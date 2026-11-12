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Bora Akkaş'ın Eşi Oben Alkan, Aracına Çarpıp Kaçan Sürücüye Takipsizlik Kararına Tepki Gösterdi

Bora Akkaş'ın Eşi Oben Alkan, Aracına Çarpıp Kaçan Sürücüye Takipsizlik Kararına Tepki Gösterdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 18:46
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Oyuncu Bora Akkaş ve eşi Oben Alkan, magazin gündeminde sık sık adı geçen çiftlerden biri. Geniş Aile dizisinin Zekai'si Bora Akkaş ile sosyal medyada yemek tarifleri ve vlog tarzı paylaşımlarıyla tanınan Oben Alkan'ın evliliği ve paylaşımları takipçilerinin ilgisini çekiyor. Bu kez gündeme eşi Oben Alkan'ın yaşadığı bir trafik olayıyla geldiler. Alkan, aylar önce duran aracına çarpıp hakaret ederek olay yerinden uzaklaşan bir sürücüyle ilgili başlattığı sürecin takipsizlikle sonuçlandığını duyurdu.

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Bora Akkaş ve Oben Alkan, sosyal medyada sık sık konuşulan çiftlerden biri.

Bora Akkaş ve Oben Alkan, sosyal medyada sık sık konuşulan çiftlerden biri.

Bora Akkaş ile Oben Alkan, 2023'ün şubat ayında İtalya'nın Milano şehrinde kıyılan nikahla evlendi. Akkaş, Geniş Aile'deki Zekai ve Veliaht'taki Zafer Karslı karakterleriyle tanınıyor. Oben Alkan ise oyuncu değil, sosyal medyada yemek tarifleri ve vlog tarzı paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi.

İkili, evliliklerinden bu yana hem düğün karelerinden hem de günlük paylaşımlarından dolayı magazin gündeminde yer alıyor. Çiftin sosyal medyadaki paylaşımları takipçilerinden sık sık ilgi görüyor.

Oben Alkan, duran aracına çarpıp küfredip kaçan sürücüyü anlattı.

Oben Alkan, duran aracına çarpıp küfredip kaçan sürücüyü anlattı.

Alkan'ın anlattığına göre olay yaklaşık 4-5 ay önce yaşandı. Duran aracına bir sürücü çarptı, ardından kendisine küfredip olay yerinden uzaklaştı. Alkan karakola gidip hakaret suçlamasıyla tutanak tutturdu.

Aracındaki hasar kasko tarafından karşılandığı için büyük bir maddi kayıp yaşanmadı. Olayın yeri ve tam tarihi paylaşımda belirtilmedi.

Savcılıktan takipsizlik kararı çıktığını açıkladı.

Savcılıktan takipsizlik kararı çıktığını açıkladı.

Süreç, geçen hafta savcılıktan gelen takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Alkan'ın aktardığına göre dosyada ses ya da görüntü kaydı bulunmuyor. Kararın gerekçesi paylaşımda yer almadı.

Alkan, paylaşımında tutanaktaki karşı tarafın doğum tarihine takıldığını söyledi. Trafikte araç kullanmak için üst yaş sınırı bulunmadığını, yalnızca sağlık raporu zorunluluğu olduğunu araştırdığını ifade etti. 'Hadi ben şükür canımdan olmadım' diyen Alkan, 'Şansa yaşıyoruz resmen' sözleriyle tepkisini dile getirdi. Sürücünün kimliği paylaşımda ve haberde belirtilmedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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