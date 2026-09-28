Kendinizi Sürekli Yorgun Hissediyorsanız Sofraya Bakın: Uzmanlar 4 Alışkanlığı İşaret Etti
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Gün ortasında gelen o ani yorgunluk, sebepsiz gerginlik ya da bir türlü toplanamayan dikkat her zaman uykusuzlukla veya stresle açıklanamıyor. İngiltere merkezli ruh sağlığı kuruluşu Mental Health Foundation'a göre ne yediğimiz ve ne sıklıkla yediğimiz, gün içindeki enerjimizi ve ruh halimizi doğrudan etkileyebiliyor. Kuruluşun önerileri son yıllarda yayımlanan geniş çaplı araştırmalarla bir araya getirildiğinde, sofrada yapılacak dört küçük değişiklik öne çıkıyor. Üstelik bunların hiçbiri katı bir diyet gerektirmiyor.
Kaynak: Mental Health Foundation
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Öğün atlamak kan şekerini düşürüp insanı yorgun ve huysuz yapabiliyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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