Galatasaray Osimhen'in Bonservisini Almak İçin Çin Bankasıyla Görüşüyor!

NEO SPOR'da konuşan yorumcu Serdar Ali Çelikler, sarı-kırmızılı yönetimin Osimhen'in bonservisini karşılamak için sponsorluk arayışında olduğunu, dünyanın en büyük bankalarından biri olan ICBC ile görüşüldüğünü ifade etti. Çelikler, bonservis ücreti olarak da Napoli'nin 50 milyon seviyelerini kabul edebileceğini aktardı.