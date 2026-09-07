Süper Lig'de Astronomik Rakamlar Ödenen Yıldızlar Transfer Sezonunda Kendilerine Kulüp Bulamadılar

Süper Lig'e yüksek bedeller ya da ümitlerle gelip etki edemeden birçok isim var. Ama bazılarında durum o kadar kötü ki birkaç yıl içinde kulüpsüz kaldılar.

Kulüplerin milyon eurolarına mal olan denemelerin vardığı nokta bir kez daha Türk futbolu adına düşündürdü.