Kadiruşağı Mahalle Muhtarı Yılmaz Kılınç, olayın o dönem basında ve sosyal medyada geniş yer bulduğunu ve belgesele de konu olduğunu hatırlattı. Olayın yaşandığı okul ise 6 Şubat depremlerinde yıkıldı ve mahalle sakinlerine göre okuldan geriye herhangi bir iz kalmadı. Muhtar Kılınç, mahallede deprem sonrası konut çalışmalarının sürdüğünü, yaklaşık 80 konutun yapıldığını ve çalışmaların yüzde 90 seviyesinde tamamlandığını söyledi. Kalan konutların da bu yıl teslim edilmesi bekleniyor.