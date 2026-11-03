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Sümeyye Aydoğan Barınaktan Köpek Sahiplendi!

Sümeyye Aydoğan Barınaktan Köpek Sahiplendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 14:07
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Yeraltı dizisinde Sultan karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan, bu kez yeni bir dosta yuva açmasıyla konuşuldu.

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Sümeyye Aydoğan, son yıllarda birbirinden farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan oyunculardan.

Sümeyye Aydoğan, son yıllarda birbirinden farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan oyunculardan.

Duy Beni'de canlandırdığı Melisa karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Aydoğan, ardından Taçsız Prenses'te Yağmur, Dönence'de Gece olarak ekranlara geldi. Gaddar'da Çağatay Ulusoy'la başrolleri paylaşarak Aydan'a hayat veren oyuncu, Sustalı Ceylan'da ise Ceylan karakterini canlandırdı. Şimdilerde Yeraltı'nda Sultan Hanoğlu olarak izlediğimiz Aydoğan, bu kez projelerinden farklı bir haberle gündemde.

Barınaktan bir köpek sahiplenen Aydoğan'ın yeni dostunun adını Meryem koyduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Barınaktan bir köpek sahiplenen Aydoğan'ın yeni dostunun adını Meryem koyduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Bir köpeğe sıcak bir yuva açan oyuncunun bu haberi sosyal medyada paylaşılırken, seçtiği iddia edilen isim de konuşuldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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