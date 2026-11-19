Arda Güler ve Kenan Yıldız Dünyanın En İyi 14 Genç Futbolcusu Arasında Yarışacak
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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler ile Juventus forması giyen Kenan Yıldız, 2026 Globe Soccer Awards kapsamında Yılın Yükselen Oyuncusu ödülüne aday gösterildi. İki milli futbolcu, dünyanın önde gelen genç yetenekleriyle aynı listede yer alıyor. Arda Güler'in Globe Soccer'ın resmî açıklamasında anılan bir ödülü daha bulunuyor ve halk oylaması çoktan başladı.
Listede 14 genç yetenek var.
Arda Güler'e LaLiga'dan da ödül geldi.
Oylama 30 Kasım'a kadar sürüyor.
Ödüller Dubai'de sahiplerini bulacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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