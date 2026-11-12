Afra Saraçoğlu'nun Menajerlik Şirketinden Kamuoyuna Duyuru: Hesaplar Tespit Edildi, Suç Duyurusunda Bulunuldu

Menajerlik şirketi, Saraçoğlu hakkında sosyal medya platformlarında 'sistematik ve organize' bir şekilde hakaret, aşağılama ve hedef gösterme içerikli paylaşımlar yapıldığını belirtti. Şirket, bu paylaşımları büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip ettiğini ifade etti.

Şirkete göre paylaşımları yapan hesaplar tespit edildi ve duyurunun yapıldığı gün itibarıyla sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildiren şirket, yasal girişimleri kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.

Açıklamada hangi paylaşımlara ya da hangi gelişmeye tepki gösterildiği belirtilmedi.