Yoğurdun Üzerine Eklenince Bağırsakları Çalıştırıyor, Kan Şekerini Dengeliyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://nutritionsource.hsph.harvard....
Yoğurdun besin değerini artırmak isteyenlerin son dönemde sıkça başvurduğu yöntemlerden biri de üzerine chia tohumu eklemek. Lif açısından zengin olan bu küçük tohum, sindirim sistemini desteklerken kan şekerindeki ani yükselişlerin yavaşlamasına da katkı sağlayabiliyor.
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Yoğurdun üzerine eklenen chia tohumu, son yıllarda sağlıklı beslenme rutinlerinde sıkça tercih ediliyor.
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Bağırsak Sağlığını Destekliyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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