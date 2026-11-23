Oyunculuğu Bırakıp Sanayide Lokanta Açan Sibel Turnagöl MasterChef'te Ortaya Çıktı
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Yeşilçam'ın tanınan isimlerinden Sibel Turnagöl, MasterChef'in 21 Kasım bölümüne konuk oldu. Son dönemde Maslak Oto Sanayi'ndeki esnaf lokantasıyla anılan 58 yaşındaki oyuncunun görünümü sosyal medyada övgü topladı. Turnagöl, ekranlara dönüp dönmeyeceği sorusuna da 'Ben de özledim' diye yanıt verdi.
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58 yaşındaki Sibel Turnagöl, MasterChef'in 21 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan bölümüne konuk oldu.
Sosyal medyada en çok konuşulan konu, Turnagöl'ün yıllara rağmen değişmeyen görünümü oldu.
Sibel Turnagöl, ekranlara dönüp dönmeyeceği sorusuna "Ben de özledim" yanıtını verdi.
16 yaşında "Mankenler Kraliçesi" seçilen Turnagöl, Yeşilçam'ın tanınan isimleri arasına girmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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