article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Sevdam Karadeniz'in Üzüm'ü Leya Kırşan'ın Yeni Adresi Belli Oldu!

Sevdam Karadeniz'in Üzüm'ü Leya Kırşan'ın Yeni Adresi Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 19:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

NOW'un Trabzon ve Maçka'da çekilen dizisi Sevdam Karadeniz, 12 Ekim'de başladığı yolculuğunu 2 Kasım'da 4. bölümüyle noktalamış ve sezonun erken final yapan dizilerinden biri olmuştu. Dizide Kuzey Alazlı'nın kardeşi Üzüm karakterini Leya Kırşan canlandırıyordu. Kırşan'ın yeni adresi belli oldu: Genç oyuncu, Deniz Kızı Marmara filminin başrolünü üstlenecek. Senaryosunu yazan Kamuran Süner'in yöneteceği filmin yapımcılığını Otro Picture(s)-Ozan Temiz üstleniyor. Film, 20 Kasım'da Mersin'de sete çıkacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevdam Karadeniz, 4. bölümüyle final yaptı.

Sevdam Karadeniz, 4. bölümüyle final yaptı.

Sevdam Karadeniz, daha ekrana gelmeden altı oyuncusunu kaybetmiş, yaz boyunca ayrılık haberleriyle gündemden düşmemişti. Kuzey'e Erdem Adilce, Zeyşan'a Meltem Akçöl hayat veren dizi, 12 Ekim'de Total'de 2,11 reytingle başladı. 19 Ekim'deki ikinci bölümün ardından NOW'un diziyi dördüncü bölümde bitirme kararı aldığı duyuruldu.

Dizi, 2 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan 4. bölümüyle veda etti. Final bölümü Total'de 0,91 reytingle 34. sırada kaldı.

Leya Kırşan, Deniz Kızı Marmara filminin başrolü oldu.

Leya Kırşan, Deniz Kızı Marmara filminin başrolü oldu.

Genç kuşağın gözde oyuncularından Leya Kırşan, Sevdam Karadeniz'de Üzüm'ü canlandırmıştı. Dizinin tanıtımında Kırşan'ın Karadeniz şivesi eleştirilmişti. Kırşan şimdi Deniz Kızı Marmara filminde 'Marmara' rolüne hayat verecek.

Filmin senaryosunu Kamuran Süner yazdı, yönetmenliğini de o üstleniyor. Yapımcılığını ise Otro Picture(s)-Ozan Temiz yapıyor. Filmin diğer oyuncuları henüz açıklanmadı.

Marmara, İstanbul'dan Mersin'e gelen saçları renk değiştiren bir deniz kızı.

Marmara, İstanbul'dan Mersin'e gelen saçları renk değiştiren bir deniz kızı.

Deniz Kızı Marmara, masalsı hikayesiyle dikkat çeken bir deniz kızının öyküsünü anlatıyor. Saçları duygularına göre renk değiştiren Marmara, İstanbul'dan Mersin'e geliyor ve burada Ozan'la arasında güçlü bir bağ kuruluyor. Ozan karakterini kimin canlandıracağı henüz açıklanmadı.

Haberde okuma provasının 'yarın' yapılacağı belirtildi. Filmin vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın