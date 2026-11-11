Aliye'nin Küçük Ayşe'siydi! Su Dura'nın Son Hali Ortaya Çıktı!
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Aliye dizisini izleyenler, Sanem Çelik'in canlandırdığı Aliye'nin küçük kızı Ayşe'yi hatırlayacaktır. O karaktere henüz beş yaşındayken hayat veren Su Dura'nın çocukluk ve yetişkinlik fotoğrafları, bir TikTok paylaşımında yan yana geldi. Peki Aliye'den sonra başka dizilerde de izlediğimiz Su Dura şimdi ne yapıyor?
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Su Dura'yı Aliye'nin küçük kızı Ayşe olarak tanıdık.
Aliye'den yıllar sonra üç farklı diziyle yeniden kamera karşısına geçti.
Son hali TikTok'ta paylaşılan Su Dura'nın yolu tasarıma uzandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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