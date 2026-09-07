Fenomen Tahminci Magic Osman, Fenerbahçe-Roma ve Sporting-Galatasaray Maçlarına Tahminlerini Yayınladı

Şampiyonlar Ligi’nde 2026-27 sezonunun ilk hafta heyecanı başlıyor. Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasında gözler sahaya çıkacak takımlara çevrilirken, Magic Osman da yeni maç tahminleriyle gündeme geldi. Daha önceki isabetli öngörüleriyle dikkat çeken Magic Osman’ın yeni tahminleri futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.