Volkan Demirel Fenerbahçe Aşkını Arabasına da Yansıtmış: Sarı-Lacivert Ferrari'sini Tanıttı

'2015'ten beri çok özel. Türkiye'de tek olabilir. Zaten son araçlardan biri. Sağ olsun bir abimiz sayesinde sarı lacivert. Benim için İtalya'dan yaptırarak getirdi. Ferrari ile o zaman çok yazıştık, konuştuk. Onlar da bana 'Ferrari'nin dünyada çıkaracağı son V12' dedi. O yüzden de çok önemli benim için.

Gençken çok arabam oldu. V12'ler çok başka bir seviye. Bu da onlardan biri. Araba kıyafet gibidir. O kombinasyonu arabamda da seviyorum. Eğer lacivert arabayla dışarı çıkıyorsam mutlaka üzerimde lacivert birşey olur. İllaki onu kombinasyon yaparım.'