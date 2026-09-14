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Yaşam
Pirinç mi Bulgur mu? Hangisinin Daha Sağlıklı Olduğu Açıklandı

Pirinç mi Bulgur mu? Hangisinin Daha Sağlıklı Olduğu Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 17:45
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Pirinç mi bulgur mu daha sağlıklı sorusu, sofralarda sık sık tartışılıyor. Özellikle beyaz pirinç ile bulgur karşılaştırıldığında lif, besin değeri ve kan şekeri üzerindeki etkileri açısından önemli farklar ortaya çıkıyor. Peki iki temel besin arasındaki fark gerçekten ne kadar büyük?

Kaynak: https://www.health.harvard.edu/health...
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Pirinç ve bulgur, Türk mutfağında sofraların en sık tüketilen karbonhidrat kaynakları arasında yer alıyor. Ancak konu sağlık olduğunda ikisi arasında önemli bir fark bulunuyor.

Pirinç ve bulgur, Türk mutfağında sofraların en sık tüketilen karbonhidrat kaynakları arasında yer alıyor. Ancak konu sağlık olduğunda ikisi arasında önemli bir fark bulunuyor.

Özellikle beyaz pirinç ile bulgur karşılaştırıldığında, besin değeri ve lif miktarı açısından bulgur öne çıkıyor.

Harvard T.H. Chan School of Public Health, bulguru doğrudan tam tahıl kaynakları arasında gösteriyor. Tam tahıllarda bulunan kepek, ruşeym ve endosperm birlikte tüketildiği için lif, vitamin, mineral ve çeşitli bitkisel bileşikler korunuyor.

Bulgurun en önemli avantajlarından biri, buğday tanesinin daha az rafine edilmesi.

Bulgurun en önemli avantajlarından biri, buğday tanesinin daha az rafine edilmesi.

Bu nedenle pirincin beyazlatılması sırasında kaybolabilen bazı besin öğeleri ve özellikle lif bulgurda daha fazla korunuyor.

Lif, sindirimin yanı sıra kan şekerinin daha kontrollü yükselmesine yardımcı oluyor ve daha uzun süre tokluk sağlayabiliyor. Harvard'ın beslenme kaynaklarında da tam tahılların rafine tahıllara kıyasla kan şekeri ve insülin üzerinde daha ılımlı bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle özellikle beyaz pirinç yerine bulgur tercih etmek, günlük beslenmede daha fazla lif ve daha az rafine karbonhidrat tüketmenin pratik yollarından biri olarak değerlendirilebilir.

Bu nedenle özellikle beyaz pirinç yerine bulgur tercih etmek, günlük beslenmede daha fazla lif ve daha az rafine karbonhidrat tüketmenin pratik yollarından biri olarak değerlendirilebilir.

Beyaz pirinç kötü bir besin değil. Asıl mesele, pirincin işlenme biçimi.

Beyaz pirinç rafine edilmiş bir tahıl olduğu için tanenin kepek ve ruşeym kısımları büyük ölçüde uzaklaştırılıyor. Böylece lif ve bazı mikro besinler azalıyor. Harvard Health de beyaz pirinci rafine tahıllar arasında sayıyor ve rafine tahılların tam tahıllara göre daha düşük lif ve besin içeriğine sahip olduğunu belirtiyor.

Üstelik beyaz pirincin kan şekerini daha hızlı yükseltebilmesi de önemli bir fark. Harvard'ın Healthy Eating Plate yaklaşımında bulgur gibi tam tahıllar ve kahverengi pirinç, beyaz pirinç gibi rafine tahıllara kıyasla kan şekeri ve insülin üzerinde daha ılımlı etki gösteren seçenekler arasında yer alıyor.

Kilo Vermek İsteyenler Hangisini Tercih Etmeli?

Kilo Vermek İsteyenler Hangisini Tercih Etmeli?

Burada da cevap yalnızca 'bulgur' demek değil.

Kilo kontrolünde toplam kalori, porsiyon büyüklüğü ve öğünün tamamı belirleyici. Ancak bulgurun daha yüksek lif içeriği, daha uzun süre tok kalmaya yardımcı olabileceği için avantaj sağlayabilir.

USDA'nın MyPlate yaklaşımı da tahıl tüketiminin en az yarısının tam tahıl kaynaklarından gelmesini öneriyor. Bulgur bu gruba girerken, beyaz pirinç rafine tahıl grubunda değerlendiriliyor.

Dolayısıyla aynı öğünde benzer miktarda tüketilecekse bulgur, özellikle tokluk ve lif açısından daha avantajlı bir tercih olabilir.

Esmer Pirinç İşleri Değiştiriyor

Karşılaştırmayı yalnızca beyaz pirinç ve bulgur arasında yapmak gerekiyor.

Çünkü esmer pirinç de tam tahıl olarak kabul ediliyor. Harvard Health, kahverengi pirinci bulgurla birlikte tam tahıl kaynakları arasında gösteriyor

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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