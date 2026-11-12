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Meryem Uzerli, Halit Ergenç'le Yıllar Sonra Buluşmasını Anlattı: "Ah, Yine mi? Dedim"

Meryem Uzerli, Halit Ergenç'le Yıllar Sonra Buluşmasını Anlattı: "Ah, Yine mi? Dedim"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 17:46
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Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem rolüyle dünya çapında tanınmış ve diziden tükenmişlik sendromu nedeniyle ayrılmıştı. Uzerli, ayrılığının ardından 15 yıl sonra dizideki partneri Halit Ergenç'le İmroz'da Bahar filminde yeniden bir araya geldi. Film El Gouna Film Festivali'nde dünya premöyerini yapmıştı ve kırmızı halıdaki pozlar uzun süre konuşulmuştu. Şimdi Uzerli, Ergenç'le yeniden çalışmayı anlattı. Oyuncunun 'Halit ile yıllar sonra bir araya geldik. Yaşlandık' sözleri gündem oldu.

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Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem rolüyle dünya çapında tanındı.

Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem rolüyle dünya çapında tanındı.

Almanya'nın Kassel kentinde doğup büyüyen Meryem Uzerli, 2011'de başlayan Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan'ı canlandırarak dünya çapında tanındı. Oyuncu, tükenmişlik sendromu nedeniyle diziden ayrılmıştı.

Uzerli'nin yeni projelerinden biri de Kürk Mantolu Madonna. Sabahattin Ali'nin romanının Sedat İnci'nin yönettiği film uyarlamasında Uzerli, Raif Efendi'nin Berlin'de bir sergide gördüğü portrenin peşine düşerek tanıştığı ressam Maria Puder'i canlandıracak. Yapım tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Uzerli ve Ergenç, İmroz'da Bahar'la 15 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

Uzerli ve Ergenç, İmroz'da Bahar'la 15 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

Meryem Uzerli ile Halit Ergenç, Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i ve Kanuni'si olarak izleyicinin hafızasına kazınmıştı. İkili, aradan geçen yaklaşık 15 yılın ardından Özcan Alper'in yönettiği İmroz'da Bahar'la yeniden aynı karede buluştu.

Film, Gökçeada'da kayıplarıyla yüzleşen yazar Arif ile Sonya'nın ikinci bahar hikâyesini anlatıyor. İmroz'da Bahar, dünya prömiyerini Mısır'daki El Gouna Film Festivali'nde yaptı. Türkiye'de ise 2027'nin ocak ayında Prime Video'da yayınlanacak. Setten paylaşılan ve ikilinin sirtaki yaptığı görüntüler de daha önce sosyal medyada gündem olmuştu.

Meryem Uzerli, Halit Ergenç'le yeniden çalışmayı şu sözlerle anlattı: "Ah, yine mi?"

Meryem Uzerli, Halit Ergenç'le yeniden çalışmayı şu sözlerle anlattı: "Ah, yine mi?"

Uzerli, Ergenç'le yıllar sonra bir araya gelmeyi şu sözlerle anlattı:

'Halit ile yıllar sonra bir araya geldik. Yaşlandık. Aynı anda geliştik. Filmdeki ilk sahnede Halit'i gördüm ve 'Ah, yine mi?' dedim. Muhteşem Yüzyıl zamanında Halit benim çok konuştuğumu düşünürdü. Hiç susmazdım. Bu da artık değişti.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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