Bülent Ersoy ile Cem Adler Neden Boşandı? 14 Ay Süren Evliliğin Perde Arkası
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Bülent Ersoy ile Cem Adler’in bir yılı biraz aşan evliliği, sosyal medyada yeniden paylaşılan bir röportajla gündeme geldi. Cem Adler, boşanmalarının ardından annesiyle birlikte katıldığı bir programda evlendiği geceye ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atmıştı. Bülent Ersoy ise yıllar sonra boşanma kararına giden süreci İzmir’den gelen bir telefonla anlattı. Peki 1998’de başlayan bu evlilik nasıl sona erdi?
Bülent Ersoy ile Cem Adler, 1998’de evlendi. Evlilikleri 14 ay sonra tek celsede sona erdi.
Cem Adler, annesiyle katıldığı programda evlenmeye zorlandığını öne sürdü.
Bülent Ersoy, boşanma kararını İzmir’den gelen bir telefonla anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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