Bülent Ersoy ile Cem Adler Neden Boşandı? 14 Ay Süren Evliliğin Perde Arkası

Sosyal medyada “yıllar sonra ilk kez konuştu” başlığıyla yeniden paylaşılan sözler, Cem Adler’in Herkes Yanlış Biliyor programındaki eski açıklamalarına dayanıyor. Programın yayın günü arşiv haberlerinde belirtilmiyor. Adler’in sözleri, Hürriyet imzasıyla aktarılan 21 Mart 2016 tarihli haberde ve Gazete Vatan’ın 18 Mayıs 2018 tarihli arşivinde yer alıyor.

Adler, o dönem Bülent Ersoy’un kendisine destek olacağını düşündüğünü söyledi. Kendi anlatımına göre Ersoy, onu kız arkadaşıyla birlikte gördü ve ardından evlilik kararı aynı gece alındı. Adler, o geceyi “Aynı gece Bülent Ersoy’la nikahlanmaya zorlandım” sözleriyle anlattı. Evlendikten sonra da birkaç kez evden ayrıldığını, Ersoy’un kendisini bulduğunu ileri sürdü.

Programda dikkat çeken bir diğer ayrıntı, Adler’in annesi Fatma Adler’in de yayına katılmasıydı. Cem Adler, o dönemde çevresine evlilikle ilgili farklı gerekçeler anlattığını söyledi. Bazılarına para, bazılarına şöhret için evlendiğini söylediğini aktaran Adler, kararında evde annesinden gördüğünü söylediği baskının etkili olduğunu savundu. Fatma Adler ise o yıllarda Bülent Ersoy’la yakın olduklarını, oğlunun yanında kalabilmek için Ersoy’la iyi geçinmeye çalıştığını söyledi ve yaşananlardan duyduğu pişmanlığı dile getirdi.