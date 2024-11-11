Galatasaray Osimhen'in Bonservisini Almak İçin Çin Bankasıyla Görüşüyor!
Galatasaray Osimhen'in Bonservisini Almak İçin Çin Bankasıyla Görüşüyor!
Türkiye'ye adım attığından bu yana tüm futbolseverlerin dilinden düşmeyen Victor Osimhen için Galatasaray camiası seferber olmuş durumda. Yorumcu Serdar Ali Çelikler, sezon başında Napoli'den kiralık olarak transfer edilen yıldız bonservisini almak için önemli bir görüşme yapıldığını aktardı. Görüşmeden çıkacak sonuç, transferde büyük etki yaratabilir. Nijeryalı futbolcunun, yüksek maliyeti sarı-kırmızılıları bir süredir düşündürüyordu. Detaylar. 👇
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Performansıyla göz kamaştırdı, Galatasaray yönetimi harekete geçti.
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Çin Bankası ICBC ile görüşülüyor.
Bonservisinin 75 milyon euro olduğu söylenmişti.
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