Canlı Yayın Yaptılar: Wanda Nara'nın Yeni Sevgilisi L-Gante'den "En Büyük Fenerbahçe" Sözleri
Canlı Yayın Yaptılar: Wanda Nara'nın Yeni Sevgilisi L-Gante'den "En Büyük Fenerbahçe" Sözleri
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile birlikteliklerini noktalayan Wanda Nara, yeni sevgilisi L-Gante ile gündemden düşmüyor. Futbol ve magazin dünyasında tüm dikkatleri üzerine toplayan ikili, canlı yayın yaptı. Kendilerine gelen soruları yanıtladı. L-Gante, 'Icardi' yorumlarına 'Fenerbahçe' diyerek cevap verdi. Samimi halleri sosyal medyada gündem oldu.
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Galatasaraylı taraftarlar, L-Gante'nin hesabını kapattırmıştı.
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Wanda Nara, canlı yayın açtı.
"En büyük Fenerbahçe" dedi.
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