Meryem Uzerli, Halit Ergenç'le Yıllar Sonra Buluşmasını Anlattı: "Ah, Yine mi? Dedim"
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Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem rolüyle dünya çapında tanınmış ve diziden tükenmişlik sendromu nedeniyle ayrılmıştı. Uzerli, ayrılığının ardından 15 yıl sonra dizideki partneri Halit Ergenç'le İmroz'da Bahar filminde yeniden bir araya geldi. Film El Gouna Film Festivali'nde dünya premöyerini yapmıştı ve kırmızı halıdaki pozlar uzun süre konuşulmuştu. Şimdi Uzerli, Ergenç'le yeniden çalışmayı anlattı. Oyuncunun 'Halit ile yıllar sonra bir araya geldik. Yaşlandık' sözleri gündem oldu.
Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem rolüyle dünya çapında tanındı.
Uzerli ve Ergenç, İmroz'da Bahar'la 15 yıl sonra yeniden bir araya geldi.
Meryem Uzerli, Halit Ergenç'le yeniden çalışmayı şu sözlerle anlattı: "Ah, yine mi?"
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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