Tek Celsede Boşanmıştı: Berdan Mardini Sessizliğini Bozdu, Dilara Talay Hakkında Konuştu!

Senden Çocuğum Olsun ve Sorarım Sorarım gibi şarkılarıyla tanınan Berdan Mardini, özel hayatıyla da magazin gündeminin sık konuşulan isimlerinden biri. Şarkıcının ilk evliliği Fatoş Yeliler ile olmuş, çift 2021'de anlaşmalı olarak boşanırken velayetin babada kalması konusunda uzlaşmıştı. Mardini bu ayrılığın ardından yaklaşık 15 yaş küçük Dilara Talay ile hayatını birleştirdi ve çift 10 Nisan 2025'te Başakşehir'de nikâh masasına oturdu. Evliliğin ilk aylarında Talay'ın sosyal medya hesabındaki hareketler ayrılık dedikodularını başlattı, soyadını hesabından kaldırması ise bu iddiaları daha da büyüttü.