Sümeyye Aydoğan Barınaktan Köpek Sahiplendi!
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Yeraltı dizisinde Sultan karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan, bu kez yeni bir dosta yuva açmasıyla konuşuldu.
Sümeyye Aydoğan, son yıllarda birbirinden farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan oyunculardan.
Barınaktan bir köpek sahiplenen Aydoğan'ın yeni dostunun adını Meryem koyduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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