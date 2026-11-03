Yıllar Ona Uğramamış! 46 Yaşındaki Cansu Dere'nin Görünümü Gündem Oldu

Bir tarafta kariyerinin önceki dönemlerinden bir kare, diğer tarafta örgülü saçları ve işlemeli başlığıyla Şehrazat... Kostümler, saçlar ve karakterler değişse de Dere'nin yüzündeki tanıdık ifade dikkat çekiyor. 46 yaşındaki oyuncunun eski ve yeni görüntüleri arasındaki benzerlik, aradan geçen yılları unutturacak cinsten. Görünen değişim daha çok canlandırdığı karakterlerde ve onların dünyasında!