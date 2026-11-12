Ekin Koç'un COP31 Paylaşımında Dikkat Çeken Detay: Fotoğraftaki O Ünlü İsmi Sildiği Fark Edildi!

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un yolları Ada Masalı'nda kesişmişti.

2021'de Star TV'de yayınlanan Ada Masalı'nı izleyenler, Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'u Haziran ve Poyraz olarak hatırlayacaktır. Dizide başrolleri paylaşan iki oyuncunun set arkadaşlığı gerçek hayatta da bir ilişkiye dönüştü. Yaklaşık bir yıl birlikte olan Turan ile Navruz, Ekim 2022'de yollarını ayırdı.

Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan ise üçüncü kez aynı projede başrolü paylaşıyor.

Turan ile Koç'u ilk kez Netflix filmi İnandır Beni'de Sahra ve Deniz olarak birlikte izledik. Ardından Vicdansız'da yeniden partner olan ikili, bu kez Show TV'nin Muhtemel Aşk dizisinde Defne ve Kadir'i canlandırıyor. Üç ortak projenin ardından Koç'un COP31 paylaşımında Navruz'u kaldırması dikkat çekti.