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İngiltere'de Gündem Jose Mourinho: Premier Lig'e Dönme İhtimaline Çarpıcı Eleştiri

İngiltere'de Gündem Jose Mourinho: Premier Lig'e Dönme İhtimaline Çarpıcı Eleştiri

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.11.2024 - 00:48

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Premier Lig'e geri döneceği iddiası sonrası İngiltere'de gündem Portekizli çalıştırıcı oldu. Tecrübeli isme dair haberler, artmaya başladı. Telegraph yazarı Luke Edwards'ın Mourinho değerlendirmesi dikkat çekti. Haberde öne çıkan kısımları Sporx derledi. İşte detaylar 👇

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Telegraph yazarı Luke Edwards, Jose Mourinho’nun Newcastle United’ın başına geçeceğine dair söylentileri eleştirdi.

Telegraph yazarı Luke Edwards, Jose Mourinho’nun Newcastle United’ın başına geçeceğine dair söylentileri eleştirdi.

Edwards’a göre, Eddie Howe’ın hâlâ görevdeyken Mourinho’nun Newcastle’la anılması saygısızlık ve gereksiz bir spekülasyon.

Newcastle yönetiminin Howe’a olan güveninin tam olduğunu ve uzun vadeli planların onun üzerine kurulduğunu belirtti.

Newcastle yönetiminin Howe’a olan güveninin tam olduğunu ve uzun vadeli planların onun üzerine kurulduğunu belirtti.

Mourinho’nun, Eddie Howe’un aksine, mali kısıtlamaları kabul etmekte zorlanacağını ve bunu yüksek sesle dile getireceğini öne süren yazar, Portekizli teknik adamın Newcastle’da huzursuzluk yaratabileceğini vurguladı. Premier Lig’e dönmesinin heyecan verici olabileceğini ifade etti ancak bunun Newcastle'da olmasını istemediğini de açıkça belirtti.

"Son derece saygısızcaydı"

"Son derece saygısızcaydı"

'Eddie Howe'ın geçen hafta Jose Mourinho'nun bir sonraki Newcastle menajeri olmak istediğini okuması saçmalığın sınırındaydı. En azından son derece saygısızcaydı. Aynı zamanda tehlikeliydi. Başka bir menajeri bir işle ilişkilendirerek, şu anda bu işi yapan adamın tehlikeli bir zeminde olduğu izlenimini yaratıyorsunuz.

Bunun temelde doğru olmaması önemli değil. Newcastle yöneticileri, Howe'a her zaman tam bir inanç duydular, uzun yıllar kalmasını istiyorlar ve onun döneminin seçkin antrenörlerinden biri olduğuna inanıyorlar.'

"Görmek istemiyorum"

"Görmek istemiyorum"

'Ne olursa olsun, Mourinho'nun bir noktada geri dönmesini isterim. Gişe rekorları kıran bir karakter. Ancak onu Newcastle'da görmek istemiyorum ve işlerin çok çabuk bozulacağından şüpheleniyorum.

Mourinho, Howe'un elini kolunu bağlayan mali kısıtlamaları sessizce kabul etmeyecektir. Kamuoyu önünde şikayet eder ve eleştirileri yukarıya, sportif direktör Paul Mitchell'a ve hatta kulübün sahibi Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na yönlendirirdi.'

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