article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Manifest Kurucusu Tolga Akış İlk Duruşmada Tahliye Edildi

Manifest Kurucusu Tolga Akış İlk Duruşmada Tahliye Edildi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 14:22
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış, müstehcenlik suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. 

Kaynak: İbrahim Haskoloğlu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tutuklu yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkan ünlü menajer tahliye edildi.

Tutuklu yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkan ünlü menajer tahliye edildi.

Gazeteci Zeynep Yeşildal'ın aktardığına göre, Tolga Akış savunmasında şu ifadelere yer verdi.

“77 gündür cezaevindeyim. Suçsuzum.

Dava konusu herhangi bir konser içeriği mi yoksa manifest mi iddianamede bunu tam bulamadım. Eğer Küçükçiftlikpark’faki konserinden bahsediyorsak genel olarak yapımcıların görevi partnerleri bir araya getirerek organizasyonu yapmaktır. Genel akışı biliriz. Konserdeki her anı önceden planlamadığımız için önceden bilmemiz de mümkün değildir.

Küçükçiftlikparktaki konserde herhangi bir suç unsuru olabilecek hareket olduğunu düşünmüyorum. Mekanda izleyiciler arasında 18 yaşından küçük biri yoktur. Konserde 18 yaş sınırı koymamızın sebebi bu mekanın 18 yaş sınırı olmasıdır. Konserin teması değildir.

Bizim bilet sattığınız mecralarda açıklama kısmında net şekilde görüntü ve ses alınmamasıyla ilgili ibaremiz var. Konsere ilişkin resmi mecralarda yayın yapılmamıştır. Kızların kendi sanatsal ifade biçimleri bazı insanlara ters gelmiş olabilir ancak bir suç unsuru olduğunu düşünmüyorum.

Konserdeki dava konusu kareografi önceden planlanmamıştır. Bu konser dışına çıkarsak da manifestin birleştirici pozitif duyguları öne çıkaran bir enerji olduğunu düşünüyorum.”

Yapılan ilk duruşmada Tolga Akış'ın tahliyesine karar verildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın