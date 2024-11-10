Osimhen Mustafa Kemal Atatürk'ü Unutmayarak Yine Galatasaray Taraftarını Kendine Hayran Bıraktı
Osimhen Mustafa Kemal Atatürk'ü Unutmayarak Yine Galatasaray Taraftarını Kendine Hayran Bıraktı
Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen, bu kez performansıyla değil, düşünceliliğiyle gündemde. Golcü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Paylaşımında Atatürk'e hayranlığını ve saygısını belirtti. Sözleri, Galatasaraylı taraftarların beğenisini kazandı. İşte detaylar. 👇
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Türkiye'yi çok sevdi.
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Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadı.
"Büyük saygı ve hayranlıkla… Atatürk!"
Paylaşımı, taraftarların alkışını aldı. 👇
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