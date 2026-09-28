Kendinizi Sürekli Yorgun Hissediyorsanız Sofraya Bakın: Uzmanlar 4 Alışkanlığı İşaret Etti

Kahvaltıyı geçiştirip öğle yemeğini akşama bağlamak, yoğun tempoda çalışanların en sık yaptığı hatalardan biri. Mental Health Foundation, düzenli aralıklarla yemek yemenin kan şekerinin ani düşmesini engellediğini belirtiyor. Kan şekeri düştüğünde ise kişi kendini yorgun ve sinirli hissedebiliyor. Gün içinde yaşanan 'neden bu kadar gerginim' anlarının bir kısmı, basitçe uzun süre aç kalmaktan kaynaklanıyor olabilir.

Tabağın içeriği de en az öğün saati kadar önemli. Kuruluş her öğüne protein eklenmesini öneriyor, çünkü proteinin yapı taşı olan amino asitler beynin duygu durumunu düzenlemesinde rol oynuyor. Yumurta, peynir, yoğurt, baklagiller, balık ve tavuk bu açıdan iyi seçenekler. Bunlar tam tahıllı ekmek ya da bulgur gibi yavaş sindirilen karbonhidratlarla, zeytinyağı, ceviz ve fındık gibi sağlıklı yağlarla birlikte tüketildiğinde tokluk hissi daha uzun sürüyor.

İkinci alışkanlık ise çoğu zaman gözden kaçan su. Kuruluşa göre hafif düzeydeki bir susuzluk bile ruh halini, enerji seviyesini ve konsantrasyonu etkileyebiliyor. Suyu yalnızca susadığınızda içmek yerine gün boyuna yaymak daha doğru bir yöntem. Şekerli içecekler yerine suyu tercih etmek hem gereksiz şeker alımını azaltıyor hem de gün içindeki enerji dalgalanmalarının önüne geçiyor.

Kahve, çay ve kola gibi kafeinli içeceklerde ise ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Kuruluş, fazla kafeinin uyku sorunlarına ve kaygıya yol açabileceği uyarısında bulunuyor.