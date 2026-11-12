Kevin De Bruyne Maçın Ardından Arda Güler'i ve Milli Takımı Değerlendirdi

Arda Güler'in A Milli Takım için taşıdığı kritik role dikkat çeken De Bruyne, karşılaşma boyunca tüm önlemlerini onun üzerine kurduklarını söyledi. De Bruyne şu ifadeleri kullandı:

'Doğru zamanda doğru yerdeydim, goller attım. Arda Güler muhteşem bir futbolcu. Türkiye'de gözümüz hep onun üzerindeydi. Diğer takım arkadaşları daha fazla sorumluluk almalı. Çünkü bütün sorumluluk Arda'nın üzerindeydi. Biz de planımızı ona göre yaptık.'