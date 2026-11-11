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Hazırlıkları Durdurulan Yörük Kızı'nın Ekibinden Yüzde 25 İndirim İstendi

Hazırlıkları Durdurulan Yörük Kızı'nın Ekibinden Yüzde 25 İndirim İstendi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 22:55
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TRT 1'in Mina Demirtaş ve Onur Seyit Yaran'ı buluşturan yeni dizisi Yörük Kızı, çekimlere başlamadan hazırlıklarının durdurulmasıyla gündeme gelmişti. Provaların ve çalışmaların iptal edilmesinin nedeni olarak reklam krizinin ardından kanalın diziye ayırdığı bütçenin düşürülmesi gösterilmişti. Şimdi yeni bir iddia daha ortaya atıldı: Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ekibinden yüzde 25 indirim istendi. İddiaya göre dizi yeni bütçeyle yoluna devam edecek ve yeni bir değişiklik olmazsa çekimlere haftaya başlanacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Yörük Kızı'nın ekibinden yüzde 25 indirim istendiği iddia edildi.

Yörük Kızı'nın ekibinden yüzde 25 indirim istendiği iddia edildi.

Dizinin hazırlıkları durdurulduğunda, değişikliğin nedeni olarak reklam krizi nedeniyle kanalın ayırdığı bütçenin düşürülmesi gösterilmişti. Son iddiaya göre bu kez dizinin ekibinden yüzde 25 oranında indirim istendi.

İddianın kaynağı belirtilmedi. Yapım şirketi ya da kanal tarafından konuya dair bir açıklama da yapılmadı.

Dizinin yeni bütçeyle yoluna devam edeceği ve çekimlere haftaya başlanacağı öne sürüldü.

Dizinin yeni bütçeyle yoluna devam edeceği ve çekimlere haftaya başlanacağı öne sürüldü.

İddiaya göre Yörük Kızı yeni bütçeyle yoluna devam edecek. Yeni bir değişiklik olmazsa çekimlere haftaya başlanması planlanıyor. Kesin bir çekim tarihi ise henüz paylaşılmadı.

TRT 1'in Bozdağ Film imzalı dizisi, bir süredir Güneşli Günler adıyla da anılıyor. Dizinin yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut üstleniyor.

Yörük Kızı'nda Mina Demirtaş ve Onur Seyit Yaran'a kalabalık bir kadro eşlik ediyor.

Yörük Kızı'nda Mina Demirtaş ve Onur Seyit Yaran'a kalabalık bir kadro eşlik ediyor.

Dizide Mina Demirtaş ve Onur Seyit Yaran'ın yanı sıra Perihan Savaş, Olgun Şimşek, Cem Bender, Ecem Çalhan, Genco Özak ve Eylül Tumbar da rol alıyor.

Hikâye, Toros Dağları'nda göçebe bir ailenin kızı olarak büyüyen Güneş'in üniversite sınavında Türkiye birincisi olmasının ardından ailesiyle İstanbul'a taşınmasını anlatıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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