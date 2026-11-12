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Tek Celsede Boşanmıştı: Berdan Mardini Sessizliğini Bozdu, Dilara Talay Hakkında Konuştu!

Tek Celsede Boşanmıştı: Berdan Mardini Sessizliğini Bozdu, Dilara Talay Hakkında Konuştu!

Boşanma
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
12.11.2026 - 14:04
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Nisan 2025'te İngilizce öğretmeni Dilara Talay ile evlenen Berdan Mardini'nin evliliği, Silivri Adliyesi'ndeki tek duruşmayla sona ermişti. Sessiz sedasız gelen ayrılığın ardından konuşan ünlü şarkıcı, Snob Magazin kameralarına Talay hakkında söyledikleriyle ve adliyeden çıkışa dair iddiaya verdiği yanıtla gündem oldu. Mardini'nin sözleri ve yakında Japonya'ya gideceğini açıklaması, boşanmanın ardından merak edilenlere ilk kez ışık tuttu.

Kaynak: Sabah

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Berdan Mardini, 2021'de Fatoş Yeliler'den boşandıktan sonra Dilara Talay ile ikinci evliliğini yapmıştı.

Berdan Mardini, 2021'de Fatoş Yeliler'den boşandıktan sonra Dilara Talay ile ikinci evliliğini yapmıştı.

Senden Çocuğum Olsun ve Sorarım Sorarım gibi şarkılarıyla tanınan Berdan Mardini, özel hayatıyla da magazin gündeminin sık konuşulan isimlerinden biri. Şarkıcının ilk evliliği Fatoş Yeliler ile olmuş, çift 2021'de anlaşmalı olarak boşanırken velayetin babada kalması konusunda uzlaşmıştı. Mardini bu ayrılığın ardından yaklaşık 15 yaş küçük Dilara Talay ile hayatını birleştirdi ve çift 10 Nisan 2025'te Başakşehir'de nikâh masasına oturdu. Evliliğin ilk aylarında Talay'ın sosyal medya hesabındaki hareketler ayrılık dedikodularını başlattı, soyadını hesabından kaldırması ise bu iddiaları daha da büyüttü.

Berdan Mardini ile Dilara Talay, Silivri Adliyesi'ndeki tek duruşmada anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

Berdan Mardini ile Dilara Talay, Silivri Adliyesi'ndeki tek duruşmada anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

Sabah'ın aktardığına göre çift, evlilikteki anlaşmazlıkların sürmesi üzerine anlaşmalı boşanma için Silivri Adliyesi'ne gitti ve evliliğini tek duruşmada sonlandırdı. Ayrılığın haberi, taraflardan herhangi bir açıklama gelmeden 5 Kasım'da basına yansıdı ve soyadı hamlesiyle başlayan iddialar böylece netlik kazandı. Boşanmanın nedeni ise o günden beri merak konusuydu, Berdan Mardini neden boşandı sorusunun ilk yanıtı da şarkıcının Snob Magazin'e yaptığı konuşmayla geldi.

Berdan Mardini boşanmasının ardından ilk kez konuştu ve Dilara Talay için "anlaşamadık" dedi.

Berdan Mardini boşanmasının ardından ilk kez konuştu ve Dilara Talay için "anlaşamadık" dedi.

Snob Magazin kameralarına konuşan Mardini, eski eşi Talay için 'Dilara iyi bir insan, anlaşamadık.' sözlerini kullandı. Şarkıcı, adliyede el ele çıktıkları yönündeki iddiaya da 'Kimseyle düşman değilim ama adliyeye el ele girip, öyle çıkmam.' diyerek karşılık verdi. Sabah'ın haberine göre Mardini'nin röportajda yakında Japonya'ya gideceğini söylemesi de dikkat çekti.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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