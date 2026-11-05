Geçen Sene Evlenmişlerdi: Berdan Mardini ve 15 Yaş Küçük Eşi Tek Celsede Boşandı

Mardinli türkücü Berdan Mardini, sıra dışı tarzı ve sahne duruşuyla uzun yıllardır magazin gündeminde yer alan isimlerden biri. 1978 doğumlu olan sanatçının özel hayatı da çoğu zaman şarkıları kadar konuşuldu.

Mardini, 2010'da Fatoş Yelliler ile evlenmiş, çift 2021'de boşanmıştı. Yelliler'le iki çocuğu bulunan sanatçı, Dilara Talay ile ilişkisine 2023'te başladı. İkili, 10 Nisan 2025'te İstanbul Başakşehir'de sade bir nikâh töreniyle evlendi. Nikâhın ardından Mardini, 'Millet Paris, Roma ve Atina'da evlenir, biz de Başakşehir'i seçtik' diyerek esprili bir açıklama yapmıştı.

Çift arasındaki 15 yaş fark da evlilik döneminde çokça konuşuldu. Gelen eleştirilere yanıt veren Mardini, 'Aramızdaki yaş farkını ben dengeliyorum' demişti.