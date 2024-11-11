Markanın Elçisi Olmuştu: Barış Alper Yılmaz Düşünceli Davranışıyla Galatasaray Taraftarından Tam Not Aldı!

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, yaptığı hareketle taraftarlarının bir kez daha beğenisini kazandı. Sarı-kırmızılı takımın kilit oyuncularından olan Yılmaz'ın kulüp çalışanlarına bir sürpriz yaptığı açıklandı. Haber, Yeni Açık'ta konuşan gazeteci Yakup Çınar'dan geldi. Çınar'ın sözleri, sosyal medyada gündem oldu. Milli isme, övgüler de beraberinde geldi.