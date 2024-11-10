Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Volkan Demirel Fenerbahçe Aşkını Arabasına da Yansıtmış: Sarı-Lacivert Ferrari'sini Tanıttı

Volkan Demirel Fenerbahçe Aşkını Arabasına da Yansıtmış: Sarı-Lacivert Ferrari'sini Tanıttı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.11.2024 - 14:33

Bodrumspor’un teknik direktörü ve Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, garajındaki özel yapım sarı-lacivert Ferrari’sini ilk kez gözler önüne serdi. Ekol TV’de yayınlanan “Otomobil Tutkusu” programında aracını tanıtan Demirel, Fenerbahçe’ye duyduğu bağlılığı gösteren bu eşsiz otomobilin hikayesini paylaştı. 'Sağ olsun bir abimiz sayesinde sarı lacivert. Benim için İtalya'dan yaptırarak getirdi' dedi. Gelin detaylara bakalım. Efsane ismin aracı nasılmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Araba kıyafet gibidir"

"Araba kıyafet gibidir"

'2015'ten beri çok özel. Türkiye'de tek olabilir. Zaten son araçlardan biri. Sağ olsun bir abimiz sayesinde sarı lacivert. Benim için İtalya'dan yaptırarak getirdi. Ferrari ile o zaman çok yazıştık, konuştuk. Onlar da bana 'Ferrari'nin dünyada çıkaracağı son V12' dedi. O yüzden de çok önemli benim için.

Gençken çok arabam oldu. V12'ler çok başka bir seviye. Bu da onlardan biri. Araba kıyafet gibidir. O kombinasyonu arabamda da seviyorum. Eğer lacivert arabayla dışarı çıkıyorsam mutlaka üzerimde lacivert birşey olur. İllaki onu kombinasyon yaparım.'

"Gece saat 3 ve 4 arası tura çıkarım sadece"

"Gece saat 3 ve 4 arası tura çıkarım sadece"

'Karakterimi Fenerbahçe'de kazandım. Her şeyi Fenerbahçe'den kazandım. Bu aracı da o dönem yaptırıp kullanmayı tercih ettim. Çok canım sıkkınken ya da çok mutluyken bu araçla gece saat 3 ve 4 arası tura çıkarım sadece. Onun dışında çok nadirdir. Bazen kızım Yade ister. 'Baba bizi Ferrari ile gezdir der.'

Bu haberler de ilgini çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın