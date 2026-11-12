Neslihan Atagül, Kara Sevda'da Kızını Canlandıran Arven Beren'le Yıllar Sonra Buluştu

Kara Sevda, 2015'te Star TV'de başlayan ve 2017'ye kadar süren, Neslihan Atagül ile Burak Özçivit'in başrollerini paylaştığı dizi. Atagül, dizide Nihan Sezin'i canlandırdı. Dizi, yurt dışında da Endless Love adıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Nihan'ın hikayesinde kızı Deniz de önemli bir yer tutuyordu.