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Geçen Sene Evlenmişlerdi: Berdan Mardini ve 15 Yaş Küçük Eşi Tek Celsede Boşandı

Geçen Sene Evlenmişlerdi: Berdan Mardini ve 15 Yaş Küçük Eşi Tek Celsede Boşandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 19:16
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Türkücü Berdan Mardini'nin Dilara Talay ile Nisan 2025'te başlayan ikinci evliliği sona erdi. Silivri Adliyesi'nde görülen davayla tek celsede yollarını ayıran çiftin boşanma haberi gündem oldu. Mardini'nin Mardin'deki köyünde kurduğu gül fabrikası ve bu yatırım için söylediği sözler de yeniden konuşuluyor.

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Berdan Mardini, tarzı ve türküleriyle tanınan bir isim.

Berdan Mardini, tarzı ve türküleriyle tanınan bir isim.

Mardinli türkücü Berdan Mardini, sıra dışı tarzı ve sahne duruşuyla uzun yıllardır magazin gündeminde yer alan isimlerden biri. 1978 doğumlu olan sanatçının özel hayatı da çoğu zaman şarkıları kadar konuşuldu.

Mardini, 2010'da Fatoş Yelliler ile evlenmiş, çift 2021'de boşanmıştı. Yelliler'le iki çocuğu bulunan sanatçı, Dilara Talay ile ilişkisine 2023'te başladı. İkili, 10 Nisan 2025'te İstanbul Başakşehir'de sade bir nikâh töreniyle evlendi. Nikâhın ardından Mardini, 'Millet Paris, Roma ve Atina'da evlenir, biz de Başakşehir'i seçtik' diyerek esprili bir açıklama yapmıştı.

Çift arasındaki 15 yaş fark da evlilik döneminde çokça konuşuldu. Gelen eleştirilere yanıt veren Mardini, 'Aramızdaki yaş farkını ben dengeliyorum' demişti.

Mardini ile Talay, Silivri Adliyesi'nde tek celsede boşandı.

Mardini ile Talay, Silivri Adliyesi'nde tek celsede boşandı.

Aktarılanlara göre Mardini ile Talay, Silivri Adliyesi'nde görülen boşanma davasında tek celsede evliliklerini sonlandırdı. Çiftin süreci kamuoyuna duyurmadan tamamladığı belirtiliyor. Taraflardan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Çiftin ayrılığı daha önce de gündeme gelmişti. Ağustos 2025'te sosyal medyada ayrılık iddiaları yayılmış, iki tarafın birbirini takip etmeyi bıraktığı öne sürülmüştü.

Boşanma kararının tarihi, anlaşmalı olup olmadığı ve davayı hangi tarafın açtığı gibi ayrıntılar ise açıklanmadı.

Mardini, Mardin'deki köyüne gül fabrikası kurmuştu.

Mardini, Mardin'deki köyüne gül fabrikası kurmuştu.

Mardini, son yıllarda yalnızca sahnesiyle değil, Mardin'deki köyünde kurduğu fabrikayla da gündeme geliyor. Haberlerde son 10 yıldır sürdürdüğü fabrika projesi olarak anlatılan tesiste güllü parfüm, güllü limonata, gül yağı ve güllü makaron üretildiği belirtiliyor.

Yatırım için büyük bir bedel ödediğini söyleyen Mardini'nin, 'Varımı yoğumu, evlerimi arabalarımı bu işe yatırdım' dediği aktarılıyor. Sanatçının, fabrikada 450-500 kadının istihdam edileceğini söylediği ve ülkesine yalnızca şarkılarıyla değil, bu yatırımla da katkı sunmak istediğini belirttiği de haberler arasında.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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