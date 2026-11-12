Kevin De Bruyne Maçın Ardından Arda Güler'i ve Milli Takımı Değerlendirdi
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Belçika'nın Türkiye'yi 2-1 yendiği maçın ardından Kevin De Bruyne açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız, rakip takımın bir futbolcusuna özel bir yer ayırdı. Milli takımın diğer oyuncularına da bir uyarıda bulundu.
De Bruyne 27. dakikada golü attı.
"Bütün sorumluluk Arda'nın üzerindeydi."
"Arda Güler dünyanın en iyi futbolcularından biri."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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