Real Madrid, Arda Güler'le 6 Yıllık Yeni Sözleşme Konusunda Anlaştı

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Real Madrid, Arda Güler'in sözleşmesini 2032 yılına kadar uzatmaya hazırlanıyor. Yeni anlaşmayla birlikte milli futbolcuya, performansı ve takım içerisindeki önemli konumu nedeniyle ciddi bir maaş artışı da yapılacak.