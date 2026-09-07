Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City, Premier Lig'de Gol Yemeyen Tek Takım Olarak Devam Ediyor
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship’ten yükseldiği Premier Lig’e etkileyici bir başlangıç yaptı. Sezonun ilk üç haftasında 7 puan toplayan Hull City, 3. sıraya kadar yükseldi. Rakiplerine henüz gol izni vermeyen ekip, ligde kalesini gole kapatan tek takım olarak da dikkat çekti.
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Hull City üç maçta mağlubiyet yüzü görmedi.
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Ligde gol yemeyen tek takım oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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