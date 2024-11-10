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Osimhen Mustafa Kemal Atatürk'ü Unutmayarak Yine Galatasaray Taraftarını Kendine Hayran Bıraktı

Osimhen Mustafa Kemal Atatürk'ü Unutmayarak Yine Galatasaray Taraftarını Kendine Hayran Bıraktı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.11.2024 - 10:07

Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen, bu kez performansıyla değil, düşünceliliğiyle gündemde. Golcü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Paylaşımında Atatürk'e hayranlığını ve saygısını belirtti. Sözleri, Galatasaraylı taraftarların beğenisini kazandı. İşte detaylar. 👇

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Türkiye'yi çok sevdi.

Türkiye'yi çok sevdi.

Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen, adaptasyon sürecini çok kolay atlattı. 25 yaşındaki golcü, takıma katıldığı günden bu yana yaptığı açıklamalarla, paylaşımlarla sarı-kırmızılı kulübüne ve taraftarlarına ne kadar bağlandığını gözler önüne sererken herkesin takdirini topladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadı.

Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadı.

Yıldız futbolcu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde andı.

"Büyük saygı ve hayranlıkla… Atatürk!"

Paylaşımı, taraftarların alkışını aldı. 👇

Paylaşımı, taraftarların alkışını aldı. 👇
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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