Genetik Şov Yaptılar: İpek Filiz Yazıcı ve Kardeşine Gelen Yorumlar Barbie Benzetmesinden Geçilmedi!

İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir 2022'de Roma'da nikâh masasına oturmuştu. Dört yılı aşkın birlikteliğin ardından çift, 2025'te yollarını ayırdı ve boşanmayı ortak bir açıklamayla duyurdu.

Ayrılığın ardından konuşulanlar da gündem oldu. Yazıcı'nın fizyoterapist İhsan Taha Torğut'la yeni bir ilişkiye başlamasının ardından Beydemir'in sosyal medyada yaptığı yorumlar eski eşine gönderme olarak yorumlanmıştı. Beydemir ise ağustos ayında ultrason görüntüsü paylaşarak baba olacağını duyurmuştu.