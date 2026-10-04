Sınavda Öğrencilerin Referans Görsele Göre Yaptıkları Çizimleri Puanlayan Öğretmenin Notları Beğenilmedi

Çizim derslerinde öğrencilerden bir fotoğrafa bakarak nesneyi olabildiğince birebir çizmeleri istendiğinde, aynı referanstan yola çıkılmasına rağmen ortaya birbirinden çok farklı sonuçlar çıkabiliyor. Aynı fotoğrafa bakan öğrencilerin kağıtlarında çoğu zaman bambaşka yorumlar beliriyor. Her öğrenci odaklandığı görselde farklı bir detaya takılırken her birinin yeteneği de birbiriden farklı.
Bir öğretmen de sınavda öğrencilerinden aynı bale ayakkabısı fotoğrafına bakarak çizim yapmalarını istedi. Çizimleri referansa ne kadar yaklaştıklarına göre puanlayan öğretmenin paylaştığı videoda, öğretmenin verdiği notlar adaletsiz bulundu. Ortaya çıkan çizimlerden bazıları ise izleyenleri hem güldürdü hem şaşırttı.
Peki bu notlar neye göre veriliyor?
Anatomi ve Oran-Orantı: Referans görsele uygunluk, doğru oranlama ve formun (örneğin bir bale ayakkabısı ve ayak yapısının) anatomik olarak doğru yansıtılması.
Işık, Gölge ve Tonlama: Objenin hacmini ve üç boyutluluğunu göstermek için gölgelendirmenin, ışık geçişlerinin ve ton kontrolünün başarısı.
Çizgi Kalitesi ve Detaylar: Çizgilerin netliği, kumaş/bağcık kıvrımları ve dokuların detaylandırılması.
Perspektif ve Derinlik: Objenin zemine oturtulması, gölgesi ve mekânsal derinlik algısı.
Tamamlanmışlık Seviyesi: Taslak veya eksik kalmış çizimler düşük not alırken, gölgelendirmesi, formu ve detayları eksiksiz tamamlanmış çizimler yüksek not alıyor.
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