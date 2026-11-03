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Yıllar Ona Uğramamış! 46 Yaşındaki Cansu Dere'nin Görünümü Gündem Oldu

Yıllar Ona Uğramamış! 46 Yaşındaki Cansu Dere'nin Görünümü Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 12:35
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Sıla, Ezel, Anne ve Sadakatsiz... Cansu Dere, yıllar boyunca birbirinden unutulmaz karakterlerle ekranlara geldi. Şimdi ise Binbir Gece Masalları'nda Şehrazat olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan oyuncunun eski ve yeni görüntüleri dikkat çekti. 46 yaşındaki Dere'nin yıllara meydan okuyan görünümü yeniden konuşuldu.

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Cansu Dere, Türk televizyonunun hafızalara kazınan kadın karakterlerine hayat veren isimlerden.

Cansu Dere, Türk televizyonunun hafızalara kazınan kadın karakterlerine hayat veren isimlerden.

Sıla'daki başrolüyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, Ezel'de canlandırdığı Eyşan'la televizyon tarihinin en çok konuşulan karakterlerinden birine imza attı. Ardından Anne'de Zeynep, Şahsiyet'te Nevra ve Sadakatsiz'de Asya olarak izleyici karşısına çıktı. Birbirinden farklı hikayelerde yer alsa da duruşu, bakışları ve oyunculuğuyla her rolüne kendine özgü bir hava kattı.

Yeni projeleri merakla beklenen Dere, bu kez masalsı bir hikayenin başrolünde.

Yeni projeleri merakla beklenen Dere, bu kez masalsı bir hikayenin başrolünde.

İbrahim Çelikkol'la başrolleri paylaştığı Binbir Gece Masalları'nda Şehrazat'ı canlandıran oyuncu, dönem kostümleri ve gösterişli aksesuarlarıyla dikkat çekiyor. tabii için hazırlanan yapımda, bildiğimiz masalların merkezindeki Şehrazat'ın hikayesi anlatılıyor. Ana akım televizyona dönüşü de merak edilen Dere'nin adı, Medyapım'ın NOW için hazırladığı Mavi Orkide projesinin başrolü için geçiyor.

Geçmişteki rolleriyle Şehrazat görüntüsü yan yana gelince, Cansu Dere'nin yıllara meydan okuyan görünümü de gündeme geldi.

Geçmişteki rolleriyle Şehrazat görüntüsü yan yana gelince, Cansu Dere'nin yıllara meydan okuyan görünümü de gündeme geldi.

Bir tarafta kariyerinin önceki dönemlerinden bir kare, diğer tarafta örgülü saçları ve işlemeli başlığıyla Şehrazat... Kostümler, saçlar ve karakterler değişse de Dere'nin yüzündeki tanıdık ifade dikkat çekiyor. 46 yaşındaki oyuncunun eski ve yeni görüntüleri arasındaki benzerlik, aradan geçen yılları unutturacak cinsten. Görünen değişim daha çok canlandırdığı karakterlerde ve onların dünyasında!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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