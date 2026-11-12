Manifest Kurucusu Tolga Akış İlk Duruşmada Tahliye Edildi

Gazeteci Zeynep Yeşildal'ın aktardığına göre, Tolga Akış savunmasında şu ifadelere yer verdi.

“77 gündür cezaevindeyim. Suçsuzum.

Dava konusu herhangi bir konser içeriği mi yoksa manifest mi iddianamede bunu tam bulamadım. Eğer Küçükçiftlikpark’faki konserinden bahsediyorsak genel olarak yapımcıların görevi partnerleri bir araya getirerek organizasyonu yapmaktır. Genel akışı biliriz. Konserdeki her anı önceden planlamadığımız için önceden bilmemiz de mümkün değildir.

Küçükçiftlikparktaki konserde herhangi bir suç unsuru olabilecek hareket olduğunu düşünmüyorum. Mekanda izleyiciler arasında 18 yaşından küçük biri yoktur. Konserde 18 yaş sınırı koymamızın sebebi bu mekanın 18 yaş sınırı olmasıdır. Konserin teması değildir.

Bizim bilet sattığınız mecralarda açıklama kısmında net şekilde görüntü ve ses alınmamasıyla ilgili ibaremiz var. Konsere ilişkin resmi mecralarda yayın yapılmamıştır. Kızların kendi sanatsal ifade biçimleri bazı insanlara ters gelmiş olabilir ancak bir suç unsuru olduğunu düşünmüyorum.

Konserdeki dava konusu kareografi önceden planlanmamıştır. Bu konser dışına çıkarsak da manifestin birleştirici pozitif duyguları öne çıkaran bir enerji olduğunu düşünüyorum.”

Yapılan ilk duruşmada Tolga Akış'ın tahliyesine karar verildi.