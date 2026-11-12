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7 Ayda 25 Kilo Veren Buse Terim'in Yeniden Başladığı Programın Kahvaltı Tabağı Gündem Oldu

7 Ayda 25 Kilo Veren Buse Terim'in Yeniden Başladığı Programın Kahvaltı Tabağı Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 16:31
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Fatih Terim'in kızı Buse Terim, daha önce aralıklı oruç yöntemiyle 7 ayda 25 kilo verdiğini açıklamıştı. Şimdi yeniden beslenme ve spor programına başladı. Sosyal medya hesabından yeni sürecinde 4 kilo verdiğini duyuran Terim, takipçileriyle kahvaltı tabağını da paylaştı.

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Buse Terim, yeniden başladığı programda 4 kilo verdiğini duyurdu.

Buse Terim, yeniden başladığı programda 4 kilo verdiğini duyurdu.

Buse Terim, sosyal medya hesabından yeniden başladığı beslenme ve spor sürecinin sonuçlarını takipçileriyle paylaştı. Terim, bu yeni süreçte 4 kilo verdiğini duyurdu.

Terim'in 4 kiloyu hangi sürede verdiği ve programın ayrıntılarını açıklamadı.

Paylaştığı kahvaltı tabağında yumurta ve avokado öne çıktı.

Paylaştığı kahvaltı tabağında yumurta ve avokado öne çıktı.

Terim'in paylaştığı kahvaltı tabağında yumurta, avokado, domates, peynir ve yeşillikler yer aldı. Paylaşımına 'Sağlıklı beslenmeye, iyi protein almaya devam' notunu düşen Terim'in, protein ve sağlıklı yağ içeren besinleri tercih ettiği görülüyor.

Buse Terim daha önce aralıklı oruçla 7 ayda 25 kilo verdiğini açıklamıştı.

Buse Terim daha önce aralıklı oruçla 7 ayda 25 kilo verdiğini açıklamıştı.

Buse Terim, bir süre önce aralıklı oruç yöntemini uyguladığını ve bu yöntemle 7 ayda 25 kilo verdiğini açıklamıştı. Yeni sürecin de bu yöntemle mi ilerlediği ise paylaşımda belirtilmedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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