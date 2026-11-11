Hazırlıkları Durdurulan Yörük Kızı'nın Ekibinden Yüzde 25 İndirim İstendi

TRT 1'in Mina Demirtaş ve Onur Seyit Yaran'ı buluşturan yeni dizisi Yörük Kızı, çekimlere başlamadan hazırlıklarının durdurulmasıyla gündeme gelmişti. Provaların ve çalışmaların iptal edilmesinin nedeni olarak reklam krizinin ardından kanalın diziye ayırdığı bütçenin düşürülmesi gösterilmişti. Şimdi yeni bir iddia daha ortaya atıldı: Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ekibinden yüzde 25 indirim istendi. İddiaya göre dizi yeni bütçeyle yoluna devam edecek ve yeni bir değişiklik olmazsa çekimlere haftaya başlanacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş