Sevdam Karadeniz'in Üzüm'ü Leya Kırşan'ın Yeni Adresi Belli Oldu!

NOW'un Trabzon ve Maçka'da çekilen dizisi Sevdam Karadeniz, 12 Ekim'de başladığı yolculuğunu 2 Kasım'da 4. bölümüyle noktalamış ve sezonun erken final yapan dizilerinden biri olmuştu. Dizide Kuzey Alazlı'nın kardeşi Üzüm karakterini Leya Kırşan canlandırıyordu. Kırşan'ın yeni adresi belli oldu: Genç oyuncu, Deniz Kızı Marmara filminin başrolünü üstlenecek. Senaryosunu yazan Kamuran Süner'in yöneteceği filmin yapımcılığını Otro Picture(s)-Ozan Temiz üstleniyor. Film, 20 Kasım'da Mersin'de sete çıkacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş