir köşesinde muhakkak yer alır. Milli takımıyla uluslararası turnuvalarda kupa kaldırma hayali ile birçok yıldız kendini motive eder. Ancak bazı isimler de var ki ağızlarıyla kuş tutsa o kapıdan içeri giremiyorlar. Kimi hoca tercihi, kimi farklı sebeplerle hayali olan milli takıma hasret veda ediyor. İlk bakışta göze çarpan 30'un altında milli olmuş bazı isimleri derledik.
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120 kez milli olma gururu yaşayan Rüştü Reçber, bu alanda bir rekoru elinde bulunduruyor. Ona en yakın aktif kariyerine devam eden isim ise 94 kez forma giyebilmiş Hakan Çalhanoğlu!
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Bu iki isim kadar şanslı olamayan yıldızlar da var. Kariyerleri ve bıraktıkları etkiye rağmen giydikleri forma sayısı sizi şaşırtacak yıldızları derledik.
Beşiktaş'ın Kibar Feyzo'su Feyyaz Uçar... Kariyerine birçok gol sığdırmış, dönemin en başarılı kadrolarının vazgeçilmezi olmuş, adına besteler yapılmıştı. Ancak Feyyaz Uçar'ın milli maç sayısı sadece 25'te kaldı.
Ümit Karan deyince akla hemen jeneriklik goller, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi maçları, Anadolu takımlarında bile attığı goller geliyor. Ama o da tüm bu kariyere sadece 10 maç sıkıştırabilmiş.
Selçuk Şahin, uzun yıllar Fenerbahçe'de hangi hoca gelse oynadı, hangi takıma gitse kaptanlık bandı taktı. Anadolu takımları performansı olmasa bile Fenerbahçe performansıyla milli takım havuzunda adı hep oldu. Maç sayısı ise 25 oldu.
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Kadıköy Boğası Serhat Akın, Fenerbahçe'nin "gümbür gümbür" ilerlediği sezonlarda hem kanatta hem forvette gollerini atıyor Fenerbahçe'yi zaferlere taşıyordu. Fenerbahçe'deki başarısı milli takıma yansımamış görünüyor, maç sayısı 16!
Mustafa Denizli, milli takım teknik direktörü olarak başarılı dönemler geçirdi. Futbolculuğu ise izleyenler ve anlatanlar için bambaşka bir "mevzu". Kornerden gol atan Büyük Mustafa bir türlü kendini milli takımda kalıcı hale getirememiş. Denizli'nin maç sayısı 10.
Fatih Tekke hangi takıma gitse adından önce "golcü" lakabıyla anıldı. Trabzonspor günleri ise başarılarla dolu. Zenit'te de başardıklarıyla göğsümüzü kabartmıştı. Tekke, 25 maça çıkabilmiş.
İlker Yağcıoğlu, 90'lar Fenerbahçe'sinde Hogh ve Uche'nin yanına adı yazılıyordu. İstikrarı ve sürpriz çıkışlarıyla hep akıllarda kalmıştı ancak milli takımda o da aradığını bulamayanlardan. İlker Yağcıoğlu sadece 10 kez milli oldu.
"Mustafa Pektemek, gol demek..." Gençlerbirliği tribünlerinin ülkeye kazandırdığı slogan ile Beşiktaş'a gelen ve uzun yıllar siyah beyazlı formayı giyen Pektemek de uzun kariyerine rağmen bu formayı az giyen isimlerden. Milli forma ile Pektemek sadece 12 maça çıktı.
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Dört yıl üst üste şampiyon olan UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray'ın önemli parçalarından biri Suat Kaya'ydı. İlerlemiş yaşında bile o seviyelerde şans bulabildi. Ama milli takımda sadece 15 kez forma giydi.
Efsane olmak için ne gerekiyorsa onun kariyerinde var. Futbolculuğunda yeteneği, kazandırdıkları, duruşu ve istikrarı hiç değişmemiş. Aykut Kocaman, milli takımla adı geçmediği için sitem ediyor; bu sitemde bizce futbolculuk döneminin de bir sitemi gizli. Aykut Kocaman müthiş kariyerine rağmen sadece 12 kez ay yıldızlı formayı terletmiş.
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