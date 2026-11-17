Salı günkü Marca kapağında Arda Güler'in diz çöküp kollarını açtığı kare yer aldı. Manşet, Zidane'ın maç sonrası söylediği 'Çok, çok, çok iyi' sözüydü; sol tarafta ise 'Zidane bile Güler'e teslim oluyor' yazıyordu. Gazete, 'Türk dahi' olarak andığı Arda'nın Real Madrid ve milli takım formasıyla oynadığı son sekiz maçta 4 gol ve 5 asist yaptığını, yani toplam 9 gole doğrudan katkı verdiğini duyurdu.

Marca'nın 'imparatorluk' başlıklı değerlendirmesi Opta verilerine dayanıyor. Uluslar Ligi'nde 27 faul kazanan Arda bu alanda zirvede yer aldı. Şut sayısında (23) ikinci, gol yaratan aksiyonlarda (5) dördüncü sırada bulunan oyuncu, 114 başarılı pas, 13 başarılı çalım ve 47 kazanılan ikili mücadeleyle Türkiye'nin birçok kategoride en iyi rakamlarına imza attı.