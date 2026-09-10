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Real Madrid, Arda Güler'le 6 Yıllık Yeni Sözleşme Konusunda Anlaştı

Real Madrid, Arda Güler'le 6 Yıllık Yeni Sözleşme Konusunda Anlaştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.09.2026 - 17:47
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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, İspanyol deviyle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Jose Mourinho'nun takım planlamasında önemli bir yere sahip olan genç yıldızın, 2032 yılına kadar geçerli olacak 6 yıllık yeni kontrata imza atması bekleniyor.

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Mourinho dönemindeki geleceği tartışılıyordu.

Mourinho dönemindeki geleceği tartışılıyordu.

Real Madrid, milli yıldız Arda Güler'in sözleşmesini yenilemek için harekete geçti.

2023 yazında Fenerbahçe'den transfer edilen genç oyuncu, İspanyol ekibinde gösterdiği performans ve gelişimle takımın önemli parçalarından biri haline geldi. Madrid yönetimi, Arda'nın katkısını yeni bir kontratla ödüllendirirken, genç futbolcunun geleceğini de uzun vadeli şekilde güvence altına almak istiyor.

En az 27 yaşına kadar Real Madridli olacak.

En az 27 yaşına kadar Real Madridli olacak.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Real Madrid, Arda Güler'in sözleşmesini 2032 yılına kadar uzatmaya hazırlanıyor. Yeni anlaşmayla birlikte milli futbolcuya, performansı ve takım içerisindeki önemli konumu nedeniyle ciddi bir maaş artışı da yapılacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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