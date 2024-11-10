Osimhen Mustafa Kemal Atatürk'ü Unutmayarak Yine Galatasaray Taraftarını Kendine Hayran Bıraktı

Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen, adaptasyon sürecini çok kolay atlattı. 25 yaşındaki golcü, takıma katıldığı günden bu yana yaptığı açıklamalarla, paylaşımlarla sarı-kırmızılı kulübüne ve taraftarlarına ne kadar bağlandığını gözler önüne sererken herkesin takdirini topladı.