Fenerbahçe Son 25 Yılında 10 "Yabancı" İsimle Çalıştı
Fenerbahçe Son 25 Yılında 10 "Yabancı" İsimle Çalıştı
Fenerbahçe Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile özlediği şampiyonluğu kazanmak istiyor. Son 25 yıllık süreçte 10 farklı isimle çalışan Fenerbahçe üç kez 'yabancı' hoca ile bu başarıyı kazandı. Zico ve Daum'un damga vurduğu sezonlar halen akıllardaki yerlerini koruyor. Bunun yanında kısa süreli denemeler ya da hatalı seçimlerin ceremesi ise hala kendisini hissettiriyor. Perreira, Daum iki kez görev alırken diğer isimler 'başarısız' damgasıyla kısa sürede gönderildi.
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Fenerbahçe, yaz aylarında Jose Mourinho'yu ülkemize getirerek büyük heyecan yaratmıştı. Mourinho ile özlediği şampiyonluğu kazanmak isteyen Fenerbahçe son 25 yılda farklı yabancılara görev verdi.
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Mustafa Denizli ile kötü gidişatın sonu Werner Lorant oldu. Lorant disiplini ile ön plana çıkan bir isimdi ama "toparlamak" kolay olmadı. Disiplinsizlikle suçlanan takıma bir de Ortega ve Washington sorunu eklenince onun da ömrü uzun olmadı.
Yakın zamanda kaybettiğimiz Christoph Daum hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe için efsane niteliğinde bir isim. İki dönem görev aldığı Fenerbahçe'de iki şampiyonluk yaşadı. Akıllarda ise hala o "çılgın" futbol kaldı.
Arthur Zico... Futbolculuğu döneminde Beyaz Pele lakabı alan Zico, Fenerbahçe'de de Brezilyalılarla harika bir uyum yakaladı. Bir lig şampiyonluğu var ama akıllarda kalan şey ise Avrupa'daki destansı yürüyüştü. Zico, ülkemizde şampiyon olan son yabancı...
Aragones, İspanya Milli Takımı'yla kazandığı başarılar sonucunda Aziz Yıldırım'ın flaş transferi olmuştu. Daniel Guiza ile birlikte geldiğinde şampiyonluk çok da zor görünmüyordu ama onunla da olmadı.
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25 Haziran 2010'da Daum ile yollar ayrıldıktan sonra Haziran 2015'te yeniden yabancı hoca tercihinde Vitor Perreira getirilmişti. Sportif Direktör Terraneo'nun tercihiydi. Van Persie, Nani, Markovic gibi yıldızlar tek tek İstanbul'a iniyordu. Sonuç hüsranla bitti. Aziz Yıldırım'dan sonra bir dönem de Ali Koç, Perreira ile çalıştı ama sonuç değişmedi.
Dick Advocaat, ilk geldiğinde rüzgar gibi bir giriş yapmıştı ama işler kötü gidince Hollanda'ya gitmesi, antrenmanı yardımcılarına bırakması sorun olmaya başladı. "Sözleşmemde yazıyor" deyince oklar yönetime döndü, yönetim de çok dayanamadı ve yolları ayırdı.
Ali Koç başkanlığındaki ilk hocası... Damien Comolli'ye futbol emanet edildi, o da Philip Cocu'yu takımın başına getirdi. Ferdi Kadıoğlu transferi haricinde maalesef Fenerbahçe onunla da gülemedi. Comolli hamlesi de boşa düştü.
Erwin Koeman o gittikten sonra görevi "geçici" olarak devraldı ve bu "geçici" heyecan da sonuçsuz kaldı.
Jorge Jesus da geldiğinde rüzgar çok farklı esiyordu. Tüm kontrol ona bırakılmış, oynattığı futbol beğeniliyor, basında "gerçek" Jesus'la bile kıyaslanarak köşe yazılarına konu oluyordu. "Bu ligin sportif gerçekliği yok" diyerek ligimizde iz bıraktı ve yollar onunla da ayrıldı.
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Ve şimdi imzasıyla bile heyecan yaratan Jose Mourinho... Önünde uzun bir Süper Lig ve Avrupa Ligi sezonu var. Zico ve Daum gibi unutulmaz mı olacak Perreira ya da Jesus gibi röportajlarıyla mı hatırlanacak hep birlikte göreceğiz.
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