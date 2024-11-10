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Canlı Yayın Yaptılar: Wanda Nara'nın Yeni Sevgilisi L-Gante'den "En Büyük Fenerbahçe" Sözleri

Canlı Yayın Yaptılar: Wanda Nara'nın Yeni Sevgilisi L-Gante'den "En Büyük Fenerbahçe" Sözleri

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.11.2024 - 09:01

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile birlikteliklerini noktalayan Wanda Nara, yeni sevgilisi L-Gante ile gündemden düşmüyor. Futbol ve magazin dünyasında tüm dikkatleri üzerine toplayan ikili, canlı yayın yaptı. Kendilerine gelen soruları yanıtladı. L-Gante, 'Icardi' yorumlarına 'Fenerbahçe' diyerek cevap verdi. Samimi halleri sosyal medyada gündem oldu.

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Galatasaraylı taraftarlar, L-Gante'nin hesabını kapattırmıştı.

Galatasaraylı taraftarlar, L-Gante'nin hesabını kapattırmıştı.

Sarı-kırmızılıların, Icardi'ye destek olduklarını göstermek amacıyla L-Gante'nin Instagram hesabını şikayet ederek kapattığı ifade edilmişti. 👇

Wanda Nara, canlı yayın açtı.

Wanda Nara, canlı yayın açtı.

Ünlü model, 24 yaşındaki yeni sevgilisiyle sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Yayına binlerce kişi katıldı.

"En büyük Fenerbahçe" dedi.

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