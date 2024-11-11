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Markanın Elçisi Olmuştu: Barış Alper Yılmaz Düşünceli Davranışıyla Galatasaray Taraftarından Tam Not Aldı!

Markanın Elçisi Olmuştu: Barış Alper Yılmaz Düşünceli Davranışıyla Galatasaray Taraftarından Tam Not Aldı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.11.2024 - 00:00

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, yaptığı hareketle taraftarlarının bir kez daha beğenisini kazandı. Sarı-kırmızılı takımın kilit oyuncularından olan Yılmaz'ın kulüp çalışanlarına bir sürpriz yaptığı açıklandı. Haber, Yeni Açık'ta konuşan gazeteci Yakup Çınar'dan geldi. Çınar'ın sözleri, sosyal medyada gündem oldu. Milli isme, övgüler de beraberinde geldi.

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Geçtiğimiz günlerde marka elçisi olduğu Skechers firmasının düzenlediği yeni futbol koleksiyonu tanıtımına katılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde marka elçisi olduğu Skechers firmasının düzenlediği yeni futbol koleksiyonu tanıtımına katılmıştı.

Etkinlik öncesinde açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki oyuncu, 'Bu özel gecemde beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Dünya çapında bir markanın parçası olduğum için çok mutluyum.' ifadelerini kullanmıştı.

Yakup Çınar, sarı-kırmızılı kulüpteki çalışanlara jest yaptığını açıkladı.

Yakup Çınar, sarı-kırmızılı kulüpteki çalışanlara jest yaptığını açıkladı.

Yeni Açık'ta Galatasaray gündemini değerlendiren gazeteci'Barış Alper Yılmaz, yakın zamanda sponsorluk anlaşması yapmıştı. Florya çalışanlarına jest yapmış. Tüm çalışanların ayakkabı numarasını almış ve herkese bir ayakkabı hediye etmiş.' dedi.

Taraftarlar, sosyal medyadan övgüler yağdırdı.

Taraftarlar, sosyal medyadan övgüler yağdırdı.
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