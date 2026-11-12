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Genetik Şov Yaptılar: İpek Filiz Yazıcı ve Kardeşine Gelen Yorumlar Barbie Benzetmesinden Geçilmedi!

Genetik Şov Yaptılar: İpek Filiz Yazıcı ve Kardeşine Gelen Yorumlar Barbie Benzetmesinden Geçilmedi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 20:15
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İpek Filiz Yazıcı, Aşk 101'le çıkış yakalayıp Son Nefesime Kadar, İçimizdeki Ateş ve Aile Saadeti gibi projelerde yer alan oyunculardan biri. Oyuncu, 2022'de Roma'da evlendiği Ufuk Beydemir'den 2025'te ayrılmasıyla da uzun süre gündemde kalmıştı. Bu kez ise gündeme kız kardeşiyle paylaştığı videoyla geldi. Kardeşlerin neşeli anlarını gösteren video binlerce beğeni topladı ve paylaşımın altına 'Barbie' yorumları yapıldı.

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İpek Filiz Yazıcı, Aşk 101'le çıkış yakalayıp farklı projelerde yer aldı.

İpek Filiz Yazıcı, Aşk 101'le çıkış yakalayıp farklı projelerde yer aldı.

İpek Filiz Yazıcı, Aşk 101 dizisindeki rolüyle adını duyurdu. Daha sonra Son Nefesime Kadar, İçimizdeki Ateş ve Aile Saadeti gibi projelerde rol aldı. Oyuncu, hem dijital platformlarda hem televizyon ekranlarında boy gösteren, genç kuşağın tanınan isimlerinden biri oldu.

Ufuk Beydemir'den boşanması uzun süre gündemden düşmedi.

Ufuk Beydemir'den boşanması uzun süre gündemden düşmedi.

İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir 2022'de Roma'da nikâh masasına oturmuştu. Dört yılı aşkın birlikteliğin ardından çift, 2025'te yollarını ayırdı ve boşanmayı ortak bir açıklamayla duyurdu.

Ayrılığın ardından konuşulanlar da gündem oldu. Yazıcı'nın fizyoterapist İhsan Taha Torğut'la yeni bir ilişkiye başlamasının ardından Beydemir'in sosyal medyada yaptığı yorumlar eski eşine gönderme olarak yorumlanmıştı. Beydemir ise ağustos ayında ultrason görüntüsü paylaşarak baba olacağını duyurmuştu.

Kız kardeşiyle paylaştığı video "Barbie" yorumlarını getirdi.

Kız kardeşiyle paylaştığı video "Barbie" yorumlarını getirdi.

Yazıcı, kız kardeşiyle çektiği ve neşeli anlarını gösteren videoyu takipçileriyle paylaştı. Video binlerce beğeni aldı. İki kardeşin birbirine olan benzerliği paylaşımın altındaki yorumların ana konusu oldu ve sevenleri kardeşleri 'Barbie'ye benzetti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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