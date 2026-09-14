Pirinç mi Bulgur mu? Hangisinin Daha Sağlıklı Olduğu Açıklandı

Beyaz pirinç kötü bir besin değil. Asıl mesele, pirincin işlenme biçimi.

Beyaz pirinç rafine edilmiş bir tahıl olduğu için tanenin kepek ve ruşeym kısımları büyük ölçüde uzaklaştırılıyor. Böylece lif ve bazı mikro besinler azalıyor. Harvard Health de beyaz pirinci rafine tahıllar arasında sayıyor ve rafine tahılların tam tahıllara göre daha düşük lif ve besin içeriğine sahip olduğunu belirtiyor.

Üstelik beyaz pirincin kan şekerini daha hızlı yükseltebilmesi de önemli bir fark. Harvard'ın Healthy Eating Plate yaklaşımında bulgur gibi tam tahıllar ve kahverengi pirinç, beyaz pirinç gibi rafine tahıllara kıyasla kan şekeri ve insülin üzerinde daha ılımlı etki gösteren seçenekler arasında yer alıyor.