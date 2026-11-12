Meryem Uzerli, Halit Ergenç'le Yıllar Sonra Buluşmasını Anlattı: "Ah, Yine mi? Dedim"

Meryem Uzerli ile Halit Ergenç, Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i ve Kanuni'si olarak izleyicinin hafızasına kazınmıştı. İkili, aradan geçen yaklaşık 15 yılın ardından Özcan Alper'in yönettiği İmroz'da Bahar'la yeniden aynı karede buluştu.

Film, Gökçeada'da kayıplarıyla yüzleşen yazar Arif ile Sonya'nın ikinci bahar hikâyesini anlatıyor. İmroz'da Bahar, dünya prömiyerini Mısır'daki El Gouna Film Festivali'nde yaptı. Türkiye'de ise 2027'nin ocak ayında Prime Video'da yayınlanacak. Setten paylaşılan ve ikilinin sirtaki yaptığı görüntüler de daha önce sosyal medyada gündem olmuştu.