Ekin Koç'un COP31 Paylaşımında Dikkat Çeken Detay: Fotoğraftaki O Ünlü İsmi Sildiği Fark Edildi!
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Muhtemel Aşk'ın Kadir'i Ekin Koç, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamındaki etkinliğe katıldı. Koç, etkinlikten kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. COP31 temalı kaplumbağa pelüsuyla poz verdiği karede dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Bazı karelerde Koç'un arkasında Alp Navruz görülürken, gönderideki karelerde kendisinin fotoğraflardan kaldırıldığı fark edildi.
Ekin Koç, Antalya'daki COP31 etkinliğine katıldı.
Koç, etkinlikten kareleri hesabından paylaştı.
Etkinlikte çekilen kareler ile gönderideki kareler arasındaki fark dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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