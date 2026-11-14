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Boşanma İddialarının Ardından Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı'dan Sosyal Medyada Yeni Bir Paylaşım Geldi

Boşanma İddialarının Ardından Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı'dan Sosyal Medyada Yeni Bir Paylaşım Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 22:24
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Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı'nın boşanacağı iddia edilmişti. Çiftin ayrılık kararı aldığı öne sürülen haberler, Paşalı'nın menajerlik şirketinden gelen yazılı açıklamayla yalanlanmıştı. Bu açıklamanın ardından Lara Paşalı sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

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Boşanma iddiaları gündeme gelmişti.

Boşanma iddiaları gündeme gelmişti.

Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı, son günlerde boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Daha önce evliliklerinde yaşadıkları sorunların ardından ilişkilerine bir şans daha tanıyan çiftin yeniden ayrılık kararı aldığı öne sürülmüştü.

Menajerlik şirketi iddiaları yalanladı.

Menajerlik şirketi iddiaları yalanladı.

Boşanma iddialarının gündeme gelmesinin ardından Selahattin Paşalı'nın menajerlik şirketinden yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada söz konusu haberler kesin bir dille yalanlandı.

Lara Paşalı ayna karşısında çektikleri fotoğrafı paylaştı.

Lara Paşalı ayna karşısında çektikleri fotoğrafı paylaştı.

Çift, menajerlik şirketinin açıklamasından birkaç gün sonra sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. Lara Paşalı, eşi Selahattin Paşalı ile ayna karşısında çektikleri fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Selahattin Paşalı, 2022 yılında Lara Paşalı ile hayatını birleştirmişti. Aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına alan çift, anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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