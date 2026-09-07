Fenomen Tahminci Magic Osman, Fenerbahçe-Roma ve Sporting-Galatasaray Maçlarına Tahminlerini Yayınladı
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Şampiyonlar Ligi’nde 2026-27 sezonunun ilk hafta heyecanı başlıyor. Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasında gözler sahaya çıkacak takımlara çevrilirken, Magic Osman da yeni maç tahminleriyle gündeme geldi. Daha önceki isabetli öngörüleriyle dikkat çeken Magic Osman’ın yeni tahminleri futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.
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Daha önce başarılı tahminleriyle gündem olmuştu. Şimdi de üç maç tahminini yayınladı.
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Magic Osman, Sabah, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları tahmininde bu kez korkuttu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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