İngiltere'de Gündem Jose Mourinho: Premier Lig'e Dönme İhtimaline Çarpıcı Eleştiri
İngiltere'de Gündem Jose Mourinho: Premier Lig'e Dönme İhtimaline Çarpıcı Eleştiri
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Premier Lig'e geri döneceği iddiası sonrası İngiltere'de gündem Portekizli çalıştırıcı oldu. Tecrübeli isme dair haberler, artmaya başladı. Telegraph yazarı Luke Edwards'ın Mourinho değerlendirmesi dikkat çekti. Haberde öne çıkan kısımları Sporx derledi. İşte detaylar 👇
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Telegraph yazarı Luke Edwards, Jose Mourinho’nun Newcastle United’ın başına geçeceğine dair söylentileri eleştirdi.
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Newcastle yönetiminin Howe’a olan güveninin tam olduğunu ve uzun vadeli planların onun üzerine kurulduğunu belirtti.
"Son derece saygısızcaydı"
"Görmek istemiyorum"
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