7 Ayda 25 Kilo Veren Buse Terim'in Yeniden Başladığı Programın Kahvaltı Tabağı Gündem Oldu
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Fatih Terim'in kızı Buse Terim, daha önce aralıklı oruç yöntemiyle 7 ayda 25 kilo verdiğini açıklamıştı. Şimdi yeniden beslenme ve spor programına başladı. Sosyal medya hesabından yeni sürecinde 4 kilo verdiğini duyuran Terim, takipçileriyle kahvaltı tabağını da paylaştı.
Buse Terim, yeniden başladığı programda 4 kilo verdiğini duyurdu.
Paylaştığı kahvaltı tabağında yumurta ve avokado öne çıktı.
Buse Terim daha önce aralıklı oruçla 7 ayda 25 kilo verdiğini açıklamıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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