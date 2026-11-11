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Aliye'nin Küçük Ayşe'siydi! Su Dura'nın Son Hali Ortaya Çıktı!

Aliye'nin Küçük Ayşe'siydi! Su Dura'nın Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 23:58 Son Güncelleme: 12.11.2026 - 00:02
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Aliye dizisini izleyenler, Sanem Çelik'in canlandırdığı Aliye'nin küçük kızı Ayşe'yi hatırlayacaktır. O karaktere henüz beş yaşındayken hayat veren Su Dura'nın çocukluk ve yetişkinlik fotoğrafları, bir TikTok paylaşımında yan yana geldi. Peki Aliye'den sonra başka dizilerde de izlediğimiz Su Dura şimdi ne yapıyor?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Su Dura'yı Aliye'nin küçük kızı Ayşe olarak tanıdık.

Su Dura'yı Aliye'nin küçük kızı Ayşe olarak tanıdık.

2004'te ekrana gelen Aliye'nin kadrosunda Sanem Çelik, Halit Ergenç ve Nejat İşler gibi isimler vardı. Diziyi izleyenlerin hafızasında kalan isimlerden biri de Aliye'nin kızı Ayşe'yi canlandıran Su Dura oldu. 1999'da İstanbul'da doğan Dura, dizinin başladığı yıl henüz beş yaşındaydı.

Aliye'den yıllar sonra üç farklı diziyle yeniden kamera karşısına geçti.

Aliye'den yıllar sonra üç farklı diziyle yeniden kamera karşısına geçti.

Su Dura, 2017'de Seni Kimler Aldı dizisinde Ayşegül karakterini canlandırdı. Aynı yıl Dostlar Mahallesi'nin kadrosuna katılan Dura, bu kez Bilge olarak izleyici karşısına çıktı. 2018'de ise Can Kırıkları dizisinde Oya rolünü üstlendi. Yani Aliye'nin küçük Ayşe'sini yıllar sonra ekranda yeniden görenler, onu üç farklı karakterle izleme fırsatı buldu.

Son hali TikTok'ta paylaşılan Su Dura'nın yolu tasarıma uzandı.

Son hali TikTok'ta paylaşılan Su Dura'nın yolu tasarıma uzandı.

TikTok'ta çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimini gösteren bir paylaşımda Su Dura'nın Aliye döneminden bir karesiyle yetişkinlik fotoğrafı yan yana getirildi. 

Dura'nın ekran dışında ilgilendiği alan ise tasarım. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim alan Dura'nın çalışmaları, Dokusunda Sanat Var'ın 2023 kataloğunda da yer aldı. Katalogda kendi adıyla yer alan Dura, çalışmasında Lilith ve Havva figürlerini ele aldı. Böylece çocuk oyuncu olarak tanıdığımız Su Dura'nın adı, dizi jeneriklerinin ardından yeniden karşımıza çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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