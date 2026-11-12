Afra Saraçoğlu'nun Menajerlik Şirketinden Kamuoyuna Duyuru: Hesaplar Tespit Edildi, Suç Duyurusunda Bulunuldu
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Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve A.B.İ. gibi dizilerle tanınan, özel hayatı da sık sık gündeme gelen oyunculardan biri. Son dönemde Poyraz Yosmaoğlu ile aşk iddialarıyla konuşulan Saraçoğlu'nun bağlı bulunduğu menajerlik şirketinden bir açıklama geldi. Şirket, oyuncu hakkında sosyal medyada 'sistematik ve organize' biçimde hakaret, aşağılama ve hedef gösterme içerikli paylaşımlar yapıldığını belirtti. Paylaşımları yapan hesapların tespit edildiği ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu duyuruldu.
Afra Saraçoğlu, dizileri ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
Menajerlik şirketi, sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Menajerlik şirketinin "Kamuoyuna Duyuru" başlıklı açıklaması şu şekilde:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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