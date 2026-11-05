Geçen Sene Evlenmişlerdi: Berdan Mardini ve 15 Yaş Küçük Eşi Tek Celsede Boşandı
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Türkücü Berdan Mardini'nin Dilara Talay ile Nisan 2025'te başlayan ikinci evliliği sona erdi. Silivri Adliyesi'nde görülen davayla tek celsede yollarını ayıran çiftin boşanma haberi gündem oldu. Mardini'nin Mardin'deki köyünde kurduğu gül fabrikası ve bu yatırım için söylediği sözler de yeniden konuşuluyor.
Berdan Mardini, tarzı ve türküleriyle tanınan bir isim.
Mardini ile Talay, Silivri Adliyesi'nde tek celsede boşandı.
Mardini, Mardin'deki köyüne gül fabrikası kurmuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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