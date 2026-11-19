Globe Soccer'ın resmî açıklamasında Arda Güler'le ilgili bir gelişmeye daha yer verildi. Real Madrid'in Mart 2026'da Elche ile oynadığı maçta Arda Güler'in kendi yarı sahasından attığı gol, LaLiga'da 2025-2026 sezonunun en iyi golü seçildi. Milli futbolcu bu ödülü 28 Aralık'ta düzenlenecek törende alacak ve böylece hem yükselen oyuncu adaylığı hem de LaLiga'nın yılın golü ödülüyle törene gidecek.