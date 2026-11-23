Emre Mor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbolun çocukluk hayali olduğunu vurguladı. Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kendisine zaman ayırması gerektiğini belirten milli futbolcu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Küçüklüğümden beri tek bir hayalim vardı: Profesyonel futbolcu olmak. Bu hayali gerçekleştirebilmek benim için her şey demekti. Her zaman çok sevdiğim bu spor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak son zamanlarda bazı sağlık sorunlarıyla karşılaştım. Artık vücudumu dinlemem, sınırlarıma saygı duymam ve sağlığımı öncelikli tutmam gereken bir noktaya geldim. Bu nedenle, profesyonel futboldan geçici olarak uzaklaşıp kendime odaklanmak için zor bir karar verdim. Futbola olan sevgim asla değişmeyecek ve geleceğin bana neler getireceği konusunda umudumu koruyorum.”