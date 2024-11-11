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Galatasaray Osimhen'in Bonservisini Almak İçin Çin Bankasıyla Görüşüyor!

Galatasaray Osimhen'in Bonservisini Almak İçin Çin Bankasıyla Görüşüyor!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.11.2024 - 19:03

Türkiye'ye adım attığından bu yana tüm futbolseverlerin dilinden düşmeyen Victor Osimhen için Galatasaray camiası seferber olmuş durumda. Yorumcu Serdar Ali Çelikler, sezon başında Napoli'den kiralık olarak transfer edilen yıldız bonservisini almak için önemli bir görüşme yapıldığını aktardı. Görüşmeden çıkacak sonuç, transferde büyük etki yaratabilir. Nijeryalı futbolcunun, yüksek maliyeti sarı-kırmızılıları bir süredir düşündürüyordu. Detaylar. 👇

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Performansıyla göz kamaştırdı, Galatasaray yönetimi harekete geçti.

Performansıyla göz kamaştırdı, Galatasaray yönetimi harekete geçti.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde İtalya Seri A ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı fırsat transferi Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla beklentilerin oldukça üzerinde bir oyun ortaya koydu. 100 milyon euroluk piyasa değeriyle dünyanın en pahalı beşinci forveti konumunda yer alan 25 yaşındaki oyuncu, çok kısa sürede takıma ve taraftarlara bağlanınca yönetim, düğmeye bastı.

Çin Bankası ICBC ile görüşülüyor.

Çin Bankası ICBC ile görüşülüyor.

NEO SPOR'da konuşan yorumcu Serdar Ali Çelikler, sarı-kırmızılı yönetimin Osimhen'in bonservisini karşılamak için sponsorluk arayışında olduğunu, dünyanın en büyük bankalarından biri olan ICBC ile görüşüldüğünü ifade etti. Çelikler, bonservis ücreti olarak da Napoli'nin 50 milyon seviyelerini kabul edebileceğini aktardı.

Bonservisinin 75 milyon euro olduğu söylenmişti.

Bonservisinin 75 milyon euro olduğu söylenmişti.

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, geçtiğimiz günlerde TRT SPOR'a konuşmuş, 'Galatasaray, 75 milyon Euro net ücreti ödemezse Osimhen’i alamaz” demişti.

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