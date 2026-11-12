Tek Celsede Boşanmıştı: Berdan Mardini Sessizliğini Bozdu, Dilara Talay Hakkında Konuştu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Nisan 2025'te İngilizce öğretmeni Dilara Talay ile evlenen Berdan Mardini'nin evliliği, Silivri Adliyesi'ndeki tek duruşmayla sona ermişti. Sessiz sedasız gelen ayrılığın ardından konuşan ünlü şarkıcı, Snob Magazin kameralarına Talay hakkında söyledikleriyle ve adliyeden çıkışa dair iddiaya verdiği yanıtla gündem oldu. Mardini'nin sözleri ve yakında Japonya'ya gideceğini açıklaması, boşanmanın ardından merak edilenlere ilk kez ışık tuttu.
Kaynak: Sabah
Berdan Mardini, 2021'de Fatoş Yeliler'den boşandıktan sonra Dilara Talay ile ikinci evliliğini yapmıştı.
Berdan Mardini ile Dilara Talay, Silivri Adliyesi'ndeki tek duruşmada anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.
Berdan Mardini boşanmasının ardından ilk kez konuştu ve Dilara Talay için "anlaşamadık" dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın