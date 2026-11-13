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Bülent Ersoy ile Cem Adler Neden Boşandı? 14 Ay Süren Evliliğin Perde Arkası

Bülent Ersoy ile Cem Adler Neden Boşandı? 14 Ay Süren Evliliğin Perde Arkası

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 17:20
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Bülent Ersoy ile Cem Adler’in bir yılı biraz aşan evliliği, sosyal medyada yeniden paylaşılan bir röportajla gündeme geldi. Cem Adler, boşanmalarının ardından annesiyle birlikte katıldığı bir programda evlendiği geceye ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atmıştı. Bülent Ersoy ise yıllar sonra boşanma kararına giden süreci İzmir’den gelen bir telefonla anlattı. Peki 1998’de başlayan bu evlilik nasıl sona erdi?

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Bülent Ersoy ile Cem Adler, 1998’de evlendi. Evlilikleri 14 ay sonra tek celsede sona erdi.

Bülent Ersoy ile Cem Adler, 1998’de evlendi. Evlilikleri 14 ay sonra tek celsede sona erdi.

Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, 4 Nisan 1998’de kendisinden 27 yaş küçük Cem Adler’le evlendi. Aslen İzmirli olan Adler, henüz 19 yaşındayken magazin manşetlerine taşındı. Evlilik dönemin gazetelerinde geniş yer bulurken Ersoy, verdiği bir röportajda telli duvaklı bir düğün yapmayı planladığını da söylemişti. Ersoy’un düğün planlarıyla gündeme gelen evlilik, ertesi yıl boşanma haberiyle yeniden manşetlere çıktı. 

Çift, 22 Haziran 1999’da tek celsede boşandı. Ayrılık haberlerinde Ersoy’un öne sürdüğü ihanet iddiası öne çıktı. Ersoy, o dönemde basına yansıyan sözlerinde aldatılmayı affetmeyeceğini söylemişti. Adler’in evlilik kararını nasıl verdiğine dair ayrıntılar ise boşanmanın üzerinden yıllar geçtikten sonra, annesiyle birlikte çıktığı bir televizyon programında gündeme geldi.

Cem Adler, annesiyle katıldığı programda evlenmeye zorlandığını öne sürdü.

Cem Adler, annesiyle katıldığı programda evlenmeye zorlandığını öne sürdü.

Sosyal medyada “yıllar sonra ilk kez konuştu” başlığıyla yeniden paylaşılan sözler, Cem Adler’in Herkes Yanlış Biliyor programındaki eski açıklamalarına dayanıyor. Programın yayın günü arşiv haberlerinde belirtilmiyor. Adler’in sözleri, Hürriyet imzasıyla aktarılan 21 Mart 2016 tarihli haberde ve Gazete Vatan’ın 18 Mayıs 2018 tarihli arşivinde yer alıyor. 

Adler, o dönem Bülent Ersoy’un kendisine destek olacağını düşündüğünü söyledi. Kendi anlatımına göre Ersoy, onu kız arkadaşıyla birlikte gördü ve ardından evlilik kararı aynı gece alındı. Adler, o geceyi “Aynı gece Bülent Ersoy’la nikahlanmaya zorlandım” sözleriyle anlattı. Evlendikten sonra da birkaç kez evden ayrıldığını, Ersoy’un kendisini bulduğunu ileri sürdü.

Programda dikkat çeken bir diğer ayrıntı, Adler’in annesi Fatma Adler’in de yayına katılmasıydı. Cem Adler, o dönemde çevresine evlilikle ilgili farklı gerekçeler anlattığını söyledi. Bazılarına para, bazılarına şöhret için evlendiğini söylediğini aktaran Adler, kararında evde annesinden gördüğünü söylediği baskının etkili olduğunu savundu. Fatma Adler ise o yıllarda Bülent Ersoy’la yakın olduklarını, oğlunun yanında kalabilmek için Ersoy’la iyi geçinmeye çalıştığını söyledi ve yaşananlardan duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Bülent Ersoy, boşanma kararını İzmir’den gelen bir telefonla anlattı.

Bülent Ersoy, boşanma kararını İzmir’den gelen bir telefonla anlattı.

Bülent Ersoy, ilk evliliğinin bitişine ilişkin kendi anlatımını yıllar sonra Banu Alkan ve Safiye Soyman’la birlikte yer aldığı Dünya Güzellerim Masada programında paylaştı. Ocak 2024’te basına yansıyan açıklamasında Ersoy, İzmir’den döndüğü sırada gazeteci Savaş Kalafat’ın kendisini aradığını söyledi. Ersoy’un anlatımına göre Kalafat, Cem Adler’in İzmir’de bir evden çıkarken görüntülendiğini haber verdi. İzmir’den henüz dönmüş olan Ersoy, telefonda önce bir yanlışlık olabileceğini düşündüğünü, görüntülerin bulunduğu söylenince yeniden uçağa bindiğini anlattı. 

Ersoy, İzmir’e döndükten sonra kendisine tarif edilen adrese gittiğini ve Adler’i orada başka bir kadınla gördüğünü öne sürdü. Programda, Adler’in o sırada bir şey yapmadığını söylediğini de aktardı. Ersoy, boşanma kararını bu karşılaşmanın ardından aldığını belirtti. Böylece Ersoy’un anlattığı İzmir’deki karşılaşma, yıllar sonra bu kez kendi ağzından yeniden magazin haberlerine taşındı. 

Boşanmanın ardından iki isim de yeniden evlendi. Bülent Ersoy, 2007’de Popstar yarışmasından tanınan Armağan Uzun’la evlendi. Cem Adler ise 2002’de Çeşme’de Şehraman Sayılıtan’la nikah masasına oturdu ve bir süre Berlin’de yaşadı. Adler’in 2013’te Pınar Adler’le yaptığı evlilik de yıllar sonra yayımlanan arşiv haberlerine yansıdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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