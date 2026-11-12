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Kevin De Bruyne Maçın Ardından Arda Güler'i ve Milli Takımı Değerlendirdi

Kevin De Bruyne Maçın Ardından Arda Güler'i ve Milli Takımı Değerlendirdi

arda güler
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.11.2026 - 23:18
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Belçika'nın Türkiye'yi 2-1 yendiği maçın ardından Kevin De Bruyne açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız, rakip takımın bir futbolcusuna özel bir yer ayırdı. Milli takımın diğer oyuncularına da bir uyarıda bulundu.

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De Bruyne 27. dakikada golü attı.

De Bruyne 27. dakikada golü attı.

İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup beşinci maçında Belçika, A Milli Takım'ı 2-1 yendi. Türkiye, 20. dakikada Arda Güler'in muhteşem bir frikik golüyle öne geçti. Belçika'nın geri dönüşünde 27. dakikada fileleri havalandıran Kevin De Bruyne başrolü oynadı. De Bruyne, maçın ardından Arda Güler'i değerlendirdi.

"Bütün sorumluluk Arda'nın üzerindeydi."

"Bütün sorumluluk Arda'nın üzerindeydi."

Arda Güler'in A Milli Takım için taşıdığı kritik role dikkat çeken De Bruyne, karşılaşma boyunca tüm önlemlerini onun üzerine kurduklarını söyledi. De Bruyne şu ifadeleri kullandı:

'Doğru zamanda doğru yerdeydim, goller attım. Arda Güler muhteşem bir futbolcu. Türkiye'de gözümüz hep onun üzerindeydi. Diğer takım arkadaşları daha fazla sorumluluk almalı. Çünkü bütün sorumluluk Arda'nın üzerindeydi. Biz de planımızı ona göre yaptık.'

"Arda Güler dünyanın en iyi futbolcularından biri."

"Arda Güler dünyanın en iyi futbolcularından biri."

Tecrübeli orta saha oyuncusu, 21 yaşındaki Arda Güler'in uluslararası arenadaki konumuna ve kalitesine de değindi. De Bruyne sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

'Arda Güler, dünyanın en iyi kulüplerinden birinde ve dünyanın en iyi futbolcularından biri.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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