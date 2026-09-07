Süper Lig'de Astronomik Rakamlar Ödenen Yıldızlar Transfer Sezonunda Kendilerine Kulüp Bulamadılar
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Süper Lig'e yüksek bedeller ya da ümitlerle gelip etki edemeden birçok isim var. Ama bazılarında durum o kadar kötü ki birkaç yıl içinde kulüpsüz kaldılar.
Kulüplerin milyon eurolarına mal olan denemelerin vardığı nokta bir kez daha Türk futbolu adına düşündürdü.
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Artem Dzyuba
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Yassine Benzia
Jailson
Fredrik Midtsjø
Rachid Ghezzal
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Moatasem Al-Musrati
Amir Hadziahmetovic
Wilfried Zaha
Tanguy Ndombélé
Ryan Kent
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Mohamed Elneny
Jean Onana
Henry Onyekuru
Dele Alli
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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