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Yoğurdun Üzerine Eklenince Bağırsakları Çalıştırıyor, Kan Şekerini Dengeliyor

Yoğurdun Üzerine Eklenince Bağırsakları Çalıştırıyor, Kan Şekerini Dengeliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 19:56
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Yoğurdun besin değerini artırmak isteyenlerin son dönemde sıkça başvurduğu yöntemlerden biri de üzerine chia tohumu eklemek. Lif açısından zengin olan bu küçük tohum, sindirim sistemini desteklerken kan şekerindeki ani yükselişlerin yavaşlamasına da katkı sağlayabiliyor.

Kaynak: https://nutritionsource.hsph.harvard....
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Yoğurdun üzerine eklenen chia tohumu, son yıllarda sağlıklı beslenme rutinlerinde sıkça tercih ediliyor.

Yoğurdun üzerine eklenen chia tohumu, son yıllarda sağlıklı beslenme rutinlerinde sıkça tercih ediliyor.

Yüksek lif içeriğiyle öne çıkan chia tohumu, sindirim sistemini desteklerken öğün sonrasında kan şekerinin daha yavaş yükselmesine de katkı sağlayabiliyor.

Yoğurt tek başına da besleyici bir seçenek olsa da içerisine eklenen bazı besinlerle öğünün lif ve besin değerini artırmak mümkün. Bu noktada chia tohumu, içerdiği lif, bitkisel protein ve omega-3 yağ asitleriyle öne çıkıyor.

Sıvıyla temas ettiğinde jel kıvamına gelen chia tohumu, sindirimin daha yavaş gerçekleşmesine yardımcı olabiliyor. Bu özelliği sayesinde daha uzun süre tokluk hissine katkı sağlayabilirken, karbonhidratların emilim hızının yavaşlamasına da yardımcı olabiliyor.

Bağırsak Sağlığını Destekliyor

Bağırsak Sağlığını Destekliyor

Chia tohumunun dikkat çeken özelliklerinin başında yüksek lif içeriği geliyor. Lif, yeterli sıvıyla birlikte tüketildiğinde dışkı hacminin artmasına ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olabiliyor.

Yoğurt ise canlı kültür içeren çeşitleriyle bağırsak mikrobiyotasını destekleyebilen besinler arasında yer alıyor. Bu nedenle yoğurt ve chia tohumu, özellikle günlük beslenmesinde yeterince lif bulunmayan kişiler için pratik bir alternatif oluşturabiliyor.

Ancak lif tüketimini bir anda ciddi şekilde artırmak gaz, şişkinlik ve karın rahatsızlığına yol açabilir. Bu nedenle chia tohumu tüketimine küçük miktarlarla başlamak ve gün boyunca yeterli su içmek önem taşıyor.

Kan Şekerindeki Ani Yükselişleri Yavaşlatabilir

Chia tohumunda bulunan çözünür lif, sıvıyla temas ettiğinde jel benzeri bir yapı oluşturuyor. Bu yapı, mide boşalmasını ve besinlerin sindirim sisteminden geçişini yavaşlatabildiği için öğün sonrasında kan şekerinin daha kontrollü yükselmesine katkıda bulunabiliyor.

Bu durum özellikle karbonhidrat içeren bir öğünde tokluk süresinin uzamasına da yardımcı olabilir. Ancak chia tohumunu kan şekerini tek başına düzenleyen veya diyabeti tedavi eden bir besin olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Diyabeti bulunan veya kan şekerini etkileyen ilaçlar kullanan kişilerin beslenme düzenlerindeki değişiklikleri doktorları ya da diyetisyenleriyle değerlendirmesi gerekiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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