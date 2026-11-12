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Afra Saraçoğlu'nun Menajerlik Şirketinden Kamuoyuna Duyuru: Hesaplar Tespit Edildi, Suç Duyurusunda Bulunuldu

Afra Saraçoğlu'nun Menajerlik Şirketinden Kamuoyuna Duyuru: Hesaplar Tespit Edildi, Suç Duyurusunda Bulunuldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 18:16
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Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve A.B.İ. gibi dizilerle tanınan, özel hayatı da sık sık gündeme gelen oyunculardan biri. Son dönemde Poyraz Yosmaoğlu ile aşk iddialarıyla konuşulan Saraçoğlu'nun bağlı bulunduğu menajerlik şirketinden bir açıklama geldi. Şirket, oyuncu hakkında sosyal medyada 'sistematik ve organize' biçimde hakaret, aşağılama ve hedef gösterme içerikli paylaşımlar yapıldığını belirtti. Paylaşımları yapan hesapların tespit edildiği ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu duyuruldu.

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Afra Saraçoğlu, dizileri ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Afra Saraçoğlu, dizileri ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını'ndaki partneri Mert Ramazan Demir'le anılmış, ikilinin ayrılığı 2024 yazında gündem olmuştu. Oyuncu, Kenan İmirzalıoğlu'yla başrolü paylaştığı A.B.İ. dizisine haziran ayında veda etmişti.

Saraçoğlu'nun özel hayatı son aylarda da merak konusu oldu. Nisan ayından bu yana iş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile aşk iddialarıyla anılan oyuncu, sevgilisiyle birlikte kameralara yansımıştı. Saraçoğlu, eylül ayında gözaltına alınmış, yasaklı madde testinin pozitif çıktığı açıklanmış ve oyuncu ardından ilk açıklamasını yapmıştı.

Menajerlik şirketi, sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Menajerlik şirketi, sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Menajerlik şirketi, Saraçoğlu hakkında sosyal medya platformlarında 'sistematik ve organize' bir şekilde hakaret, aşağılama ve hedef gösterme içerikli paylaşımlar yapıldığını belirtti. Şirket, bu paylaşımları büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip ettiğini ifade etti.

Şirkete göre paylaşımları yapan hesaplar tespit edildi ve duyurunun yapıldığı gün itibarıyla sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildiren şirket, yasal girişimleri kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.

Açıklamada hangi paylaşımlara ya da hangi gelişmeye tepki gösterildiği belirtilmedi.

Menajerlik şirketinin "Kamuoyuna Duyuru" başlıklı açıklaması şu şekilde:

Menajerlik şirketinin "Kamuoyuna Duyuru" başlıklı açıklaması şu şekilde:

'Oyuncumuz Afra Saraçoğlu hakkında son dönemde sosyal medya platformları üzerinden sistematik ve organize bir şekilde gerçekleştirilen hakaret, aşağılama ve hedef gösterme içerikli paylaşımları büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip etmekteyiz.

Eleştiri ile hakaret, ifade özgürlüğü ile sistematik linç girişimi arasındaki sınırın herkes tarafından bilinmesi ve gözetilmesi gerekmektedir.

Söz konusu paylaşımları yapan hesaplar tarafımızca tespit edilmiş olup, bugün itibarıyla sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımız, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için gerekli tüm yasal girişimleri kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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