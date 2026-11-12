Shakira Antalya'da Bir Bakkala Girip 22 YTL Harcamıştı: İşte O Fotoğrafın Hikayesi!
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Shakira'nın kucağında kuru fasulye, mercimek ve makarna paketleriyle bir bakkaldan çıktığı o fotoğrafa denk geldiniz mi? Sosyal medyada yıllar sonra yeniden dolaşıma giren kare, 2005'te Antalya'nın Serik ilçesinde çekilmiş. Aspendos'ta sahne almak için Antalya'ya gelen Shakira'nın bakkal molası MTV kameralarına da yansımıştı. Alışverişin toplamı ise 22 Yeni Türk Lirası tutmuştu.
Shakira'nın elinde bakliyat paketleriyle görüldüğü o fotoğraf Antalya'da bir bakkalda çekildi.
Yolda karnı acıkınca bakkalda durmak istedi. Çıkarken kucağı paketlerle doluydu.
Fotoğrafta Shakira'dan sonra gözünüz fiyat etiketlerine kayabilir.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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