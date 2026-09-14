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Psikologlara Göre Eylül Ayında Yeni Alışkanlıklara Başlamanın Sebebi Açıklandı

Psikologlara Göre Eylül Ayında Yeni Alışkanlıklara Başlamanın Sebebi Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 17:11
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Yeni bir alışkanlık edinmek için ocak ayını beklemek gerekmiyor. Psikologlara göre eylül ayı, geçmişten gelen rutinler ve mevsimsel değişimlerin etkisiyle yeni başlangıçlar yapmak için güçlü bir psikolojik döneme işaret ediyor.

Gelin, detaylara hep birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.inc.com/minda-zetlin/here...
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Yeni bir alışkanlık edinmek, spora başlamak, para biriktirmek ya da uzun süredir ertelenen bir işe girişmek için illa ocak ayını beklemek gerekmiyor.

Yeni bir alışkanlık edinmek, spora başlamak, para biriktirmek ya da uzun süredir ertelenen bir işe girişmek için illa ocak ayını beklemek gerekmiyor.

Psikologların dikkat çektiği “taze başlangıç etkisi”, eylül ayının da yeni hedefler belirlemek için güçlü bir dönem olabileceğini gösteriyor.

Eylül Neden Yeni Bir Başlangıç Gibi Hissettiriyor?

Psikolojide “fresh start effect” yani “taze başlangıç etkisi” olarak adlandırılan bir kavram bulunuyor. Buna göre insanlar, hayatlarında belirgin bir zaman eşiğini geride bıraktıklarında eski alışkanlıklarını değiştirmeye ve yeni hedefler belirlemeye daha yatkın olabiliyor.

Yeni yıl, doğum günleri, yeni bir işe başlamak veya önemli bir dönüm noktası bu etkiyi tetikleyebiliyor. Çünkü kişi kendisini geçmişteki halinden ayırarak yeni bir döneme girdiğini hissedebiliyor.

Eylül de tam olarak böyle bir dönem yaratabiliyor.

Eylülün bir “yeniden başlama” ayı gibi algılanmasının en önemli nedenlerinden biri çocukluk ve gençlik dönemindeki okul rutinleri olabilir.

Eylülün bir “yeniden başlama” ayı gibi algılanmasının en önemli nedenlerinden biri çocukluk ve gençlik dönemindeki okul rutinleri olabilir.

Birçok kişi için yıllarca eylül ayı; okula dönmek, yeni derslere başlamak, yeni bilgiler öğrenmek ve geleceğe yönelik hedefler belirlemek anlamına geldi. Bu nedenle yetişkinlikte de eylül geldiğinde benzer bir başlangıç hissinin ortaya çıkması mümkün.

Çocuğu olan kişiler için bu dönem aynı zamanda günlük rutinin yeniden düzenlendiği bir zaman. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte uyku saatleri, sabah hazırlıkları ve çalışma düzeni yeniden şekilleniyor.

Havaların Değişmesi De Etkili Olabilir

Eylül ayının yalnızca psikolojik çağrışımları değil, günlük yaşam üzerindeki etkileri de yeni bir düzen oluşturmayı kolaylaştırabiliyor.

Yaz aylarında tatiller, seyahatler, festivaller, açık hava etkinlikleri ve sosyal aktiviteler günlük rutini değiştirebiliyor. Eylül geldiğinde ise bu hareketlilik azalırken insanlar yeniden iş ve günlük yaşam düzenine dönüyor.

Havaların yazın en sıcak dönemlerine göre serinlemeye başlaması da bazı kişiler için daha enerjik hissetmeyi kolaylaştırabiliyor.

Böylece eylül, hem zihinsel hem de günlük yaşam açısından “artık yeniden düzene girme zamanı” hissi yaratabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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