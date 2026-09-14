Psikologlara Göre Eylül Ayında Yeni Alışkanlıklara Başlamanın Sebebi Açıklandı
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Kaynak: https://www.inc.com/minda-zetlin/here...
Yeni bir alışkanlık edinmek için ocak ayını beklemek gerekmiyor. Psikologlara göre eylül ayı, geçmişten gelen rutinler ve mevsimsel değişimlerin etkisiyle yeni başlangıçlar yapmak için güçlü bir psikolojik döneme işaret ediyor.
Gelin, detaylara hep birlikte bakalım...
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Yeni bir alışkanlık edinmek, spora başlamak, para biriktirmek ya da uzun süredir ertelenen bir işe girişmek için illa ocak ayını beklemek gerekmiyor.
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Eylülün bir “yeniden başlama” ayı gibi algılanmasının en önemli nedenlerinden biri çocukluk ve gençlik dönemindeki okul rutinleri olabilir.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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