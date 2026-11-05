Manken Elif Ece Uzun, 8 Ay Önce Kendisine Konulan Teşhisi Açıkladı

Elif Ece Uzun, uzun yıllardır modellik, sunuculuk ve oyunculuk alanlarında adından söz ettiren bir isim. Haberlerde 15 yaşında katıldığı Best Model yarışmasıyla modellik kariyerine adım attığı, profesyonel olarak ise 2004 yılında podyumlarda çalışmaya başladığı belirtiliyor. Daha sonra televizyon sunuculuğu ve oyunculuk da yapan Uzun, 'Aşk Her Yaşta' dizisinde rol aldı.

Uzun, yakın zamanda Sakarya'nın Sapanca ilçesini vuran sel nedeniyle gündeme gelmişti. Evinde çocuklarıyla mahsur kalan Uzun, AFAD ekiplerince kurtarılmış, ardından yolun kapanması nedeniyle eve dönemediğini anlatarak yetkililerden yardım istemişti.