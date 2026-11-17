Marca'dan Arda Güler'e Övgü: "Kendi İmparatorluğunu Kuruyor"
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İspanyol Marca gazetesi, Real Madrid'li milli futbolcu Arda Güler için 'kendi imparatorluğunu kuruyor' ifadesini kullandı. 21 yaşındaki yıldızın Uluslar Ligi'nde Fransa ve Belçika'ya karşı oynadığı maçlar, Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane'dan ve Kevin De Bruyne'den övgü dolu sözler getirdi. Marca, 17 Kasım tarihli kapağında da Zidane'ın Arda'ya teslim olduğunu duyurdu.
Kaynak: Marca
Marca, 17 Kasım kapağına Arda Güler'i taşıdı: "Zidane bile Güler'e teslim oluyor."
Fransa karşısında golü ofsayttan iptal edilen Arda, Bardakcı'nın golünde asisti yaptı.
Belçika'ya attığı frikik golün ardından De Bruyne'den "muhteşem futbolcu" yorumu geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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