Sınavda Öğrencilerin Referans Görsele Göre Yaptıkları Çizimleri Puanlayan Öğretmenin Notları Beğenilmedi

Çizim derslerinde öğrencilerden bir fotoğrafa bakarak nesneyi olabildiğince birebir çizmeleri istendiğinde, aynı referanstan yola çıkılmasına rağmen ortaya birbirinden çok farklı sonuçlar çıkabiliyor. Aynı fotoğrafa bakan öğrencilerin kağıtlarında çoğu zaman bambaşka yorumlar beliriyor. Her öğrenci odaklandığı görselde farklı bir detaya takılırken her birinin yeteneği de birbiriden farklı.

Bir öğretmen de sınavda öğrencilerinden aynı bale ayakkabısı fotoğrafına bakarak çizim yapmalarını istedi. Çizimleri referansa ne kadar yaklaştıklarına göre puanlayan öğretmenin paylaştığı videoda, öğretmenin verdiği notlar adaletsiz bulundu. Ortaya çıkan çizimlerden bazıları ise izleyenleri hem güldürdü hem şaşırttı.