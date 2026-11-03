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Bir Daire Parası Harcamış! Danla Bilic Estetiğe Ödediği Tutarı Açıklayıp Pişmanlığını Anlattı

Bir Daire Parası Harcamış! Danla Bilic Estetiğe Ödediği Tutarı Açıklayıp Pişmanlığını Anlattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 15:31
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Geçirdiği operasyonları ve yaşadığı sağlık sorunlarını takipçileriyle paylaşan Danla Bilic, bu kez estetiğe harcadığı toplam parayı açıkladı. Yüzüne ve vücuduna yaptırdığı işlemler için yaklaşık 30 milyon TL harcadığını söyleyen fenomen, pişmanlığını Suadiye'deki bir daire üzerinden anlattı. Gelin, Bilic'in açıklamasına birlikte bakalım.

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Danla Bilic, makyaj videolarıyla başladığı sosyal medya yolculuğunda geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Danla Bilic, makyaj videolarıyla başladığı sosyal medya yolculuğunda geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

YouTube'da yayımladığı videoların eğlenceli başlıkları ve açık sözlü anlatımıyla tanınan Bilic, zaman içinde dijital dünyanın en bilinen isimlerinden biri oldu. İçeriklerinin yanı sıra özel hayatı, açıklamaları ve yıllar içindeki değişimiyle de sık sık konuşulan fenomen, yaptırdığı estetik işlemleri ve geçirdiği ameliyatları da takipçilerinden saklamadı.

Ancak geçirdiği operasyonların bir bölümü, daha önce yaptırdığı dolgulardan kurtulmak içindi.

Ancak geçirdiği operasyonların bir bölümü, daha önce yaptırdığı dolgulardan kurtulmak içindi.

Kilo vermesinin ardından kalçasına Aquafilling dolgu yaptırdığını anlatan Bilic, sonrasında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun bir tedavi sürecine girdi. Vücudundaki dolguları temizletmek için toplam dokuz kez ameliyat geçirdiğini açıklayan fenomen, iyileşme sürecinde yaşadığı zorlukları da paylaştı. Böylece bir dönem görünümünü değiştirmek için yaptırdığı işlem, yıllara yayılan ameliyat sürecinin nedeni oldu.

Danla Bilic, şimdi de yüzüne ve vücuduna yaptırdığı işlemlerin toplam maliyetini açıkladı.

Danla Bilic, şimdi de yüzüne ve vücuduna yaptırdığı işlemlerin toplam maliyetini açıkladı.

Bugüne kadar yaklaşık 30 milyon TL harcadığını söyleyen Bilic, bu parayı farklı şekilde değerlendirmiş olmayı istediğini belirtti. Estetik işlemlere ilişkin pişmanlığını anlatırken, aynı parayla Suadiye'den bir daire daha alabileceğini söyledi:

“Yüzüm ve bedenim dahil şu zamana kadar toplamda 30.000.000 TL harcamışımdır. Keşke hiç yüzümü ve bedenimi güzelleştirmeye çalışmayıp Suadiye'den bir tane daha daire alsaydım.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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