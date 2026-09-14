Psikologlara Göre Eylül Ayında Yeni Alışkanlıklara Başlamanın Sebebi Açıklandı

Psikologların dikkat çektiği “taze başlangıç etkisi”, eylül ayının da yeni hedefler belirlemek için güçlü bir dönem olabileceğini gösteriyor.

Eylül Neden Yeni Bir Başlangıç Gibi Hissettiriyor?

Psikolojide “fresh start effect” yani “taze başlangıç etkisi” olarak adlandırılan bir kavram bulunuyor. Buna göre insanlar, hayatlarında belirgin bir zaman eşiğini geride bıraktıklarında eski alışkanlıklarını değiştirmeye ve yeni hedefler belirlemeye daha yatkın olabiliyor.

Yeni yıl, doğum günleri, yeni bir işe başlamak veya önemli bir dönüm noktası bu etkiyi tetikleyebiliyor. Çünkü kişi kendisini geçmişteki halinden ayırarak yeni bir döneme girdiğini hissedebiliyor.

Eylül de tam olarak böyle bir dönem yaratabiliyor.