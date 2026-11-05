Manken Elif Ece Uzun, 8 Ay Önce Kendisine Konulan Teşhisi Açıkladı
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Manken Elif Ece Uzun, sağlık durumuyla ilgili samimi bir açıklama yaptı. Yaklaşık 8 ay önce kendisine bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu belirten Uzun, yaşadığı süreci ilk kez anlattı. Benzer süreçlerden geçenlere de bir mesaj veren Uzun'un sözleri dikkat çekti.
Kaynak: Sabah/ Gökhan Gökduman
Elif Ece Uzun, uzun yıllardır modellik ve televizyon alanında tanınıyor.
Uzun, yaklaşık 8 ay önce aldığı teşhisi ilk kez anlattı.
Bipolar bozukluk, duygu durumunda ve enerji düzeyinde keskin değişimlerle seyreden bir ruh sağlığı sorunu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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