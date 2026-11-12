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Ekin Koç'un COP31 Paylaşımında Dikkat Çeken Detay: Fotoğraftaki O Ünlü İsmi Sildiği Fark Edildi!

Ekin Koç'un COP31 Paylaşımında Dikkat Çeken Detay: Fotoğraftaki O Ünlü İsmi Sildiği Fark Edildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 20:36
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Muhtemel Aşk'ın Kadir'i Ekin Koç, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamındaki etkinliğe katıldı. Koç, etkinlikten kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. COP31 temalı kaplumbağa pelüsuyla poz verdiği karede dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Bazı karelerde Koç'un arkasında Alp Navruz görülürken, gönderideki karelerde kendisinin fotoğraflardan kaldırıldığı fark edildi.

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Ekin Koç, Antalya'daki COP31 etkinliğine katıldı.

Ekin Koç, Antalya'daki COP31 etkinliğine katıldı.

Ekin Koç, Muhtemel Aşk'ta Kadir'i canlandırıyor. Oyuncu ayrıca Burak Çevik'in yöneteceği bağımsız film Tüm Yorgun Atlar'da Beren Saat'le 10 yıl sonra yeniden aynı projede yer alacak. Succession'da da rol alan Koç, Antalya'da düzenlenen COP31 etkinliklerine katılan ünlü isimler arasında yer aldı. COP31 kapsamındaki etkinliklere Meryem Uzerli, Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün gibi isimler de katılmıştı.

Koç, etkinlikten kareleri hesabından paylaştı.

Koç, etkinlikten kareleri hesabından paylaştı.

Koç, etkinlikten kareleri sosyal medya hesabından hem gönderi hem de hikâye olarak paylaştı. Paylaştığı karede COP31 temalı kaplumbağa pelüsüyle poz verdi. Gönderinin metninde iklim değişikliğine değinen Koç, COP31'in bir parçası olmanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

Etkinlikte çekilen kareler ile gönderideki kareler arasındaki fark dikkat çekti.

Etkinlikte çekilen kareler ile gönderideki kareler arasındaki fark dikkat çekti.

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un yolları Ada Masalı'nda kesişmişti.

2021'de Star TV'de yayınlanan Ada Masalı'nı izleyenler, Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'u Haziran ve Poyraz olarak hatırlayacaktır. Dizide başrolleri paylaşan iki oyuncunun set arkadaşlığı gerçek hayatta da bir ilişkiye dönüştü. Yaklaşık bir yıl birlikte olan Turan ile Navruz, Ekim 2022'de yollarını ayırdı.

Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan ise üçüncü kez aynı projede başrolü paylaşıyor.

Turan ile Koç'u ilk kez Netflix filmi İnandır Beni'de Sahra ve Deniz olarak birlikte izledik. Ardından Vicdansız'da yeniden partner olan ikili, bu kez Show TV'nin Muhtemel Aşk dizisinde Defne ve Kadir'i canlandırıyor. Üç ortak projenin ardından Koç'un COP31 paylaşımında Navruz'u kaldırması dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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