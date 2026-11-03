Sümeyye Aydoğan Barınaktan Köpek Sahiplendi!

Duy Beni'de canlandırdığı Melisa karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Aydoğan, ardından Taçsız Prenses'te Yağmur, Dönence'de Gece olarak ekranlara geldi. Gaddar'da Çağatay Ulusoy'la başrolleri paylaşarak Aydan'a hayat veren oyuncu, Sustalı Ceylan'da ise Ceylan karakterini canlandırdı. Şimdilerde Yeraltı'nda Sultan Hanoğlu olarak izlediğimiz Aydoğan, bu kez projelerinden farklı bir haberle gündemde.