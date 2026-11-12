Bora Akkaş'ın Eşi Oben Alkan, Aracına Çarpıp Kaçan Sürücüye Takipsizlik Kararına Tepki Gösterdi

Bora Akkaş ile Oben Alkan, 2023'ün şubat ayında İtalya'nın Milano şehrinde kıyılan nikahla evlendi. Akkaş, Geniş Aile'deki Zekai ve Veliaht'taki Zafer Karslı karakterleriyle tanınıyor. Oben Alkan ise oyuncu değil, sosyal medyada yemek tarifleri ve vlog tarzı paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi.

İkili, evliliklerinden bu yana hem düğün karelerinden hem de günlük paylaşımlarından dolayı magazin gündeminde yer alıyor. Çiftin sosyal medyadaki paylaşımları takipçilerinden sık sık ilgi görüyor.