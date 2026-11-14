Boşanma İddialarının Ardından Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı'dan Sosyal Medyada Yeni Bir Paylaşım Geldi

Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı'nın boşanacağı iddia edilmişti. Çiftin ayrılık kararı aldığı öne sürülen haberler, Paşalı'nın menajerlik şirketinden gelen yazılı açıklamayla yalanlanmıştı. Bu açıklamanın ardından Lara Paşalı sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.