Sevdam Karadeniz'in Üzüm'ü Leya Kırşan'ın Yeni Adresi Belli Oldu!
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NOW'un Trabzon ve Maçka'da çekilen dizisi Sevdam Karadeniz, 12 Ekim'de başladığı yolculuğunu 2 Kasım'da 4. bölümüyle noktalamış ve sezonun erken final yapan dizilerinden biri olmuştu. Dizide Kuzey Alazlı'nın kardeşi Üzüm karakterini Leya Kırşan canlandırıyordu. Kırşan'ın yeni adresi belli oldu: Genç oyuncu, Deniz Kızı Marmara filminin başrolünü üstlenecek. Senaryosunu yazan Kamuran Süner'in yöneteceği filmin yapımcılığını Otro Picture(s)-Ozan Temiz üstleniyor. Film, 20 Kasım'da Mersin'de sete çıkacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Sevdam Karadeniz, 4. bölümüyle final yaptı.
Leya Kırşan, Deniz Kızı Marmara filminin başrolü oldu.
Marmara, İstanbul'dan Mersin'e gelen saçları renk değiştiren bir deniz kızı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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