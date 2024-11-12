Fenerbahçe Son 25 Yılında 10 "Yabancı" İsimle Çalıştı

Fenerbahçe Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile özlediği şampiyonluğu kazanmak istiyor. Son 25 yıllık süreçte 10 farklı isimle çalışan Fenerbahçe üç kez 'yabancı' hoca ile bu başarıyı kazandı. Zico ve Daum'un damga vurduğu sezonlar halen akıllardaki yerlerini koruyor. Bunun yanında kısa süreli denemeler ya da hatalı seçimlerin ceremesi ise hala kendisini hissettiriyor. Perreira, Daum iki kez görev alırken diğer isimler 'başarısız' damgasıyla kısa sürede gönderildi.