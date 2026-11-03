Bir Daire Parası Harcamış! Danla Bilic Estetiğe Ödediği Tutarı Açıklayıp Pişmanlığını Anlattı

Bugüne kadar yaklaşık 30 milyon TL harcadığını söyleyen Bilic, bu parayı farklı şekilde değerlendirmiş olmayı istediğini belirtti. Estetik işlemlere ilişkin pişmanlığını anlatırken, aynı parayla Suadiye'den bir daire daha alabileceğini söyledi:

“Yüzüm ve bedenim dahil şu zamana kadar toplamda 30.000.000 TL harcamışımdır. Keşke hiç yüzümü ve bedenimi güzelleştirmeye çalışmayıp Suadiye'den bir tane daha daire alsaydım.”