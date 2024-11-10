Volkan Demirel Fenerbahçe Aşkını Arabasına da Yansıtmış: Sarı-Lacivert Ferrari'sini Tanıttı
Volkan Demirel Fenerbahçe Aşkını Arabasına da Yansıtmış: Sarı-Lacivert Ferrari'sini Tanıttı
Bodrumspor’un teknik direktörü ve Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, garajındaki özel yapım sarı-lacivert Ferrari’sini ilk kez gözler önüne serdi. Ekol TV’de yayınlanan “Otomobil Tutkusu” programında aracını tanıtan Demirel, Fenerbahçe’ye duyduğu bağlılığı gösteren bu eşsiz otomobilin hikayesini paylaştı. 'Sağ olsun bir abimiz sayesinde sarı lacivert. Benim için İtalya'dan yaptırarak getirdi' dedi. Gelin detaylara bakalım. Efsane ismin aracı nasılmış?
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"Araba kıyafet gibidir"
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"Gece saat 3 ve 4 arası tura çıkarım sadece"
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