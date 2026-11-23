Ekranlara dönüşüyle ilgili sorular üzerine konuşan Turnagöl, bu konuda bir çalışma yürüttüğünü söyledi: 'Mustafa Bey ile çalışıyoruz. Böyle çok gönlümüze göre bir şey olduğu zaman inşallah olacak. Ben de özledim.'

Oyuncu, projenin ayrıntısına ya da ne zaman ekranlara geleceğine dair bir bilgi vermedi. Ancak bu sözler, Turnagöl'ü yeniden bir dizide ya da filmde görmek isteyen hayranları için umut verici oldu.