Bolu Belediyesi Araç Kiralama Davasının İkinci Duruşmasında Tanju Özcan Tahliye Edildi
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Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 21 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Sincan Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından tutuklu dört sanık hakkında ara kararını açıkladı.
Özcan duruşmaya cezaevinden bağlandı.
"Bu yasa beni zırh gibi koruyor."
Mahkeme dört tahliye kararı verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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