Boşanma İddialarının Ardından Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı'dan Sosyal Medyada Yeni Bir Paylaşım Geldi
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Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı'nın boşanacağı iddia edilmişti. Çiftin ayrılık kararı aldığı öne sürülen haberler, Paşalı'nın menajerlik şirketinden gelen yazılı açıklamayla yalanlanmıştı. Bu açıklamanın ardından Lara Paşalı sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Boşanma iddiaları gündeme gelmişti.
Menajerlik şirketi iddiaları yalanladı.
Lara Paşalı ayna karşısında çektikleri fotoğrafı paylaştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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