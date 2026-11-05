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Manken Elif Ece Uzun, 8 Ay Önce Kendisine Konulan Teşhisi Açıkladı

Manken Elif Ece Uzun, 8 Ay Önce Kendisine Konulan Teşhisi Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 16:46
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Manken Elif Ece Uzun, sağlık durumuyla ilgili samimi bir açıklama yaptı. Yaklaşık 8 ay önce kendisine bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu belirten Uzun, yaşadığı süreci ilk kez anlattı. Benzer süreçlerden geçenlere de bir mesaj veren Uzun'un sözleri dikkat çekti.

Kaynak: Sabah/ Gökhan Gökduman

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Elif Ece Uzun, uzun yıllardır modellik ve televizyon alanında tanınıyor.

Elif Ece Uzun, uzun yıllardır modellik ve televizyon alanında tanınıyor.

Elif Ece Uzun, uzun yıllardır modellik, sunuculuk ve oyunculuk alanlarında adından söz ettiren bir isim. Haberlerde 15 yaşında katıldığı Best Model yarışmasıyla modellik kariyerine adım attığı, profesyonel olarak ise 2004 yılında podyumlarda çalışmaya başladığı belirtiliyor. Daha sonra televizyon sunuculuğu ve oyunculuk da yapan Uzun, 'Aşk Her Yaşta' dizisinde rol aldı.

Uzun, yakın zamanda Sakarya'nın Sapanca ilçesini vuran sel nedeniyle gündeme gelmişti. Evinde çocuklarıyla mahsur kalan Uzun, AFAD ekiplerince kurtarılmış, ardından yolun kapanması nedeniyle eve dönemediğini anlatarak yetkililerden yardım istemişti.

Uzun, yaklaşık 8 ay önce aldığı teşhisi ilk kez anlattı.

Uzun, yaklaşık 8 ay önce aldığı teşhisi ilk kez anlattı.

Uzun, yaklaşık 8 ay önce kendisine bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu açıkladı ve süreci ilk kez anlattı. Teşhisin tam tarihi ve ayrıntıları paylaşılmadı.

Benzer süreçlerden geçenlere seslenen Uzun, 'Bipolar olanlar korkmasın' dedi. Düzenli ilaç kullanımıyla hayatlarına rahatça devam edebileceklerini söyledi.

Bipolar bozukluk, duygu durumunda ve enerji düzeyinde keskin değişimlerle seyreden bir ruh sağlığı sorunu.

Bipolar bozukluk, duygu durumunda ve enerji düzeyinde keskin değişimlerle seyreden bir ruh sağlığı sorunu.

Bipolar bozukluk, kişinin duygu durumunda, enerjisinde ve aktivite düzeyinde aşırı uçlarda yaşanan keskin değişimlere bağlı bir ruh sağlığı sorunu olarak tanımlanıyor.

Bu tür belirtiler yaşadığını düşünenlerin bir uzmana başvurması öneriliyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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