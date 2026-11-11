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Real Madrid'den Arda Güler İçin Tarihi Sözleşme İddiası: 800 Milyon Euro Serbest Kalma Maddesi

Real Madrid'den Arda Güler İçin Tarihi Sözleşme İddiası: 800 Milyon Euro Serbest Kalma Maddesi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2026 - 11:48
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Real Madrid'in milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesini 2035 yazına kadar uzatmayı planladığı öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan iddiaya göre teklifin en dikkat çekici maddesi, 800 milyon euroluk serbest kalma bedeli. Başkan Florentino Pérez'in, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in ilgisinin ardından görüşmeleri başlatma kararı aldığı yazıldı.

Kaynak: NTV

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Teklifin merkezinde 2035 yılı, ciddi bir maaş artışı ve 800 milyon euroluk serbest kalma bedeli var.

Teklifin merkezinde 2035 yılı, ciddi bir maaş artışı ve 800 milyon euroluk serbest kalma bedeli var.

Madrid cephesinden sızan bilgilere göre Florentino Pérez, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in Arda Güler'e gösterdiği ilgiyi görünce sözleşme uzatma görüşmelerini başlatmaya karar verdi. Hedef, genç oyuncuyu 2035 yazına kadar kulübe bağlamak.

İddia edilen teklifin üç ayağı var: 2035'e uzanan yeni bir sözleşme, maaşta ciddi bir artış ve 800 milyon euroluk serbest kalma bedeli. Maaş rakamı paylaşılmadı. Real Madrid'in Arda'yı önümüzdeki yılların kilit isimlerinden biri olarak gördüğü, serbest kalma maddesinin de rakip kulüplerin elini zayıflatmayı amaçladığı aktarıldı.

Konu ilk kez gündeme gelmiş değil. AS gazetesi Eylül ayında tarafların sözleşmenin 2031'e kadar uzatılması konusunda 'tam mutabakat' içinde olduğunu yazmıştı. Arda'nın mevcut kontratı 2029'a kadar sürüyor.

Arda Güler yeni sözleşme için henüz kararını vermedi, Mourinho yönetimindeki rolünün netleşmesini bekliyor.

Arda Güler yeni sözleşme için henüz kararını vermedi, Mourinho yönetimindeki rolünün netleşmesini bekliyor.

Sözleşme masadayken Arda'nın sahadaki performansı da konuşuluyor. La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, Valencia'yı deplasmanda 3-0 yenerken milli futbolcu 1 gol ve 1 asistle oynadı. 36. dakikada ağları havalandıran Arda, 75. dakikada Kylian Mbappé'nin golünü de hazırladı ve maçın oyuncusu seçildi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 4 gol ve 7 asistlik katkı veren Arda'nın imza atmadan önce teknik direktör José Mourinho yönetimindeki yerini görmek istediği yazıldı.

Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda, Şubat 2019'da Fenerbahçe altyapısına katıldı, 2021'de A takıma yükseldi ve sarı-lacivertli formayla 51 maçta 9 gol, 12 asist kaydetti. 2023 yazında 20 milyon euro bonservis ve 10 milyon euroya varan bonus karşılığında Real Madrid'e transfer oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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