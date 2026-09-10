Real Madrid, Arda Güler'le 6 Yıllık Yeni Sözleşme Konusunda Anlaştı
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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, İspanyol deviyle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Jose Mourinho'nun takım planlamasında önemli bir yere sahip olan genç yıldızın, 2032 yılına kadar geçerli olacak 6 yıllık yeni kontrata imza atması bekleniyor.
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Mourinho dönemindeki geleceği tartışılıyordu.
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En az 27 yaşına kadar Real Madridli olacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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