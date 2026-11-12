Neslihan Atagül, Kara Sevda'da Kızını Canlandıran Arven Beren'le Yıllar Sonra Buluştu
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Neslihan Atagül, hayat verdiği Nihan karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazandığı Kara Sevda'dan yıllar sonra, dizide kızını canlandıran Arven Beren'le bir araya geldi. Buluşma, Atagül'ün ilk çocuk kitabı Bu Evde Bir Afet Var'ın lansmanında gerçekleşti. Kara Sevda'da Deniz bebeğini oynayan Arven Beren'in lansmanda ortaya çıkan son hali sosyal medyada gündem oldu.
Kara Sevda, Neslihan Atagül'ün en çok konuşulan dizilerinden biriydi.
Atagül, Kara Sevda'da kızını canlandıran Arven Beren'le yıllar sonra bir araya geldi.
Buluşma, Atagül'ün çocuk kitabı lansmanında gerçekleşti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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