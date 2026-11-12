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Neslihan Atagül, Kara Sevda'da Kızını Canlandıran Arven Beren'le Yıllar Sonra Buluştu

Neslihan Atagül, Kara Sevda'da Kızını Canlandıran Arven Beren'le Yıllar Sonra Buluştu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 23:16
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Neslihan Atagül, hayat verdiği Nihan karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazandığı Kara Sevda'dan yıllar sonra, dizide kızını canlandıran Arven Beren'le bir araya geldi. Buluşma, Atagül'ün ilk çocuk kitabı Bu Evde Bir Afet Var'ın lansmanında gerçekleşti. Kara Sevda'da Deniz bebeğini oynayan Arven Beren'in lansmanda ortaya çıkan son hali sosyal medyada gündem oldu.

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Kara Sevda, Neslihan Atagül'ün en çok konuşulan dizilerinden biriydi.

Kara Sevda, Neslihan Atagül'ün en çok konuşulan dizilerinden biriydi.

Kara Sevda, 2015'te Star TV'de başlayan ve 2017'ye kadar süren, Neslihan Atagül ile Burak Özçivit'in başrollerini paylaştığı dizi. Atagül, dizide Nihan Sezin'i canlandırdı. Dizi, yurt dışında da Endless Love adıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Nihan'ın hikayesinde kızı Deniz de önemli bir yer tutuyordu.

Atagül, Kara Sevda'da kızını canlandıran Arven Beren'le yıllar sonra bir araya geldi.

Atagül, Kara Sevda'da kızını canlandıran Arven Beren'le yıllar sonra bir araya geldi.

Dizide Atagül'ün kızı Deniz bebeğini Arven Beren canlandırdı. Atagül, Kara Sevda sona erdikten yıllar sonra Arven Beren'le bir araya geldi. Arven Beren artık dizideki bebeklik döneminden çok farklı, kocaman bir kız olmuş! Kareler, dizinin hayranlarını geçmişe götürdü.

Buluşma, Atagül'ün çocuk kitabı lansmanında gerçekleşti.

Buluşma, Atagül'ün çocuk kitabı lansmanında gerçekleşti.

Neslihan Atagül'ün ilk çocuk kitabı Bu Evde Bir Afet Var, Elma Yayınevi tarafından satışa sunuldu. Kitabın çizimlerini Merve Ergenoğlu hazırladı. Afet adlı sevimli bir köpeğin yeni bir aileye alışma sürecini ve maceralarını anlatıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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