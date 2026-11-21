Malatya'da 2009'da Okul Bahçesindeki Atatürk Büstünü Kıran İneğin Sahibinin Oğlu 17 Yıl Sonra O Günü Anlattı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2009 yılında yaşanan sıra dışı bir olay, 17 yıl sonra yeniden gündeme geldi. Kadiruşağı Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan bir inek, okul bahçesine girmişti. Hayvanın sahibi Gülsüm Kılınç'ın oğlu Yalçın Kılınç ile mahalle muhtarı Yılmaz Kılınç, o gün yaşananları anlattı. Hikâye daha sonra belgesel ve filme konu olmuştu.
İnek elinden kaçıp okul bahçesine girdi.
Aile karakolda ifade verip ineği sattı.
Okul depremde yıkıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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