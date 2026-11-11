Real Madrid'den Arda Güler İçin Tarihi Sözleşme İddiası: 800 Milyon Euro Serbest Kalma Maddesi

Madrid cephesinden sızan bilgilere göre Florentino Pérez, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in Arda Güler'e gösterdiği ilgiyi görünce sözleşme uzatma görüşmelerini başlatmaya karar verdi. Hedef, genç oyuncuyu 2035 yazına kadar kulübe bağlamak.

İddia edilen teklifin üç ayağı var: 2035'e uzanan yeni bir sözleşme, maaşta ciddi bir artış ve 800 milyon euroluk serbest kalma bedeli. Maaş rakamı paylaşılmadı. Real Madrid'in Arda'yı önümüzdeki yılların kilit isimlerinden biri olarak gördüğü, serbest kalma maddesinin de rakip kulüplerin elini zayıflatmayı amaçladığı aktarıldı.

Konu ilk kez gündeme gelmiş değil. AS gazetesi Eylül ayında tarafların sözleşmenin 2031'e kadar uzatılması konusunda 'tam mutabakat' içinde olduğunu yazmıştı. Arda'nın mevcut kontratı 2029'a kadar sürüyor.