Bora Akkaş'ın Eşi Oben Alkan, Aracına Çarpıp Kaçan Sürücüye Takipsizlik Kararına Tepki Gösterdi
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Oyuncu Bora Akkaş ve eşi Oben Alkan, magazin gündeminde sık sık adı geçen çiftlerden biri. Geniş Aile dizisinin Zekai'si Bora Akkaş ile sosyal medyada yemek tarifleri ve vlog tarzı paylaşımlarıyla tanınan Oben Alkan'ın evliliği ve paylaşımları takipçilerinin ilgisini çekiyor. Bu kez gündeme eşi Oben Alkan'ın yaşadığı bir trafik olayıyla geldiler. Alkan, aylar önce duran aracına çarpıp hakaret ederek olay yerinden uzaklaşan bir sürücüyle ilgili başlattığı sürecin takipsizlikle sonuçlandığını duyurdu.
Bora Akkaş ve Oben Alkan, sosyal medyada sık sık konuşulan çiftlerden biri.
Oben Alkan, duran aracına çarpıp küfredip kaçan sürücüyü anlattı.
Savcılıktan takipsizlik kararı çıktığını açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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