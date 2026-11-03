Yıllar Ona Uğramamış! 46 Yaşındaki Cansu Dere'nin Görünümü Gündem Oldu
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Sıla, Ezel, Anne ve Sadakatsiz... Cansu Dere, yıllar boyunca birbirinden unutulmaz karakterlerle ekranlara geldi. Şimdi ise Binbir Gece Masalları'nda Şehrazat olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan oyuncunun eski ve yeni görüntüleri dikkat çekti. 46 yaşındaki Dere'nin yıllara meydan okuyan görünümü yeniden konuşuldu.
Cansu Dere, Türk televizyonunun hafızalara kazınan kadın karakterlerine hayat veren isimlerden.
Yeni projeleri merakla beklenen Dere, bu kez masalsı bir hikayenin başrolünde.
Geçmişteki rolleriyle Şehrazat görüntüsü yan yana gelince, Cansu Dere'nin yıllara meydan okuyan görünümü de gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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