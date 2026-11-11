Real Madrid'den Arda Güler İçin Tarihi Sözleşme İddiası: 800 Milyon Euro Serbest Kalma Maddesi
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Real Madrid'in milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesini 2035 yazına kadar uzatmayı planladığı öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan iddiaya göre teklifin en dikkat çekici maddesi, 800 milyon euroluk serbest kalma bedeli. Başkan Florentino Pérez'in, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in ilgisinin ardından görüşmeleri başlatma kararı aldığı yazıldı.
Kaynak: NTV
Teklifin merkezinde 2035 yılı, ciddi bir maaş artışı ve 800 milyon euroluk serbest kalma bedeli var.
Arda Güler yeni sözleşme için henüz kararını vermedi, Mourinho yönetimindeki rolünün netleşmesini bekliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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