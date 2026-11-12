Shakira Antalya'da Bir Bakkala Girip 22 YTL Harcamıştı: İşte O Fotoğrafın Hikayesi!

MTV için çekilen görüntülerde Shakira'nın arabayla yolculuk ederken acıktığını ve bir markette durmak istediğini görüyoruz. Serik'te uğradığı bakkalda rafları inceleyen şarkıcı, alışverişini tamamlayıp dışarı çıktığında gazetecilerle karşılaştı. Kucağındaki paketlerle çekilen fotoğraf da işte o sırada ortaya çıktı.

Peki Shakira bakkaldan neler aldı? Dönemin haberlerine göre kuru fasulye, yeşil mercimek, nohut, pirinç ve makarna aldı. Bunların yanına bisküvi ve dondurma da ekledi. Kasada ödediği toplam tutar ise 22 YTL oldu. Shakira'yı Aspendos'a getiren albüm tanıtımıydı ama yıllar sonra sosyal medyada elden ele dolaşan kare, bu kısa alışveriş molasından çıktı.