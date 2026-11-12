Genetik Şov Yaptılar: İpek Filiz Yazıcı ve Kardeşine Gelen Yorumlar Barbie Benzetmesinden Geçilmedi!
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İpek Filiz Yazıcı, Aşk 101'le çıkış yakalayıp Son Nefesime Kadar, İçimizdeki Ateş ve Aile Saadeti gibi projelerde yer alan oyunculardan biri. Oyuncu, 2022'de Roma'da evlendiği Ufuk Beydemir'den 2025'te ayrılmasıyla da uzun süre gündemde kalmıştı. Bu kez ise gündeme kız kardeşiyle paylaştığı videoyla geldi. Kardeşlerin neşeli anlarını gösteren video binlerce beğeni topladı ve paylaşımın altına 'Barbie' yorumları yapıldı.
İpek Filiz Yazıcı, Aşk 101'le çıkış yakalayıp farklı projelerde yer aldı.
Ufuk Beydemir'den boşanması uzun süre gündemden düşmedi.
Kız kardeşiyle paylaştığı video "Barbie" yorumlarını getirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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