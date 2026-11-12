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Shakira Antalya'da Bir Bakkala Girip 22 YTL Harcamıştı: İşte O Fotoğrafın Hikayesi!

Shakira Antalya'da Bir Bakkala Girip 22 YTL Harcamıştı: İşte O Fotoğrafın Hikayesi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 23:31
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Shakira'nın kucağında kuru fasulye, mercimek ve makarna paketleriyle bir bakkaldan çıktığı o fotoğrafa denk geldiniz mi? Sosyal medyada yıllar sonra yeniden dolaşıma giren kare, 2005'te Antalya'nın Serik ilçesinde çekilmiş. Aspendos'ta sahne almak için Antalya'ya gelen Shakira'nın bakkal molası MTV kameralarına da yansımıştı. Alışverişin toplamı ise 22 Yeni Türk Lirası tutmuştu.

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Shakira'nın elinde bakliyat paketleriyle görüldüğü o fotoğraf Antalya'da bir bakkalda çekildi.

Shakira'nın elinde bakliyat paketleriyle görüldüğü o fotoğraf Antalya'da bir bakkalda çekildi.

Bir yanda Shakira, diğer yanda mahalle bakkalından hepimizin tanıdığı makarna ve bakliyat paketleri… Fotoğrafın 2005'in mayıs ayında Antalya'nın Serik ilçesinde çekildiği doğrulandı.

Shakira o sırada Fijación Oral, Vol. 1 albümünün tanıtım gezisindeydi. Antalya'daki programında Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne almak da vardı. Ziyareti sırasında MTV için bir video günlüğü çeken şarkıcının sahneye hazırlandığı anlar da Serik'teki bakkal molası da aynı kayda girdi. Bakkal fotoğrafının arkasındaki hikayeyi yıllar sonra o görüntülerden izlemek mümkün oldu.

Yolda karnı acıkınca bakkalda durmak istedi. Çıkarken kucağı paketlerle doluydu.

Yolda karnı acıkınca bakkalda durmak istedi. Çıkarken kucağı paketlerle doluydu.

MTV için çekilen görüntülerde Shakira'nın arabayla yolculuk ederken acıktığını ve bir markette durmak istediğini görüyoruz. Serik'te uğradığı bakkalda rafları inceleyen şarkıcı, alışverişini tamamlayıp dışarı çıktığında gazetecilerle karşılaştı. Kucağındaki paketlerle çekilen fotoğraf da işte o sırada ortaya çıktı.

Peki Shakira bakkaldan neler aldı? Dönemin haberlerine göre kuru fasulye, yeşil mercimek, nohut, pirinç ve makarna aldı. Bunların yanına bisküvi ve dondurma da ekledi. Kasada ödediği toplam tutar ise 22 YTL oldu. Shakira'yı Aspendos'a getiren albüm tanıtımıydı ama yıllar sonra sosyal medyada elden ele dolaşan kare, bu kısa alışveriş molasından çıktı.

Fotoğrafta Shakira'dan sonra gözünüz fiyat etiketlerine kayabilir.

Fotoğrafta Shakira'dan sonra gözünüz fiyat etiketlerine kayabilir.

Arşiv görüntülerinde bakkaldaki bazı ürünlerin fiyatı da okunuyor. Dondurma 1 YTL, meyveli yoğurt ise 35 kuruş. Fotoğraf yıllar sonra yeniden paylaşılınca, Shakira'nın o bakkalda ne yaptığı kadar kasada ödediği 22 YTL de konuşuldu. Görüntünün bir köşesinde dünya yıldızı, diğer köşesinde 2005'in bakkal fiyatları var.

Bu arada Antalya gezisi, Shakira'nın Türkiye'ye ilk gelişi değildi. Şarkıcı 2002'de Miss Turkey gecesinde sahne almış, sonraki yıllarda da konser için İstanbul'a gelmişti. Yine de Türkiye ziyaretlerinden kalan en ilginç karelerden biri, bir sahne fotoğrafı yerine Serik'teki o bakkalın kapısında çekildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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