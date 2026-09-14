Yoğurdun Üzerine Eklenince Bağırsakları Çalıştırıyor, Kan Şekerini Dengeliyor

Chia tohumunun dikkat çeken özelliklerinin başında yüksek lif içeriği geliyor. Lif, yeterli sıvıyla birlikte tüketildiğinde dışkı hacminin artmasına ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olabiliyor.

Yoğurt ise canlı kültür içeren çeşitleriyle bağırsak mikrobiyotasını destekleyebilen besinler arasında yer alıyor. Bu nedenle yoğurt ve chia tohumu, özellikle günlük beslenmesinde yeterince lif bulunmayan kişiler için pratik bir alternatif oluşturabiliyor.

Ancak lif tüketimini bir anda ciddi şekilde artırmak gaz, şişkinlik ve karın rahatsızlığına yol açabilir. Bu nedenle chia tohumu tüketimine küçük miktarlarla başlamak ve gün boyunca yeterli su içmek önem taşıyor.

Kan Şekerindeki Ani Yükselişleri Yavaşlatabilir

Chia tohumunda bulunan çözünür lif, sıvıyla temas ettiğinde jel benzeri bir yapı oluşturuyor. Bu yapı, mide boşalmasını ve besinlerin sindirim sisteminden geçişini yavaşlatabildiği için öğün sonrasında kan şekerinin daha kontrollü yükselmesine katkıda bulunabiliyor.

Bu durum özellikle karbonhidrat içeren bir öğünde tokluk süresinin uzamasına da yardımcı olabilir. Ancak chia tohumunu kan şekerini tek başına düzenleyen veya diyabeti tedavi eden bir besin olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Diyabeti bulunan veya kan şekerini etkileyen ilaçlar kullanan kişilerin beslenme düzenlerindeki değişiklikleri doktorları ya da diyetisyenleriyle değerlendirmesi gerekiyor.