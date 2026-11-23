Emre Mor 29 Yaşında Profesyonel Futbola Ara Verdi: Sağlık Sorunlarını Öne Sürdü
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Hollanda ekibi NEC Nijmegen, Emre Mor ile yolların ayrıldığını açıkladı. 29 yaşındaki milli futbolcu, profesyonel kariyerine geçici olarak ara verme kararı aldı. Bir dönem Türk futbolunun en çok konuşulan yeteneklerinden biri olan Mor, kararının nedenlerini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla paylaştı.
NEC Nijmegen yolları ayırdı.
Mor sağlığını öne aldı.
Kariyerinde dev kulüpler var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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