Canlı Yayın Yaptılar: Wanda Nara'nın Yeni Sevgilisi L-Gante'den "En Büyük Fenerbahçe" Sözleri

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile birlikteliklerini noktalayan Wanda Nara, yeni sevgilisi L-Gante ile gündemden düşmüyor. Futbol ve magazin dünyasında tüm dikkatleri üzerine toplayan ikili, canlı yayın yaptı. Kendilerine gelen soruları yanıtladı. L-Gante, 'Icardi' yorumlarına 'Fenerbahçe' diyerek cevap verdi. Samimi halleri sosyal medyada gündem oldu.