Duruşmanın ikinci gününde Sincan Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla bağlanan Tanju Özcan, yüz yüze savunma yapmak istediğini ancak bu talebinin karşılanmadığını, böylece savunma hakkının kısıtlandığını belirtti. Tutuklu sanıklar Gülden Özaydın, Basri Baytekin ve Faruk Güner ile 17 tutuksuz sanık ve avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Özcan, iddianamede kendisine ve diğer sanıklara yöneltilen suçlamaların somut deliller yerine varsayımlara dayandırıldığını söyledi. Görevini yerine getiren belediye çalışanlarının suçsuz olduğunu düşündüğünü ifade eden Özcan, müdürlük personelinin temizlik hizmetlerinin yürütülmesi için önemli çaba gösterdiğini ve yüklenici firmaya karşı belediye menfaatlerini korumaya yönelik işlemler yapıldığını vurguladı. Düzce'de gerçekleştirilen bir ihalenin sözleşme ve teknik şartname hükümlerinin benzer olduğunu hatırlatan Özcan, aynı uygulamaların farklı illerde farklı şekilde değerlendirilmesini eleştirdi.