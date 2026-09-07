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Süper Lig'de Astronomik Rakamlar Ödenen Yıldızlar Transfer Sezonunda Kendilerine Kulüp Bulamadılar

Süper Lig'de Astronomik Rakamlar Ödenen Yıldızlar Transfer Sezonunda Kendilerine Kulüp Bulamadılar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.09.2026 - 19:03
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Süper Lig'e yüksek bedeller ya da ümitlerle gelip etki edemeden birçok isim var. Ama bazılarında durum o kadar kötü ki birkaç yıl içinde kulüpsüz kaldılar. 

Kulüplerin milyon eurolarına mal olan denemelerin vardığı nokta bir kez daha Türk futbolu adına düşündürdü.

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Artem Dzyuba

Artem Dzyuba

Dzyuba, şampiyon takımlara gelmedi ama Rusya için önemli futbol yıldızlarından biriydi. Zaman zaman da adı İstanbul takımlarıyla anılmıştı. 

Adana Demirspor'un Süper Lig'deki 'yıldızlar karmasında' yerini almıştı. Hikayenin sonu hem onun için hem de Demirspor için iyi gitmedi. 

Dzyuba bugünlerde kulüpsüz kaldı, Adana Demirspor ise 2. Lig'de maçlar dahi başlamadan -48 puanla aşam mücadelesi veriyor.

Yassine Benzia

Yassine Benzia

Fenerbahçe'nin Lille'den kiraladığı ekonomik olarak büyük bir külfetin altına girmese de önemli beklentileri olduğu bir isimdi. Ancak tutmadı, Olympiakos görse de bir dönem Hatayspor'da da forma giydi. Azerbaycan ve Arabistan deneyimleri de olan futbolcu da kulüpsüz kaldı.

Jailson

Jailson

Fenerbahçe, Brezilya'dan 5 milyon Euro vererek transfer etmişti. Ancak birliktelik uzun sürmedi. Çin takımına çok da zarar etmeden satabildiler ama Jailson'un kariyeri de pek iyi gitmedi ve yolu bir ara Amerika'ya da düşse de şu an kulüpsüz kaldı.

Fredrik Midtsjø

Fredrik Midtsjø

Galatasaray'ın yıldız transferlerinden olsa da en akılda kalan unvanı Pendikspor tarihinin en pahalı transferi olması oldu. 

Norveçli oyuncu Galatasaray ve Pendikspor haricinde Eyüpspor forması da giydi, şimdi kulüpsüz.

Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

Bir şampiyonluğa damgasını buran Ghezzal, CV'sinde Lyon, Leicester, Fiorentina, Monaco gibi takımlar da barındırıyor ama son durağı ülkemizde Rizespor ve ardından Lyon oldu. Şu an o da kulüpsüz.

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Moatasem Al-Musrati

Moatasem Al-Musrati

Geldiği gün ödenen yüksek bonservis bedelinin az olduğu Beşiktaş'ın bunun kat kat üstünü kazanacağı yazılmıştı. Sonuç hüsran oldu. Braga'dan 11 milyon Euro'ya alınan oyuncu Verona ve Monaco'da kiralık oynadıktan sonra bugün kulüpsüz kaldı.

Amir Hadziahmetovic

Amir Hadziahmetovic

Bir kış transfer döneminde ödenen 3.5 milyon Euro bedel çok konuşulmuştu ama Beşiktaş cephesi Amir'in kalitesi sebebiyle bunun olağan bir rakam olduğunu söylemişti. 

İlk sezonunda önemli işlere de imza attı ama devamı gelmedi. Önce Rizespor ardından Hull City tarafından kiralandı. Transferin kapanmasına sayılı gün kala sözleşmesi feshedildi.

Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında transfer savaşı başlatan isim bedelsiz olarak takıma katıldı ama maaşı çok konuşuldu. Bir türlü ana plana dahil olamaması ve istikrarsız performansı eleştirildi. Amerika'ya dahi kiralık olarak gitti ama sonuç hüsran oldu, kulüpsüz kaldı.

Tanguy Ndombélé

Tanguy Ndombélé

Geldiği günlerde kilosu eleştiri konusu olmuştu. Kiralık olarak geldiği için zarar büyük görünmedi ama o da 'fırsat transferi' olarak ses getirerek gelmişti tüm eleştirilere rağmen. Bir dönem de Nice kiraladı ve bugün kulüpsüz.

Ryan Kent

Ryan Kent

Rangers'tan geldiği gün Avrupa'dan en formda döneminde gelmişti. Ancak kısa sürede bir anda Fenerbahçe'de gözden düştü. Kadro dışı kaldı, lisansı çıkmadı, Seattle'a bonservisi elinde gitti orada da kalıcı olmadı ve kulüpsüz kaldı.

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Mohamed Elneny

Mohamed Elneny

Arsenal'den kiralık geldi, bonservis yükü olmadığı için zarar kısmında büyük bir yük yok ama belli anlar haricinde Beşiktaş formasıyla istediği etkiyi yaratamadı.Önce Al Jazira'ya gitti sonra dönemi kulüpsüz kapattı.

Jean Onana

Jean Onana

Üzerine kitaplar yazılabilecek bir transfer başarısızlığı olarak lig tarihine geçti. Lens'ten 4 milyon Euro'ya geldi, manşetlerde 'ucuza alındı' diye yazıldı. 

Sonrasında Beşiktaş'ın kötü sezonundaki umutsuz performansıyla hedef tahtasına kondu. Marsilya ve Genoa'ya kiralandı, o da bu yaz sözleşmesini feshederek kulüpsüz kaldı.

Henry Onyekuru

Henry Onyekuru

Galatasaray'da yıldızlaştı, gittiği her yerde de bu başarılı performansı arkasından geldi. Ülkemizde önce Adana Demirspor ardından Gençlerbirliği formaları giydi. Gençlerbirliği'nde hem yüklü maaşı, hem de antrenmanlara krampondan çok terlikle çıkmasıyla konuşuldu. Buna rağmen sakat olmadığını iddia etse de kulüpsüz kaldı.

Dele Alli

Dele Alli

Küllerinden doğabilirdi, olmadı. Beşiktaş için bir fırsat transferine dönüşebilir ve yeniden İngiltere'nin gündemine oturabilirdi ancak onu Beşiktaş'a getiren problemler yakasını bırakmadı ve istikrarsız bir Beşiktaş kariyeriyle akıllarda kaldı. Beşiktaş adına en büyük teselli kiralık olarak gelmesiydi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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