Bir Daire Parası Harcamış! Danla Bilic Estetiğe Ödediği Tutarı Açıklayıp Pişmanlığını Anlattı
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Geçirdiği operasyonları ve yaşadığı sağlık sorunlarını takipçileriyle paylaşan Danla Bilic, bu kez estetiğe harcadığı toplam parayı açıkladı. Yüzüne ve vücuduna yaptırdığı işlemler için yaklaşık 30 milyon TL harcadığını söyleyen fenomen, pişmanlığını Suadiye'deki bir daire üzerinden anlattı. Gelin, Bilic'in açıklamasına birlikte bakalım.
Danla Bilic, makyaj videolarıyla başladığı sosyal medya yolculuğunda geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.
Ancak geçirdiği operasyonların bir bölümü, daha önce yaptırdığı dolgulardan kurtulmak içindi.
Danla Bilic, şimdi de yüzüne ve vücuduna yaptırdığı işlemlerin toplam maliyetini açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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