Aliye'nin Küçük Ayşe'siydi! Su Dura'nın Son Hali Ortaya Çıktı!

2004'te ekrana gelen Aliye'nin kadrosunda Sanem Çelik, Halit Ergenç ve Nejat İşler gibi isimler vardı. Diziyi izleyenlerin hafızasında kalan isimlerden biri de Aliye'nin kızı Ayşe'yi canlandıran Su Dura oldu. 1999'da İstanbul'da doğan Dura, dizinin başladığı yıl henüz beş yaşındaydı.