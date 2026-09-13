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Goygoy
50 Kuruşa Hürrem Sultan'ın Mektubunu Satın Alan Kullanıcı Sosyal Medyada Goygoy Malzemesi Oldu

50 Kuruşa Hürrem Sultan'ın Mektubunu Satın Alan Kullanıcı Sosyal Medyada Goygoy Malzemesi Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.09.2026 - 15:02
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Her şey, bir kullanıcının Devlet Arşivleri’nden yalnızca 50 kuruşa aldığı Hürrem Sultan mektubu kopyasını paylaşmasıyla başladı. Paylaşım kısa sürede yayıldı, birçok kişi belgenin orijinalinin bu fiyata satın alındığını sanınca sosyal medyada goygoy malzemesi oldu.

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Her şey bu tweet ile başladı.

Her şey bu tweet ile başladı.
twitter.com

Bir kullanıcı, kütüphaneden sadece 50 kuruşa aldığı eseri paylaştı. E haliyle sosyal medya kullanıcıları arasında kargaşa çıktı desek abartmayız. Birçok kişi bu mektubun eserin gerçeği sandı. Fakat aslında sadece bir kopyasıydı.

Mektuptan alıntı paylaşanlar da vardı, bu durum karşısında dumur olan da...

Mektuptan alıntı paylaşanlar da vardı, bu durum karşısında dumur olan da...
twitter.com
twitter.com

İşin doğrusu buymuş!

İşin doğrusu buymuş!
twitter.com

"Kopyasıdır herhalde?" sorusuna gelen bazı cevaplar da şöyleydi😂

"Kopyasıdır herhalde?" sorusuna gelen bazı cevaplar da şöyleydi😂
twitter.com
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twitter.com
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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