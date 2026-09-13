50 Kuruşa Hürrem Sultan'ın Mektubunu Satın Alan Kullanıcı Sosyal Medyada Goygoy Malzemesi Oldu
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Her şey, bir kullanıcının Devlet Arşivleri’nden yalnızca 50 kuruşa aldığı Hürrem Sultan mektubu kopyasını paylaşmasıyla başladı. Paylaşım kısa sürede yayıldı, birçok kişi belgenin orijinalinin bu fiyata satın alındığını sanınca sosyal medyada goygoy malzemesi oldu.
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Her şey bu tweet ile başladı.
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Mektuptan alıntı paylaşanlar da vardı, bu durum karşısında dumur olan da...
İşin doğrusu buymuş!
"Kopyasıdır herhalde?" sorusuna gelen bazı cevaplar da şöyleydi😂
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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