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Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City, Premier Lig'de Gol Yemeyen Tek Takım Olarak Devam Ediyor

Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City, Premier Lig'de Gol Yemeyen Tek Takım Olarak Devam Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.09.2026 - 17:39
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship’ten yükseldiği Premier Lig’e etkileyici bir başlangıç yaptı. Sezonun ilk üç haftasında 7 puan toplayan Hull City, 3. sıraya kadar yükseldi. Rakiplerine henüz gol izni vermeyen ekip, ligde kalesini gole kapatan tek takım olarak da dikkat çekti.

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Hull City üç maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship’ten yükseldiği Premier Lig’de sezona beklentilerin üzerinde bir başlangıç yaptı. Sezon öncesinde ligde kalma mücadelesi vermesi öngörülen İngiliz ekibi, ilk üç haftada topladığı 7 puanla zirve yarışına ortak olarak 3. sıraya yerleşti.

Hull City, sezonun açılış haftasında Manchester United’ı 2-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. İkinci hafta Coventry City deplasmanından 1-0’lık galibiyetle ayrılan ekip, ilk iki maçını kayıpsız tamamladı.

Premier Lig’in üçüncü haftasında Aston Villa’yı konuk eden Hull City, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. İlk üç haftada yenilgi yaşamayan Hull City, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puana ulaşarak başarılı çıkışını sürdürdü.

Ligde gol yemeyen tek takım oldu.

Ligde gol yemeyen tek takım oldu.

Hull City’nin başarılı başlangıcında savunma performansı da öne çıkıyor. Manchester United, Coventry City ve Aston Villa ile oynadığı ilk üç karşılaşmada kalesini gole kapatan İngiliz ekibi, Premier Lig’de henüz gol yemeyen tek takım durumunda. Acun Ilıcalı’nın takımı bu üç maçta rakip ağları 3 kez sarsarken, savunmada kusursuz bir görüntü sergiledi.

İlk haftaların ardından 7 puanla 3. sırada yer alan Hull City, sezon öncesindeki kümede kalma beklentilerini şimdiden boşa çıkardı. Premier Lig’de çıktığı üç maçta mağlubiyet yaşamayan ekip, dikkat çekici performansıyla üst sıralarda yer aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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