Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City, Premier Lig'de Gol Yemeyen Tek Takım Olarak Devam Ediyor

Hull City’nin başarılı başlangıcında savunma performansı da öne çıkıyor. Manchester United, Coventry City ve Aston Villa ile oynadığı ilk üç karşılaşmada kalesini gole kapatan İngiliz ekibi, Premier Lig’de henüz gol yemeyen tek takım durumunda. Acun Ilıcalı’nın takımı bu üç maçta rakip ağları 3 kez sarsarken, savunmada kusursuz bir görüntü sergiledi.

İlk haftaların ardından 7 puanla 3. sırada yer alan Hull City, sezon öncesindeki kümede kalma beklentilerini şimdiden boşa çıkardı. Premier Lig’de çıktığı üç maçta mağlubiyet yaşamayan ekip, dikkat çekici performansıyla üst sıralarda yer aldı.